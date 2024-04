Har slått fra seg tanken om barn: – Menn burde hatt en biologisk klokke

De siste 20 årene har han jobbet seg opp i bransjen, vært åpen om tøffe tak – også da kreftdiagnosen ble påvist for ett år siden. Nå deler 53-åringen om helsen, fremtidens drømmer, og hva han har lagt bak seg for godt.

«Lun» er ett ord som mange kanskje forbinder ham med.

Det er det absolutt på innsiden av Halvor Bakkes (53) Frogner-leilighet, som han tidvis deler med kollega og bestevenn Julian Bjørnerem (30).

Men for å komme seg dit må man først bestige «utallige» trappetrinn.

Interiørdesigneren bor nemlig i øverste etasje.

DELER LEILIGHET: Halvor Bakke deler leiligheten på Frogner med bestevennen. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Da vi ankommer andpustne, trøster TV-profilen oss med å si at han har hatt tidligere toppidrettsutøvere på besøk – selv de har blitt slitne etter etappen til toppen.

Interiør-kremmer Halvor Bakke Fikk sitt gjennombrudd som 34-åring i «Homsepatruljen». Driver virksomheten Trae AS med sin brand manager Julian Bjørnerem (30) og personlige assistent Lene Sandvand (51). Selskapet har hatt en vekst på 103 prosent de siste tre årene og ble i 2023 kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv. 53-åringen hadde en inntekt på over 10 millioner i 2022, viser skattelisten. Har utviklet og leder serien «Eventyrlig oppussing», som tross harde tider i Viaplay er fornyet med en tiende og ellevte sesong. Ble i fjor nominert til Gullruten som beste programleder. Anslår selv å ha rundt 200 reisedager i året - med TV-innspilling og besøk hos fabrikker.

Er ambassadør og designer for en rekke merker, deriblant Bohus og Magnor. Bakke, som har base i Stavern, Oslo og snart Sør-Afrika, har 337.000 følgere på Instagram.

Oppfyller luksusdrømmen

Det er kun fire timer siden Bakke og Bjørnerem landet på norsk jord etter 15 timers reise, men i hjemmet, som naturligvis bugner over av eget design, er både peisen tent og kaffen klar.

De har vært og inspisert boligen i Sør-Afrika en siste gang.

EGET DESIGN: Leiligheten på Frogner inneholder flere ting som er Bakkes eget design. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Det var der Bakke giftet seg i 2006, med sin tidligere ektemann. Siden har han hatt et ønske om å bo i landet. Den 18 år gamle drømmen realiseres trolig til sommeren.

Da skal bestevennenes nye hjem stå ferdig i republikken.

Glimt fra byggeprosessen har han delt i sosiale medier. Men på spørsmål om kvadratmeter er han noe tilbakeholden, og svarer smilende: «Det er god plass til venner og familie».

Foto: Privat

Feriehuset, eller, «det tropiske hjemmekontoret», som Bakke kaller det, får et sort basseng, vinkjeller og treningsstudio. I nærheten er det både vingård og kjentfolk.

Åpner om romanse

– Når du har fått kreft så kjennes det så riktig å ikke vente på ting, og man prioriterer tid med nære venner og familie, sier Bakke, og tilføyer:

– Huset i Sør-Afrika var noe jeg først tenkte å avvente til jeg fyller 60 år. Så møtte jeg min bestevenn som også elsker landet.

SPLEISELAG: Farmen-kjendisene Tonje Frøystad Garvik og Lene Sleperud ville spleise Håvard Bakke og Julian Bjørnerem. For rundt fire år siden inviterte de derfor til middag. Men de ble heller bestevenner og kolleger. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Bjørnerem, som har bakgrunn som eiendomsmegler, både jobber for og deler leilighet med Bakke i dag. Sistnevnte benytter dette som en pendlerbolig.

Det har lenge vært spørsmål om de to også er kjærester, men Bakke har holdt fast ved at de er som et gammelt ektepar – uten romansen.

– Har deres tette relasjon vært til hinder for potensielle andre romantiske relasjoner, eller forminsket behovet for å søke etter det?



– Det er vanskelig å vite sikkert, svarer han og utdyper:



– Julian er min bestekompis, vi er først og fremst det, også er man så heldig at vi faktisk kan jobbe sammen og opplever mye gjennom det. Det er jo en gave.

BILDER: På veggen i leiligheten henger en kollasj med flere bilder av Halvor Bakke og Julian Bjørnerem. Foto: Gorm Røseth / TV 2

TV-profilen har mange ulike arbeidsoppgaver og adresser. At de ikke bor sammen på fulltid tror Bakke er en fordel.

– Selvfølgelig blir det litt tett innimellom, også har man behov for tid med sine venner.

Han sier han kunne godt tenke seg å både finne en romantisk relasjon og gifte seg på nytt i fremtiden, men understreker at livet per nå er både hektisk og mer enn bra nok.

– Giftermål er en fin trygghet i et parforhold. Men jeg går ikke rundt og leter. En kjærlighetsrelasjon kan jo komme i mange innpakninger, enten man er gift, bor sammen, har en hjertevenn, eller søndagskjæreste. Jeg koser meg med venner og familie, og ønsker ikke å prioritere noe annerledes nå.

Skulle derimot det endre seg, er han klar på hva han trenger i en potensiell partner.

– Selvstendighet. Jeg kan ikke ha en person som sitter og «venter» på meg.

– Hvordan har det vært å bygge huset sammen? Har det måttet inngås noen kompromisser?

Halvor Bakke Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi er egentlig enige i alle valg, sier Bjørnerem, og avslører:



BESTEVENN: Julian Bjørnerem er kollega og bestevenn til Halvor Bakke. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Jeg er fargeblind så Halvor har ansvaret for alle fargenyansene i huset.



Bakke erkjenner at treningsstudio ikke var noe han ville prioritere i første omgang.

– Jeg tenkte egentlig at dette trenger jeg ikke. Men vi kan ikke drikke vin hver dag, vi må trene også, slår designeren fast.

Målet er at dette blir en bolig for jobb to til tre måneder hver vinter.



– Det er ingen hemmelighet at vi ikke kunne ha bygget dette huset hadde det ikke vært for «Eventyrlig oppussing» og kolleksjonene mine.

«Nekter» oppsigelse

53-åringen roser kollegaen opp i skyene, og er klar på at det er takket være Bjørnerem at han har kunnet jobbe bedre og mer med det kreative. Han gir ham også mye av æren for den solide veksten i selskapet.



– Jeg kunne ikke hatt en bedre sjef, kommenterer 30-åringen.



Sjefen kaller selskapet et «personlig firma», hvor også barndomsvenninne Lene Sandvand (51) er ansatt som assistent.

Både hun og Bjørnerem beskriver sjefen som raus, med et ønske om å glede andre og ha det gøy på jobb.



Halvor Bakke. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er vanskelig å holde samme tempo som ham, skriver Sandvand i en SMS.

Han mener selv at Bjørnerem har et ekstra gir som ikke kan matches, og opplever ofte å måtte be kollegaen legge fra seg jobben, særlig i helgene.

Duoen fremstår solid og synkronisert. Hva hadde skjedd hvis den tidligere eiendomsmegleren ville tilbake til yrket, eller gjøre noe annet i en periode?

Spørsmålet fører til stillhet, før Bakke bryter ut:

– Nei! Vi har ikke snakket om det. Han får ikke slutte, han har ett års oppsigelse, ler han.

30-åringen mener det ikke er noe fare for at han vil si opp stillingen, før sjefen kommenterer:

– Det kan man ikke garantere, men foreløpig så virker det ikke som han er interessert i noe annet, og jeg har virkelig ikke et ønske om det heller.

Ett år som kreftsyk

Etter over 20 år i rampelyset virker han ikke å hvile på sine laurbær. Vi får fortalt at rett før dette intervjuet ble det gjennomført et møte om nye produkter.

FROGNER: Halvor Bakke og Julian Bjørnerem i deres leilighet på Frogner. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Er du sulten på mer, eller frister det å sitte ned og nyte det du har oppnådd?



– Begge deler. Det er en tøff bransje i endring, og jeg vil ikke skvise, men slutte på egne premisser.

– Det blir noen år til. Jeg er absolutt ikke ferdig og vil fortsette å inspirere folk til å være bevisst på sine valg hjemme, sier Bakke.

Han illustrerer poenget videre med å si at å velge en seng ikke handler om å kjøpe det første og beste, men at det er verdt å legge penger i trivsel og helse.



Hans egen helse satte dagsorden i november. Da fortalte han til VG at han i mars hadde fått diagnosen prostatakreft.

Under sykdomspraten fremstår han rolig og kontrollert. Bakke påpeker selv at han nå klarer å snakke om det «uten å grine».

PROSTATAKREFT: Fikk diagnosen prostatakreft i mars 2023. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er jo feil å ikke si at det har vært krevende. Selv om jeg ikke merker det fysisk på kroppen, så merker jeg det psykisk. Det gjør jo noe med hodet og tankene.



Den samme beskjeden har mange av hans nære mottatt.



– De lever jo ikke i dag. Det blir jo en påminnelse om at det kan gå galt med deg også, selv om min kreftform er veldig snill og prognosene er gode, så er det noe med ordet.



Han erkjenner at det også har tvunget ham til å roe ned livstempoet til fordel for refleksjon.

– Man ikke tenke på det 24/7 heller. I all beskjedenhet synes jeg er flink til å legge det bort innimellom. Men altså når det nærmer seg nye prøver blir det litt uggent, man gruer seg til resultatene.



KREFT: Kreftdiagnosen har tvunget Bakke til å redusere tempoet og bruke mer tid på refleksjon. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Sterkt



Kreften er i et tidlig stadium, hvor Bakke tar mange prøver for å komme frem til hvilken behandling som er aktuell.

Legene er positive.

– Så da må jeg også prøve å være det.



Responsen på åpenheten om diagnosen har vært kjærlighet fra alle kanter av landet.

– Målet mitt var at mannfolk skulle sjekke seg og ta den blodprøven. Jeg har fått så mange mailer fra andre menn i samme situasjon som gir tips om klinikker og leger. Det er veldig fint og sterkt.

Mener menn må sette strek

Bakke har mange barn i livet som gudfar, onkel til fire, men ingen egne. På spørsmål om dette er et ønske, svarer han raskt:

– Nei. Jeg er 54 år snart, det er altfor gammelt. Jeg synes vi menn burde hatt en biologisk klokke, slik at vi ikke starter på kull nummer to når man er 60 år liksom.

– Det er noe med det å følge opp barna sine. Hvem er det bra for at du blir pappa når du er 65 år? For meg er det ikke riktig.

I Norge har alderen på førstegangsforeldre økt, hvor nå begge kjønn er i tidlig 30-årene.

Personlig satte han grensa for seg selv ved fylte 40. Han ble skilt i midten av 40-årene, og sier det aldri var aktuelt for ham å bli aleneforsørger.

– En faktor er jo også tid, man skal jo ha barn med noen man er glad i. Jeg ville aldri ha barn alene. Noen er opptatt av andre løsninger, det synes jeg er fint. Men jeg er veldig fornøyd med valget mitt nå.

– Så det blir ikke noen barnekolleksjoner?

– Nei, det tenker jeg noen andre får stå for. Skal man tenke kynisk og kommersielt så er ikke målgruppen min barn.

Svipptur til Nordpolen

Det er mange år til han når 60, som var den opprinnelige alderen han ønsket å starte på Afrika-drømmehjemmet.

Nå som den er oppfylt, har Halvor Bakke noe mer han vil oppnå?

PUTE-KRAKK: Halvor Bakke-pute-krakken har blitt smått ikonisk, nå som også komikere har gjønet med puteavtrykket. Foto: Gorm Roseth / TV 2

DRONNING SONJA?: Hvor kom «krakket» fra? – Jeg har alltid gjort det og sier at jeg har lært det av Dronning Sonja, svarer han, men er litt usikker på om dette stemmer. Foto: Gorm Roseth / TV 2

– Å komme seg til Nordpolen. Det er jo det stikk motsatte, sier han lattermild.

Han følger så opp med et viktig premiss, som får en til å trekke på smilebåndet.

– Men da skal jeg i så fall bli hentet av et helikopter på hjemturen.

Underveis i praten blir han instruert til forskjellige områder i leiligheten – og havner i en krok med utsyn til naboleilighetene.

Designeren sier det er gøy å titte inn i vinduene før han brått får øye på noe, som så skaper et smått poetisk øyeblikk.

POETISKE ØYEBLIKK: Interiørdesigner Halvor Bakke sier det er gøy å titte ut vinduet. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Forsiktig, men stolt kommenterer han:

– Der henger lampen min.

Tilfeldighet, eller om det er god naboskap vites ikke. Uavhengig av årsak er det et tegn på at man har oppnådd noe riktig.