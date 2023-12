– Har ikke tapt ei krone

Harald Rønneberg, Truls Svendsen og Thomas Numme har ett grep for å unngå uvennskap når det kommer til investeringene.

I komiserien «Kjendis AS» spiller Thomas Numme, Harald Rønneberg og Truls Svendsen seg selv i sterkt karikerte former.

Trioen spiller managere for kjente fjes i norsk underholdningsbransje, i det fiktive selskapet «Kjendis AS».

Det er ikke ulikt selskapet de tre eier og driver sammen, Plan-B.

I forbindelse med lanseringen av TV-serien «Kjendis AS» tidligere i høst, tok TV 2 en prat med trioen om hvordan det har vært å være bestevenner og forretningspartnere – en kombinasjon mange bevisst skyr unna.

Drømmen om å være forretningsmann

– Vi er alle aktive i selskapet, men jeg er kanskje mest aktiv i hverdagen, fordi jeg er styreleder, men Thomas og Truls er kjempeengasjert i Plan-B, forteller Harald Rønneberg.



For selv om de er mest kjent for folket fra TV-skjermen, har de gjort flere investeringer sammen, blant annet i eiendom.

Primus motor for disse investeringene er Harald Rønneberg.

– Jeg synes jo alltid det hadde vært gøy å være forretningsmann. Jeg kommer fra en gründerfamilie, så jeg er kanskje gründermotoren i oss tre. Vi synes det er gøy å underholde, men også å utfordre oss på andre områder, sier Rønneberg.



– Et solid vennskap

Trioen forvalter hvert sitt selskap:

Basic Holding er Harald Rønnebergs, med åtte aksjeposter, Debut Holding AS tilhører Thomas Numme med fire aksjeposter og Truls Svendsen Holding AS med 13 aksjeposter.

Plan-B AS ligger under Plan B-gruppen AS som begge har Harald Rønneberg som styreleder.

I tillegg har de gjort investering i eiendomsselskapet Bølgen 808 AS med adresse i Moss.

– Hvordan er det å bevare vennskapet og samtidig være forretningspartnere?



– Vi tre har et så solid vennskap at vi er ganske rasjonelle når ting ikke skulle gå så bra som håpet. Vi har vært heldige, og ting har stort sett går fint, sier Rønneberg.

Påpasselige med én ting

Det er spesielt ett grep trioen har tatt for å unngå at livet som forretningspartnere skal ende vennskapet deres.

– Vi har alltid passet på å ha lik eierandel, så alle tjener eller taper på det sammen, forteller Truls Svendsen.



– Vi har jobbet bra sammen fra starten. Jeg tror det er penger som kan ødelegge, men vi har aldri kranglet om penger, sier han.

Thomas Numme mener en av grunnene til at det har gått så bra, er at de tre har ulike roller når det kommer til forretningslivet.

– Det har vært helt uproblematisk, for vi har sånne tydelige, forskjellige roller, forteller Numme.

Han forklarer:

– Harald er styreleder og er utdannet økonom. Han har en drive som er helt rå og er veldig flink, og det er Truls og jeg veldig takknemlig for. Jeg er, som ellers, han som er litt bremsen og litt engstelig, sier Numme med et smil.



Hotellprosjektet fikk en tøff start

Ett av de mer spesielle prosjektene i porteføljen, er hoteller på Sri Lanka som Rønneberg og Numme har investert i sammen med eiendomsinvestor Kurt Mosvold fra Kristiansand.

Sørlendingen driver det familieeide investeringsselskapet Mosvold & Co som primært forvalter og utvikler næringseiendommer, og som både har investert i skyskrapere i New York og bryggeidyll i Kristiansand.



I tillegg har han med seg «Senkveld»-duoen på de fire hotellene i Sri Lanka.

Tidligere i år rapporterte Finansavisen om røde tall for hotellvirksomheten til nordmennene, etter det som har vært en tung tid for Sri Lanka.

Først kom terrorangrepet i 2019, som fikk spesielt mye medieoppmerksomhet i Norden, ettersom den danske milliardæren Anders Holch Povlsen mistet tre av sine fire barn i angrepet.

Deretter fulgte koronapandemien som også ga tøffe tider for øystaten som turistdestinasjon.

– Sri Lanka har vært gjennom en kjempeutfordrende periode. Der har vi en veldig sterk finansiell partner som gjør at Thomas og jeg har ikke tapt ei krone, og vi kommer ikke til å tape noen penger, forteller Rønneberg til TV 2.

– Ikke alltid vi er enige

– Det blir ikke gnisninger hvis tidene er tøffere eller ting ikke går som det skal, forsikrer Rønneberg.

– Dere blir ikke skremt fra å samarbeide?

– Vi får nok en gang bekreftet at vårt vennskap er skikkelig bra. Vi har drevet Plan-B i 20 år, og det har vært masse utfordringer på veien, men vi har aldri kranglet. Vi har diskutert og det er ikke alltid vi er enige, men det er ingen som blir irrasjonelle og kaller en annen for idiot.

– Jeg tror det er en grunn til at vi kan drive forretninger sammen, påpeker han.

Vinbar og interiørbutikk

I tillegg til investeringene de har gjort sammen, har trioen også andre aksjeposter.

Numme har en aksjepost i Poppel Vinbar som ligger i Sæterkrysset på Nordstrand i Oslo.

I tillegg har Rønneberg gjennom Basic Holding mindre aksjeposter i et leilighetsbygg på Eg i Kristiansand, næringseiendom i Sørlandsparken, samt interiørbutikken Vasstulan Interiør i Uvdal.

Svendsen har flere mindre investeringer i selskaper som driver med teknologi og eiendom.

