Harald Eia og Nadina Bouhlou giftet seg

Komiker og TV-profil Harald Eia (56) giftet seg lørdag men sin kjæreste gjennom mange år, Nadina Bouhlou (39).

GIFT ETTER 12 ÅR: Paret har vært sammen siden 2011, og i helgen giftet de seg. Her avbildet fra Aschehougs sin hagefest i 2019. Foto: Berit Roald / NTB

Harald Eia bekrefter overfor VG at de to giftet seg lørdag, men at han utover det ikke har noen ytterligere kommentarer.

I 2011 ble det kjent at Eia og Bouhlou var et par. Siden den gang er de blitt samboere i Oslo, og fått barna Johan og Tobias.

I 2020 fortalte de to sammen om tapet av sønnen Tobias, i podkasten med samme navn. Håpet deres var at de kunne hjelpe andre som har vært i en lignende situasjon.

Tobias ble født i 2019 med en arvelig sykdom, og døde etter to måneders behandling på Rikshospitalet.