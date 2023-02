Har mistet nattesøvnen over tapet i semifinalen

Etter seks uker i 1923 var det kun to melkespann og 25 år gamle Sofie Karlstad, som sto mellom Ørnulf Høyer (66) og en finaleplass i Farmen kjendis.

Gründeren ville da møtt kjendiskokken Trond Moi (53) i den store finalen. Slik gikk det ikke.

Høyer måtte se seg slått av Sofie Karlstad (25), som da sikret seg finaleplassen mot Moi. Det var en sjokkert og frustrert 66-åring som da forlot konkurransen.

– Jeg er ordentlig sint på meg selv. Det er så surt å ryke på den måten, sa 66-åringen da TV 2 møtte han etter tapet.

FORBANNA: Etter tapet var et faktum, var Ørnulf forbanna på seg selv. Det er han fortsatt. Foto: Anton Soggiu

Ønsket omkamp

Rett etter tapet i fjor sommer, var Høyer tydelig frustrert. Å ha kapret en tredjeplass var heller ikke en trøst.

– Jeg hadde blitt glad for det i går, men akkurat nå er jeg dårlig humør.

– Hva gikk galt?

– Jeg skvatt da jeg hørte den lille pipelyden (da bøtten traff sensoren, jour. anm.), for jeg hadde ingen anelse om at jeg var i nærheten av den en gang. Jeg var i min egen sone, og kunne stått mye lenger – men så var jeg borti.

Melkespann At kvinnene har mindre vekt i bøttene er vanlig kutyme i Farmen. Deltakerne blir informert om dette i forkant av konkurransen.

Han mente også at motstanderen Karlstad hadde en fordel i konkurransen.

– Sofie er jo bare 25 år, så hun er 40 år yngre enn meg. Hun hadde også 600 gram mindre i bøttene. Jeg vet ikke hvor lenge hun hadde klart å stå, men jeg vet jeg kunne stått lenger.

Høyer var derfor klar for omkamp, bare minutter etter at tapet var et faktum.

– Jeg håper vi kan gjøre det igjen! At vi kan ha en ny melkespann-konkurranse når vi begge er hjemme fra Farmen. Jeg tenker å arrangere en fest hjemme hos meg med hele gjengen, så da blir det melkespann. Så får vi ser hvem som er best, sa Høyer da, og lo.

Se Ørnulf sitt svar på om det ble omkamp mellom han og Sofie i videovinduet øverst i saken.

OMKAMP: Ørnulf var klar for omkamp mot vinneren Sofie, bare minutter etter konkurransen var ferdig. Foto: Anton Soggiu

«Det kan ikke ha vært meg?»

TV 2 møtte nylig 66-åringen på sitt kontor i Nydalen i Oslo. Det er rundt åtte måneder siden han tapte semifinalen på Steinsjøen gård.

– Det skjedde en tabbe, men det er selvfølgelig ikke en unnskyldning, sier Høyer til TV 2.

Om få dager er det klart for finalefest, hvor Høyer vil se melkespann-tapet sammen med de andre deltakerne. Også motstander Karlstad.

Høyer er til den dag i dag ikke klar over hva som gikk galt, annet at han var borti sensorene uten at han mente det. Både han og Karlstad fikk stolpene tilpasset etter behov, men Høyer hadde en ekstra utfordring.

– Jeg har et familieproblem hvor jeg ikke klarer å strekke ut eller bøye armene skikkelig, men det er ikke noe unnskyldning i det hele tatt. Jeg lukket øynene, slappet av, så hørte jeg et pip. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Jeg husker jeg tenkte «det kan ikke ha vært meg?», men så var det meg.

PROBLEMER MED ARMENE: Ørnulf har et problem, som går i familien, hvor han ikke klarer å strekke ut armene ordentlig. Foto: Anton Soggiu

66-åringen forteller at han fortsatt har vanskeligheter med å legge tapet bak seg.

– Jeg er forbannet til den dag i dag. Alle med konkurranseinnstinkt forstår hvor forferdelig det er når du gjør en tabbe, og vet du er bedre. Man kan si at det bare er en lek, men jeg har jo kommet hit jeg er i dag fordi jeg er fremoverlent, og ønsker å oppnå ting.

Har fortsatt mareritt

Samtidig som 66-åringen syns tapet var surt, ønsker han å få frem at det ikke har noe med motstandaren Karlstad å gjøre.

– Det er ikke til forkleinelse for Sofie som vant. Er du med på leken, så må du tåle steken. Og det gjelder ikke bare den konkurransen, men Farmen generelt. For herregud, sier han og ler.

Likevel går tabben fortsatt ut over nattesøvnen til Høyer.

– Jeg våkner fortsatt opp om natten, slår hånden i puta, og sier F-ordet. Det har gått inn på meg.

MISTET NATTESØVNEN: Ørnulf forteller at han fortsatt ikke har kommet seg over tapet mot Sofie, selv etter åtte måneder. Foto: Anton Soggiu

Det at Høyer dagen etter var tilbake for å se finalen mellom Moi og Karlstad innrømmer han var noe merkelig.

– Det var en veldig blandet følelse å ryke så nære finalen. På den ene siden så gjorde det at jeg kom raskere hjem til en jeg savnet veldig, som var en herlig følelse i seg selv, sier Høyer samtidig som konen, som han referer til her, tilfeldigvis går forbi.

– Men det var jo forferdelig ergelig. Jeg var så nære, og det var en helt unødvendig måte å gå på. Og jeg vet jo at det hadde vært veldig gøy i finalen.

