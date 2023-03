Har mistet flere jobber: – Jeg er et profesjonelt dra-til-tryne

Sebastian Brevik (24) har gjort seg bemerket på TikTok med påstander som «det finnes bare to kjønn» og «overvekt handler kun om kalorier inn og kalorier ut».

Det har fått mange til å reagere og i kommentarfeltene blir han møtt med både ris og ros.

– Kontroversielt og kontroversielt, jeg vil nå egentlig kalle det allmennkunnskap, slår Brevik fast i et intervju med God kveld Norge.

Mistet flere inntektskilder

24-åringen kaller seg «Baris Brevik» på den populære appen og hans sosiale medier-eventyr startet hjemme i Trondheim.

– Jeg kjedet meg og hadde igjen et halvt år av studiet. Da måtte jeg finne på noe lurt, og jeg synes det er gøy å underholde.

Tiktokeren er ikke bare kjent fra sosiale medier, han arbeider også som modell. I fjor var han ett av ansiktene for merket Jean Paul, og angivelig skal samarbeidet blitt avsluttet på grunnlag av Brevik sine utsagn.

– Jeg er ikke avhengig av en arbeidsgiver. Hadde jeg vært det, så hadde jeg ikke kunne sagt alt jeg mente, sier han bestemt.

I en video delt på plattformen med omtrent 85.000 følgere sa han blant annet at «man som mennesker er enten mann eller kvinne».

Påstanden satte fyr på kommentarfeltene, og flere mente Brevik var transfobisk.

– Jeg har mistet flere inntektskilder fordi jeg har sagt ting på internett som enkelte finner støtende. De har da angrepet oppdragsgiverne mine, og det har jo selvfølgelig fått virkninger for min del, sier Brevik.

Sebastian Brevik driver med krypto og jobber som modell. Foto: Privat

– Da røk hele kontoen

Brevik understreker at hensikten hans ikke er å støte noen, og trekker frem positive tilbakemeldinger.

– Jeg er en terglus (å terge noen, journ. anm), og hensikten er aldri at noen skal bli såret eller lei seg. Jeg får flere gode tilbakemeldinger av folk som trenger at noen kjefter dem litt opp, og flere mener jeg har gjort livet deres til det bedre.

I desember kjørte tiktokeren i gang en julekalender på profilen sin, der han skulle si èn upopulær mening hver dag.

– TikTok mente det var hatefulle ytringer, og da røk hele kontoen min.

Det ble en drakamp mellom Brevik og plattformen som gjentatte ganger stengte ned kontoen.

50.000 følgere på fire dager

– Jeg fikk brukeren tilbake flere ganger, men en gruppe mennesker rapporterte den hver gang jeg fikk den tilbake. Så den ble tatt opp og ned hele tiden. Det var ikke fred å få, forklarer han.

Til slutt måtte Brevik bite i det sure eplet og opprette en ny bruker. På kun fire dager bikket den nye kontoen 50.000 følgere.

I dag er hele følgeskaren tilbake, og han er nå litt mer forsiktig med hvordan han utrykker seg.

– Det er nulltolleranse for å mene noe annet enn at det finnes tusen kjønn på TikTok. Det er veldig kjedelig å ha en debatt der ikke alle får si sine meninger. Jeg må bare la være å snakke om slikt. Det føles selvfølgelig urettferdig. Yttringsfriheten er «long gone», men vi får bare legge den død , fastslår han.

Krypto-eventyret

Et gjentagende tema Brevik snakker om på profilen sin er krypto, noe han har stor tro på.

– Det er veldig synd kryptovalutta har fått et så negativt rykte. Teknologien er genial, og har kommet for å bli, mener 24-åringen.

Selv om han forteller om sine valg innenfor krypto på plattformen, insisterer han på at han ikke oppfordrer andre til å kjøpe krypto.

– Jeg forteller bare om det jeg ser fungerer. Jeg hadde ikke solgt troverdigheten min for 100 millioner. Jeg sover godt om nettene av å anbefale det jeg gjør for de som skulle ønske å kjøpe kryptovaluta .

Bankene er skeptiske

For tiden befinner tiktokeren seg i det omdiskuterte landet Dubai, som han forteller at han mulig vurderer å flytte til.

– Som kjent er det vanskelig å drive med kryptovalutta i Norge. I Dubai er det ikke like mye reguleringer, og man kan drive en krypto-bedrift her. Det prøver jeg å etablere i Norge, men bankene er svært skeptiske fra start selv om jeg har alt på det rene.

– Skal du bli verdensmester i fotball må du spille med de beste, og vil du bli best i krypto må man jobbe med de beste. Man må være der det skjer.

I en Tiktok-video med Abid Waes, bedre kjent som «Mr. Dubai», sier de seg enige om at de ikke savner skatten i Norge.

Folk i kommentarfeltene raser nok en gang, og flere stiller spørsmål om moralen til Brevik.

– Når jeg reiser til et land så forholder jeg meg til reglene som er der. Jeg heier ikke på det, eller mener at alt det landet står for er bra. Jeg gjør det som er bra for meg. Krypto er enklere i Dubai, og da drar jeg dit for å sjekke ut forholdene, forklarer han.

– Det er mye dritt i verden, og jeg kan ikke ta stilling til alt som skjer. I Norge bruker vi klær fra sweatshops i Asia, og vi er jo i toppen på forbruket i hele verden. Man må leve forbanna primitivt for å kunne kritisere alle for det de gjør.

Sebastian Brevik nyter tilværelsen i Dubai. Foto: Privat

Veien videre

Brevik er overbevist om at krypto kommer til å gi han et godt liv.

– Jeg er et dra-til-trynet med et glimt i øyet. Jeg vil folk bare godt, og jeg terger på meg en del folk på veien, sier tiktokeren.

– Målet er å få til noe bra i livet, og påvirke andre i en positiv retning. Jeg vil få til et godt liv for meg selv og de jeg er glad i. Jeg kritiserer mye greier, men egentlig er jeg en glad fyr som ønsker alle godt

På spørsmål om hva han skal gjøre om krypto-universet hans plutselig ryker, er han klar i talen:

– Å ha en plan B er for «pussys». Eneste jeg vet er at fremtiden er lys.