Har gått ned 13 kilo under TV-innspilling

Da TV 2 møtte casten til «Innebandykrigerne» sesong 2, var deres sommerplaner noe som ble spurt om.

Både Nicolai Cleve Broch (47) og Iben Akerlie (35) var nokså hemmelighetsfulle, mens serieskaper Espen PA Lervaag (45) fortalte at han går en ganske annerledes sommer i møte.

Han er nemlig med på det velkjente, og omstridte, TV-programmet «16 ukers helvete». Han har gått ned 13 kilo, og har lært én spesiell og oppsiktsvekkende detalj.

NED 13 KILO: Espen har gått ned 13 kilo siden innspillingen startet. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Blir bedre enn sesong 1

Suksess-serien «Innebandykrigerne» ble fornyet til en sesong 2 allerede før den første var ferdig på TV. Dette er noe Lervaag syns er stor stas.



– Jeg er veldig takknemlig for at vi får kjøre en runde til. Det er ikke noe man skal ta for gitt i 2023. Så det blir veldig gøy, og jeg er fornøyd med det vi har fått til så langt.

Lervaag avslører at han og flere av skuespillerne har fått mye positive tilbakemeldinger, fra et svært bredt publikum.

NY SESONG: «Innbandykrigerne» er snart klar med sesong 2. Foto: Ingvild Gjerdsjø/TV 2

– Vi trodde ikke den skulle treffe så bredt. Men mengden tilbakemeldinger, fra forskjellige samfunnsgrupper og aldersgrupper, det er veldig gøy.

I den første sesongen ble seerne blant annet kjent med karakteren «Tor», spilt av Cleve Broch, og «Frida», spilt av Akerlie. Skuespillerne har også fått svært god respons fra seerne.

– Det har utelukkende være positivt. Kanskje det er fordi de som har noe negativt å si, ikke sier det til meg. Men ja, det har vært veldig hyggelig, sier Cleve Broch med et lurt smil, før han fortsetter:

«TOR»: Nicolai Cleve Broch spiller treneren «Tor» i serien. Foto: Gorm Røseth/TV 2

– For å være helt ærlig, så var det veldig gøy i sesong 1, men jeg har en følelse av at det vi nå lager blir enda bedre!

Også Akerlie har fått flere gode tilbakemeldinger på serien og karakteren hennes.

– Det virker som folk storkoser seg med serien. Jeg vil ikke si det er sjeldent, men det har vært veldig mye positivt. Jeg har blant annet fått høre at komikken min sitter, så det er veldig artig. Det er gøy for meg å høre at jeg klarer en litt «ond» karakter.

«FRIDA»: Iben Akerlie spiller den entusiastiske markedsansvarlige Frida. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Trener 13 ganger i uken

Flere av skuespillerne avslører at det blir norsk sommer på dem i år. De har tenkt å nyte det beste som Norge og Norden har å by på.

Også for Lervaag blir det norsk sommer. Han skal på hytta, og gå på fjellturer med telt. Og dette er det en grunn til. Han er nemlig midt i innspillingen av livsstilsprogrammet «16 ukers helvete».

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg ringte produksjonen selv, for å spørre om jeg kunne være med. Om de trengte en som hadde litt for mye fett på kroppen, og vil trene, så var jeg tilgjengelig. Så jeg var mildt sagt motivert! sier 45-åringen og ler med den velkjente latteren.

RINGTE PRODUKSJONEN: Espen avslører at han selv ringte produksjonen for å få en plass i TV-programmet. Foto: Gorm Røseth/TV 2

Da innspillingen begynte, veide 45-åringen 103 kilo. Nå veier han 90.

– Så jeg har gått ned 13 kg på åtte uker. Det må jeg være fornøyd med!

Selv om Lervaag innrømmer at det ikke har vært noen store overraskelser, så er det en ting han fant oppsiktsvekkende. Det er nemlig mengden mat han kan spise, for å fortsatt gå ned i vekt.

– Jeg spiser mye mer nå enn det jeg gjorde før. Men nå spiser jeg riktig, det er det som er tingen. Jeg hadde ikke peiling på at jeg kunne spise så mye! Men det kan jeg visst, sier han og ler.

VEKTVEST: Espen går på tur en time hver dag med vektvest. Foto: Privat

45-åringen har derimot en del ting han savner. Blant annet å kunne ta en øl i sommervarmen, brødskiver, majones, og kebab. Mengden treningstimer han må gjennomføre, har også vært litt overveldende.

– Når jeg er ferdig må jeg finne en balanse. Det å trene 13 ganger i uken, dét skal jeg ikke fortsette med.

– 13 ganger i uken?

– Ja, jeg trener to ganger daglig, mens en dag i uken er det èn økt. Hver dag så går jeg én time med vektvest, og så er det fire vekttreninger i uken, og to økter med kondisjon.

Han føler kunnskapen hans om mat er det viktigste han har lært under innspillingen.

– Jeg håper at jeg tar med meg det med å spise mer grønnsaker hver dag, for det liker jeg. Så trenger jeg ikke fire skjeer saus til hvert måltid. Jeg vil ikke være han som går rett tilbake til det gamle, når jeg er ferdig!

«Innebandykrigerne» sesong 2 har premiere våren 2024.