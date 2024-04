Harald Eia bekrefter at Dagbladet-intervju er KI-generert

AVSLØRER: Nå røper komiker Harald Eia hvorfor han brukte KI-teknologi for å besvare spørsmålene fra Dagbladet. Foto: Jonas Been Henriksen / NTB

Onsdag ble det kjent at en av Norges største aviser, Dagbladet, har avpublisert intervjuet de hadde med komiker Harald Eia (58) tidligere denne uken.



Det etter at Aftenposten publiserte en artikkel om at intervjuet kan være KI-generert. Intervjuet var til Dagbladets spalte Leselyst og var gjort over epost, opplyste avisen.



Nyhetsredaktør i Dagbladet, Mads A. Andersen til avisen, begrunnet avpubliseringen slik overfor Aftenposten:

– Bakgrunnen for at vi har avpublisert saken er at det har dukket opp en konkret mistanke om at svarene som er gitt om boklitteratur, er en maskin sine og ikke Harald Eia sine.

Eia har ikke ønsket å uttale seg om saken til pressen, men har sagt at han snakker om temaet i fredagens episode av podkasten «Tore og Haralds podkast».

I episoden bekrefter Eia at intervjuet med Dagbladet er KI-generert.

– Jeg mistet piffen

Han forteller hvorfor han gjorde det.

– Det begynte egentlig for nesten en måned siden. Jeg skulle ringe komiker Lars Mjøen fordi han hadde en vulgær og håpløs spøk på sosiale medier, sier han i episoden.

Eia hadde imidlertid ikke nummeret hans og sendte derfor en melding til en journalist i Dagbladet, som nettopp hadde gjort et intervju med komikeren i forbindelse med spalten Leselyst.

Journalisten var snill og ga Eia nummeret, forteller han.

Hun spurte i samme slengen om han ønsket å stille opp i et intervju. Noe sistnevnte takket ja til.

Han forteller at han glemte av avtalen, og uken etter påsken kom spørsmålene på mail.

– Jeg mistet piffen, og det er mye jobb. For når man svarer på slike spørsmål, må man vise at man er noe, alt man er på en scene. Hensyn til eget omdømme er alltid med, forklarer komikeren.



God kveld Norge har forsøkt en ytterligere kommentar fra Eia, foreløpig uten hell.



– Trodde vi lo fordi vi skulle lure Dagbladet

Ifølge 58-åringen satt han med en annen jobb som hadde deadline, og ønsket å bruke tiden sin på det.

Det var da han fikk idéen om å bruke KI-teknologi, og ga spørsmålene til ChatGPT for å se hva den svarte.

Ifølge komikeren skrev han følgende:

«En avis har ringt meg og stilt meg spørsmål, kan du hjelpe meg med svar? Jeg vil at svarene skal hjelpe meg, ved å fremstille meg som en veldig sympatisk person som kvinner vil like».



Eia forteller at hans nærmeste skjønte at det ikke var han som hadde besvart spørsmålene fra avisen, og at det var mange som lo av det.

– Mange trodde vi lo fordi vi skulle lure Dagbladet, men det er lenge siden jeg har funnet glede i det. Det er jo kjempelett å lure pressen. Vi lo av det som var tanken på at jeg skulle mene alt dette pompøse, men aller mest fordi at ChatGPT trodde at dette var et flott svar.

Ber om unnskylding til journalisten

Avslutningsvis kommer han med en unnskylding til Dagbladets journalist.

– Det hele har framstått som et stunt, men det er egentlig ikke et stunt. Det jeg synes er leit, er at det var dårlig gjort overfor journalisten i Dagbladet. Og der vil jeg be om unnskylding.

Ifølge 58-åringen var det ikke hensikten at dette skulle komme ut i media. Han mener samtidig at han ikke har gjort noe etisk galt, men fordi det ble kjent, ble det en «ukul handling».

God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med utviklingsredaktør i Dagbladet, Martine Lunder Brenne, foreløpig uten hell.