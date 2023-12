Har møtt datterens nye flørt: – Fått full munnkurv

FEIRER JUL SAMMEN: Mamma Barbara Joner har vært litt av en støttespiller for datteren Alexandra Joner i 2023. Her avbildet under «God jul Norge». Foto: Camilla Blok/God morgen Norge

Det har vært litt av et år for artist Alexandra Joner (33) – som har gått fra tårer og samlivsbrudd med ekskjæresten Runar Vatne (49) – til dansegulv og seier i høstens sesong av «Skal vi danse».

I november kunne hun også avsløre at hun har funnet tonen med en ny flamme.

Nå letter mor og datter-duoen på sløret om en «unormal» julefeiring.

– Altoppslukende

Da danseprogrammet først begynte å rulle i høst gikk hun inn i det som nysingel.

– Det var et altoppslukende prosjekt, så man hadde ikke så mye tid til å tenke. Jeg er evig takknemlig for at «Skal vi danse» kom inn i høsten. Det blir jo mørkere, tristere, så det at man hadde et slikt prosjekt som gjorde at man slapp å tenke – det var helt fantastisk, forteller 33-åringen til TV 2.

I den 19. sesongen av «Bloggerne» var man i tillegg med på bruddet med Vatne og hvordan Joner håndterte det.

Likevel beskriver hun mamma Barbara Joner som sin viktigste støttespiller, som i tillegg tok på seg en «løvemamma»-rolle.

– Når du ser barnet ditt så langt nede og så lei seg, så er det klart at du som mor må reise deg og stå ved hennes side. Jeg flyttet til henne, pleiet henne og snakket ikke bare til henne som mor, men også som bestevenninne, forteller Barbara.

– Ja, og det var veldig vanskelig å kaste henne ut igjen, skyter Alexandra inn.

Fått munnkurv

Duoen skal blant annet være med på TV 2-serien «Sofa» sammen, hvor flere kjendiser er samlet for å se på virale programmer sammen.

I tillegg er det neppe en hemmelighet at det er en spesiell person hun også skal gå inn i nyåret med.

«SOFA»: Alexandra Joner og moren Barbara skal være med på den kommende sesongen av TV 2-programmet «Sofa». Foto: TV 2

– Muligens en kjæreste?

– Jeg hadde sagt jeg har en i kikkerten.

I tillegg har hun har gitt moren munnkurv:

– Jeg har fått full munnkurv! Han er faktisk veldig jordnær, søt og veldig imøtekommende. Det likte jeg virkelig. Tenk så heldig han er, forteller Barbara lattermildt.

I ti år har Alexandra feiret med ekskjæresten, men nå skal mor og datter-duoen feire sammen igjen.

– I år skal vi feire jul sammen med bestevenninnen til Alexandra og hennes mor. Det mest utrolige er at da Alexandra var liten så feiret vi med de, og nå er det såpass lenge siden at jeg gleder meg som en unge.

I tillegg har Alexandra satt seg nye mål for den kommende tiden:

– Det blir veldig mye jobb, jeg skal gjøre mer TV, og fokusere mer på musikk fremover. Jeg gleder meg veldig mye til 2024.

