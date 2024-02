Harald Eia (57): – Vi har hatt diskusjoner om hvor fæl jeg kan være i rollen

VINNERSCHKALLE: Harald Eia er aktuell i rollen som Oslolosen i et nytt reality-program på TV 2 Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Harald Eias populære karakter «Oslolosen» ble lansert i NRK-programmet «Ut i vår hage 2» i 2008, og dukket seinere også opp i andre NRK-programmer.

Nå blir karakteren å se i programmet «Vinnerschkalle» på TV 2, med blant andre Petter Northug.



Vinnerschkaller: Petter Northug og Harald Eia i karakter som «Oslolosen». Foto: Espen Solli

– Det jeg likte ved konseptet, er at «Oslolosen» skal få det norske folk opp fra sofaen og tilbake til gammel storhet. Han er en selverklært ekspert og han har monopol på sannheten. Det er en følelse i vår tid at vi tåler lite, har blitt mer pysete, så det passet med «Oslolosens» raseri over vår tid.

Sentimental og romantisk

Programmet ledes av Petter Northug, som gjennom åtte program skal veilede deltakerne gjennom krevende oppgaver, mens «Oslolosen» skal bidra med konstant utestemme og kruttsterke meninger om hva som kreves av en skikkelig vinnerskalle.

KONTORET: Harald Eia sitter på kontoret i Nydalen i Oslo og klekker ut nye idéer til programmer og podcaster. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Eia innrømmer at han har kjent på hele følelsesregisteret i rollen som den hardbarka Kjell Aronsen, som «Oslolosen» egentlig heter. Og det er mindre skriking enn normalt når han nå spiller rollen.

– Oslolosens hovedmodus følelsesmessig er jo at han er irritert og rasende, men i «Vinnerschkalle» så blir jeg litt sentimental og glad i folka som er med. Jeg har litt flere følelser, også litt romantiske, så det er ikke så mye skriking som det pleier å være, forteller Eia.

– Ingen rasist

«Oslolosen» fremstår som en Gerhardsen-tilhenger som har fokus på det harde livet i Oslo før i tida.

Denne påståelige mannen med pondus og visshet om sin egen fortreffelighet, må også modereres, forteller Harald Eia til TV 2.

I STRUPEN: «Oslolosen» i Harald Eias skikkelse går løs på «Vinnerschkalle» deltagerne, fra venstre: Magnus Midtbø, Isak Dreyer og Cecilie Maria Bolander. Foto: Espen Solli/TV 2

– Vi har hatt litt diskusjoner underveis om hvor fæl jeg kan være. «Oslolosen» er ikke rasist, og han er en uskyldig frekkas. Midt oppi all hans råskap, så vet han ikke om mye. Vi må ikke gå så langt med denne karakteren. Ikke fordi jeg er redd for å tråkke noen på tærne, men fordi det passer ikke for bra for han å være kontroversiell.

Pysete generasjon

I «Vinnerschkalle», som ble spilt inn på Hudøy feriekoloni i fjor høst, påstår «Oslolosen» at han ser en gjeng med sveklinger og sytepaver.

Eia tror ikke den yngre generasjonen har blitt mer pysete, og kjenner ikke igjen beskrivelsen om at unge mennesker har blitt sytete og slappe.

20240108. Oslo, Nydalen. Harald Eia er aktuelle med det nye programmet Vinnerskalle. I dette programmet er han i karakteren Oslolosen sammen med Petter Northug jr. Foto: Jonas Been Henriksen

Eia mener at vi mennesker fortsatt er godt skrudd sammen og gode på å takle motgang.

– Jeg tenker at mennesker er ganske tilpasningsdyktige, og unge folk i dag er ikke så slappe og pysete som mange vil ha det til, sier han.

«Starstrucked» av Oslolosen

To av deltagerne i «Vinnerschkaller», Solveig Gulbrandsen (43) og Jan Tore Kjær (55), kjente begge godt til Oslolosen fra før. De ble begge litt sjokkert i starten og fikk et tøft møte med rollefuguren til Harald Eia.

– Jeg er jo stor fan av Harald Eia og ikke minst «Lillelørdag», så litt startstrucked ble jeg. Oslolosen er en streng fyr og ikke alltid likandes, så det ble et tøft møte sier Gulbrandsen.

STARSTRUCKED: Harald Eia går opp i ansiktet på Solveig Gulbrandsen under en konkurranse på Hudøy. Foto: Espen Solli/TV 2

Jan Tore Kjær legger til:

– Da jeg hørte at Oslolosen skulle være med fikk jeg gåsehud, han er jo legendarisk. Det er galskap på TV, når han høvler over folk og forteller at det var mye bedre i gamle dager, og han juger så det renner av ham. Det var en opplevelse å være sammen med Oslolosen, sier Kjær til TV 2.

Savner Bård

Snart er det 30 år siden radarparet Harald Eia og Bård Tufte Johansen begynte å jobbe sammen i NRK.

Resultatet ble en perlerad av norske humorøyeblikk. Først med «Lille Lørdag», deretter med blant annet «Team Antonsen» og «Ut i vår hage», hvor «Oslolosen» har sitt utspring fra.

GODE VENNER: Programlederne Harald Eia og Bård Tufte Johansen under Brille-lansering på TV Norge. Foto: Vidar Ruud/Scanpix

– Vi er gode venner. Da jeg skulle gjøre «Vinnerschkalle», søkte jeg råd fra Bård om hvordan jeg burde gjøre dette. Det er gøy å snakke med han og han er fortsatt veldig morsom. Da vi begynte å jobbe sammen, var jeg en uskyldig type og en raring som hadde vært stengt inne på et rom i 20 år. Men nå vet folk hvem jeg er og jeg kan ikke være naiv og rar på samme måte. Den uskyldige posisjonen har vi ikke lenger, avslutter Harald Eia.