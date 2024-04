Har tatt flere år å få på plass: – Jeg blir provosert

Utprøvingen av digitalt helsekort for gravide har latt vente på seg. – Kvinnehelse er nedprioritert, mener Isabelle Ringnes.

For to år siden gikk gründer Isabelle Ringnes (35) ut i media og etterlyste digitalt helsekort for gravide.

Den gang var Ringnes gravid med sitt første barn.

– Jeg ble sjokkert da jeg lærte at jeg måtte vokte disse livsviktige papirene jeg fikk i ni måneder. Jeg omgås knapt papir i mitt daglige liv foruten dette nye helsekortet, sa hun til VG.



Helsekort for gravide Når du er på den første svangerskapskonsultasjonen, fyller legen eller jordmoren din ut et helsekort for gravide. Dette kortet er likt for alle og skal følge deg gjennom hele graviditeten. Helsekort for gravide er en pasientjournal på papir og et bindeledd mellom deg, lege, jordmor og sykehus. Slik får alle den samme informasjonen om deg og ditt barns helse, og hvilke særskilte behov dere eventuelt har. Du bestemmer selv hvilke opplysninger du vil gi. Du som gravid må ta med deg kortet til alle konsultasjoner og undersøkelser hos fastlege, jordmor, sykehus og andre helsetjenester du er i kontakt med i løpet av svangerskapet ditt. Du må også ta med kortet på fødeavdelingen når du skal dit. Gi beskjed til lege eller jordmor dersom du har mistet helsekortet. Hvis du glemmer det til en kontroll, er det viktig at dere noterer ned og fører inn registreringer og opplysninger i kortet senere. Kilde: Helsenorge.no

Det er altså kvinnen selv som i all hovedsak må holde styr på opplysninger i forbindelse med svangerskapet.



Nå, to år etter, er 35-åringen gravid igjen og fortsatt har ikke et elektronisk helsekort kommet på plass.

– Min opplevelse av helsekort er lik i dag som den var da min mor fødte meg, sier hun til God kveld Norge.

– Langt fra forsvarlig



– Man vagger fra helsestasjon til fastlege til sykehus, med en stadig mer krøllete papirbunke som inneholder kritiske helseopplysninger, forteller Ringnes.



35-åringen har opplevd flere konsekvenser som følge av at helsekortet kun er tilgjengelig i fysiske papirer.

– Jeg har vært på flere kontroller og glemmer ofte papirene. Det er langt fra forsvarlig at man skal reise rundt med disse opplysningene og risikere å glemme dem, eller miste dem, slik at de blir tilgjengelig for andre.

– Blir ansett som «mindre viktig»

35-åringen mener at dette er et symptom på et underliggende problem i samfunnet:

– Kvinnehelsen er blitt systematisk underfinansiert og nedprioritert.

Hun mener dette «stiller seg pent i rekka» som et eksempel på hvordan kvinnehelse ofte blir ansett som «mindre viktig».

– Svangerskap angår en stor del av befolkningen, og det er typisk at vi ikke har kommet lenger på dette området.

KRITISK: Isabelle Ringnes mener de fysiske papirene er kritiske for jordmødre å ha ved fødsel. Foto: Skjermdump / Instagram

Den kommende tobarnsmoren drar fram eksempler på andre digitale offentlige løsninger som er utviklet, blant annet Koronapass, Helse-Norge, PasientSky, Kjernejournal og Altinn.

– Derfor tok jeg det som en selvfølge at noe så grunnleggende og viktig som informasjon om svangerskap og fødsel ville være digitalisert.

– Jeg blir provosert når jeg tenker på hva digitaliseringen på dette området kan medføre.

Mottatt flere meldinger

Ringnes har mottatt flere meldinger fra kvinner, som har opplevd utfordringer ved dagens løsning.

– Noen fortalte at de på vei til føden måtte snu for å hente helsekortet, som endte med at de nesten fødte i heisen på Ullevål.

ILLUSTRASJON: Helsekort for gravide er et verktøy for informasjonsformidling som benyttes i svangerskapsomsorgen. Foto: Helsedirektoratet



Andre skal ha fortalt om kompliserte fødsler som kunne vært enklere dersom opplysningene fra tidligere fødsler var lettere tilgjengelig.

– Jeg merker at det hadde vært mye lettere dersom Ullevål visste om historikken min når jeg ringer dem, enn at jeg må forklare alt hver gang.

– I en stresset situasjon kan man risikere å utelate noe man ikke skjønner kan være viktig, legger hun til.

Se helse- og omsorgsdepartementets svar lenger ned i saken.

– Det forbanna helsekortet

En som også nylig reagerte på dagens ordning, er influenser Sofie Elise Isachsen (29), som venter sitt første barn.

VENTER BARN: Influenseren er ikke fornøyd med helsekort for gravide. Foto: Skjermdump / Sophie Elise

– Her står jeg med det forbanna helsekortet for gravide! Ble ganske overrasket over at det ikke er digitalt, og at man på hver undersøkelse må ha med seg det samme papiret, skrev hun på Snapchat denne uken.



God kveld Norge har vært i kontakt med Isachsen, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Vi har vært utålmodig

Politisk leder i Jordmorforbundet, Hanne Charlotte Schjelderup, og forteller at de i bransjen har jobbet i mange år for å få helsekortet på plass elektronisk.

– Som politisk leder har jeg vært med på prosessen og hatt mange møter med forskjellige helseministere. Vi har vært utålmodig, sier hun til God kveld Norge.



– Det handler om pasientsikkerhet og kvinnehelse. At vi vet så mye som mulig, både om mor og barnet når de er i fødsel. Slik sørger vi for at de kommer trygt gjennom og overlever, legger hun til.

MANGLER INFO: Hanne Charlotte Schjelderup har hatt flere møter for å få til et elektronisk helsekort. Foto: Privat

Schjelderup har selv opplevd at gravide gjentatte ganger har hatt det travelt, og glemt helsekortet sitt.

– Da er ikke all verdifull informasjon til stede og det er ikke alltid vi fanger opp ting vi bør vite om. Mor kan ha kommet langt i fødsel og er ikke alltid i stand til å formidle alt til oss når riene og fødselsprosessen er i gang.

Schjelderup poengterer at det kan være alt fra psykisk sykdom til vold i hjemmet, som dokumenteres på helsekortet.

– Om du blir spurt om du blir utsatt for vold hjemme, så svarer du ikke «ja» når partneren din kan se det når du kommer hjem. Det sier seg selv, forteller hun.

Hoksrud: – Jeg blir oppgitt



Medlem av Helse og Omsorgskomiteen, FrP-politiker Bård Hoksrud, forteller at dette temaet har vært oppe til diskusjon flere ganger.

– Det er mange politikere som prater om det, og er opptatt av det i festsalene – men så skjer det utrolig lite.

– Det er ganske utrolig. Man er opptatt av at man må digitalisere ting og dette har vært oppe på dagsorden flere ganger. Det bør være forholdsvis enkelt å få til dette, mener politikeren videre.

– EN JOBB Å GJØRE: FrPs Bård Hoksrud mener at man har en jobb å gjøre når det kommer til kvinnehelse generelt. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Hoksrud er også forundret over at Helsekortet ikke har kommet digitalt, da det har vært fokus på dette lenge.

– Det aller meste er i ferd med å bli digitalisert. Koronapasset laget vi i løpet av noen få uker. Hvis man vil det nok, er det utrolig hvor fort man får det til.

Politikeren tror selv at det handler om økonomi.

– Men det kan ikke koste all verden av penger. Derfor blir jeg oppgitt og tenker at dette burde være enkelt å fikse.

– Det er ikke tvil om at vi har en jobb å gjøre i forhold til kvinnehelse, legger han til.

Pengene er på plass

I oktober i fjor ble det kjent at regjeringen i 2024 skal satse på utprøving av digitalt helsekort for gravide.

Fortsatt er ikke løsningen igangsatt, og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (jour.anm. saken ble skrevet før Kjerkol trådte av som Helse- og Omsorgsminister), begrunner hvorfor:



UTPRØVING: Helsedirektoratet er i gang med å finne utprøvingkandidater til et elektronisk helsekort. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

– Penger er på plass, og nå trenger vi kommuner som vil være med i utprøvingen av ny løsning.

– Helsedirektoratet og Norsk helsenett SF er i dialog med sektoren for å finne utprøvingskandidat, utdyper hun.

– Tenkt det samme som Ringnes

Kjerkol er enig i at kvinnehelsen har fått for liten oppmerksomhet, og sier at det er derfor regjeringen nå tar tak i dette.

– Vi følger opp kvinnehelseutvalget, som la fram sin utredning i fjor, med en strategi som skal fremme kvinnehelse og bidra til likeverdige helsetjenester.

Kvinnehelseutvalget Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal lage en ny utredning om kvinners helse og helse i et kjønnsperspektiv. Utvalget ble oppnevnt 5. mars 2021 og ledes av Christine Meyer. Målet er å få en oppdatert oversikt over kvinners helse i Norge og kjønnsforskjeller i helse. Utvalget skal se på utfordringer blant kvinner når det gjelder risiko og forekomst av sykdom og bruk av helse- og omsorgstjenester. De skal også undersøke hvordan kjønnsforskjeller og kjønnsperspektivet blir håndtert i arbeidet med folkehelse, i helse- og omsorgstjenestene og i forskning og utdanning. Utredningen leveres som en NOU innen 8. mars 2023. Kilde: Kvinnehelseutvalget.no

– Forstår du at kvinner er frustrerte over at helsekortet ikke er digitalt?

– Ja, det forstår jeg godt. Jeg har selv hatt lappen(e) i veska og tenkt det samme som Ringnes. Det kan ikke være slik at den gravide skal passe på et ark gjennom et helt svangerskap.

På spørsmål om hvorfor dette ikke har blitt prioritert tidligere, svarer hun:

– Digitalt helsekort for gravide ble vurdert også i 2017. Det ble den gang lagt bort, da man ikke ønsket en løsning med dobbeltregistrering. Det har skjedd mye på e-helseområdet siden den gang, og vi er glade for at vi nå har fått med oss sektoren og er i gang med prosjektet.