Harald Eia-saken: – Pressen må bygge opp en brannmur

Onsdag ble det kjent at en av Norges største aviser, Dagbladet, har avpublisert intervjuet de hadde med komiker Harald Eia (58).



Det etter at Aftenposten publiserte en artikkel om at intervjuet kan være KI-generert. Intervjuet med Eia har blitt gjort på epost, opplyser avisen.

Nyhetsredaktør i Dagbladet, Mads A. Andersen, begrunnet avpubliseringen slik overfor Aftenposten:

– Bakgrunnen for at vi har avpublisert saken er at det har dukket opp en konkret mistanke om at svarene som er gitt om boklitteratur, er en maskin sine og ikke Harald Eia sine.

KI-GENERERT: Denne uken publiserte Dagbladet et intervju med det de trodde var Harald Eia. Foto: Jonas Been Henriksen

Harald Eia ønsker ikke å kommentere saken. Han henviser til podkasten «Tore og Haralds podkast», hvor han kommer til å omtale temaet fredag.



På spørsmål om Eia kan bekrefte om svarene er KI-generert, svarer han:

– Nei, sorry. Huff, kjedelig dette.

Trygve Aas Olsen, fagmedarbeider på Institutt for journalistikk og ekspert på presseetikk, syns det er en interessant spøk, dersom intervjuet er KI-generert.



– Jeg synes ikke folk skal lure journalister, men det illustrerer en interessant problemstilling. Når han først har gjort det, er det interessant å diskutere hva han har gjort, mener Aas Olsen.

– Må utvikle nye metoder

Om man ikke kan stole på om det pressen skriver er skapt av KI, er det klart at det svekker pressens troverdighet, mener Aas Olsen.

– Man må kunne stole på at mediene har metoder for å avsløre den type juks, mener han.



Eksperten leste også Aftenposten-artikkelen, hvor sitatene fra intervjuet i Dagbladet ble gjengitt.

– Det er lett å være etterpåklok, men når jeg leser svarene til Eia så skjønner jeg at dette er tull. Dette er ikke Harald Eia som snakker.

Les hva Dagbladet svarer når TV 2 tar kontakt, lenger ned i saken.



PRESSEETIKK: Ekspert på presseetikk, Trygve Aas Olsen mener at pressen troverdighet kan svekkes av KI-teknologi. Foto: Sturlason / Aschehoug

Når man får slike sitater fra Eia, mener Aas Olsen at man bør se kritisk på det og kjøre det gjennom en KI-detektor, slik Aftenposten har gjort.

– Alt som har med KI å gjøre er nytt, og pressen må utvikle nye kildekritiske metoder for å avsløre KI-generelt innhold.

Eksempelvis er falske videoer og falske lydopptak noe som allerede eksisterer på internett, og som blir brukt for å lure folk, nevner han.

– Pressen må bygge opp en brannmur for å hindre at de blir lurt av den type teknologi.

– Vi vet at KI blir smartere og raskere enn teknologien som utvikles for å avsløre KI.



Bør unngå epost-intervjuer

Aas Olsen mener samtidig at journalister bør tenke seg om, før de gjør intervjuer over epost.

– Du blir ikke lurt av KI når du sitter ansikt til ansikt, eller om du ringer. Da er det vanskeligere å lure noen, enn når du får et skriftlig svar.

I tillegg til at intervjuer over epost tar bort spontaniteten, og muligheten for å stille raske oppfølgingsspørsmål.



– Hvilken rolle har Eia i denne saken?

– Jeg velger å betrakte Eia som komiker i denne situasjonen, at han gjennomfører et stunt. Jeg velger å tro at han ikke ville brukt KI for å så tvil med ond hensikt. Han har en kjent rolle som komiker og han lurer folk. Så jeg tolker det i beste mening, svarer presseetikk-eksperten.

– Ønsker å sette fokus på slett journalistikk

Teknologi-ekspert Hans-Petter Nygård-Hansen skriver i en epost at Eia er kjent for å provosere, i den hensikt å sette fokus på viktige samfunnssaker.

I tillegg sier han at komikeren har demonstrert at han er komfortabel med KI-teknologien.

– Personlig er jeg ganske sikker på at han tok i bruk KI til å svare på Dagbladets spørsmål, fordi han ønsker å sette fokus på mye slett journalistikk, mener han og legger til:

– Hvor det viktigste ikke er å være nøyaktig og presis, men mest av alt sensasjonell for å vekke oppmerksomhet og skape engasjement.

FOKUS: Teknologiekspert Hans-Petter Nygård Hansen tror at Harald Eia har tatt i bruk KI for å sette ett spesielt fokus. Foto: Magnus Nøkland/ TV 2

Nygård-Hansen mener Eia har, ved å svare ved hjelp av KI-teknologi, utvist samme respekt for det journalistiske arbeidet som han opplever fra Dagbladets journalist.

– Det vil overraske meg om Harald Eia, i fredagens episode, ikke kritiserer denne formen for journalistikk.

Selv har han opplevd å få tilsendt spørsmål på epost.

– Hvor jeg bruker mye tid og innsats for å svare skikkelig for meg, også blir 90 prosent slettet - hvor de siste ti prosentene er valgt ut for å skape en sensasjonell nyhet.

Tydelig merking

Nygård-Hansen poengterer viktigheten av at innhold, påvirket av KI, blir tydelig merket:



– Dette er ikke bare et spørsmål om etisk journalistikk, men også opprettholdelsen av et fungerende demokrati. Uten transparent kommunikasjon om medienes bruk av KI, vil publikum bli sittende og lure på om de blir lurt eller ikke.

– Noe som vil redusere tilliten, og til syvende og sist true ytringsfriheten og demokratiet vårt som sådan, avslutter han.

– Ansvaret ligger på Dagbladet

I en SMS til God kveld Norge skriver utviklingsredaktør i Dagbladet, Martine Lunder Brenne, at avisen til nå ikke har hatt noen fast rutine for å sjekke om alle skriftlige svar de får fra intervjuobjekter, er KI-genererte.



– Men det bør vi åpenbart jobbe videre med.

Brenne presiserer at Dagbladet har sjekket at alle bøkene som nevnes av Eia eksisterer, men at de ikke sjekket alle svarene i Copyleaks og lignende.

Videre sier Brenna at det i etterpåklokskapens lys er lett å si at de burde sjekket hvorvidt innholdet var KI-generert.



– Hadde vi snakket med Harald Eia ansikt til ansikt, hadde vi jo unngått hele problemstillingen. Så dette tar vi på vår kappe.

– Hva tenker du om uttalelsene rundt å gjøre intervjuer over epost?



– Det vil alltid være en risiko ved epost-intervjuer. Det er ikke nytt og har ingenting med KI å gjøre, mener Brenne og sier at å oppgi feilaktig informasjon, har man kunnet gjøre siden man mottok leserinnlegg i brevform.

Til tross for at Brenne mener at å utføre intervju på epost ikke er en ideell metode, er den nokså utbredt i bransjen på enklere saker.

– Akkurat som når TV 2 tillater at jeg svarer på SMS i denne saken.

– Jeg tenker ikke det er respektløst i seg selv, og vi har ikke noe forbud mot epost i Dagbladet. Men som sagt - ansvaret for hva som publiseres på Dagbladet, ligger på Dagbladet - ikke Harald Eia.