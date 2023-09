Har fem minutter på å ta sitt livs valg

DAGEN FØR DAGEN: TV 2 møtte «Jakten»-bonden Erlend Christoffersen og programleder Jan Thomas kort tid før bonden møtte frierne for første gang. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Og for «Jakten»-Erlend ble kjærlighetsbrevene en krevende prosess.

Fire bønder jakter på den store kjærligheten på TV 2 denne høsten, og nytt av året er at stylist og TV-profil Jan Thomas (56) er programleder for «Jakten på kjærligheten»s jubileumssesong – som går inn i sin 20. sesong.

Han forteller til TV 2 at han går inn i oppgaven med stor iver og glede, og vet selv hvordan det er å finne kjærligheten nettopp på TV.

Jan Thomas fant nemlig sin utkårede, Harlem Alexander (35), i Afrika i forbindelse med Viaplay-serien «Jan Thomas søker drømmeprinsen» i 2020. I dag er de lykkelige samboere.

– Jeg har kjent på mange av de samme følelsene som bøndene og frierne skal gjennom. Fy fader, de kommer til å ha det så vondt, men samtidig så godt, sier han til TV 2.

HEL VED: Jakten-programleder Jan Thomas skryter økobonden Erlend Christoffersen opp i skyene, og gleder seg til å stå på sidelinjen når bonden skal finne kjærligheten. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hel ved

TV 2 møtte økobonden Erlend Christoffersen (40) og programleder Jan Thomas på førstnevntes gård Bekkloa i Finnskogen i Hedmark i juni.

– Erlend er en utrolig fin fyr, som bryr seg om miljøet, fremtiden og de som skal ta over. I tillegg er han veldig leken og gøyal, han er spontan og rett og slett hel ved, sier Jan Thomas entusiastisk.

Dagen etter intervjuet skal «Jakten»-bonden endelig få møte frierne sine for første gang. 40-åringen benyttet «dagen før dagen» til å ligge i hengekøya, hvor han reflektere over hva han faktisk skal gjennom de neste ukene.



Kjærlighetsbrevene var en krevende prosess

Som et ledd i forberedelsene til friermøtene, gikk Jan Thomas og Erlend gjennom kjærlighetsbrevene de ulike frierne sendte i forkant av innspillingen – som var grunnlaget for valgene Erlend tok i utvelgelsesprosessen.

STILLE FØR STORMEN: Økobonden håper en dag at han får noen å dele hengekøya med. Dette bildet ble tatt dagen før han møtte frierne for første gang. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Du har lest kjærlighetsbrevene, Jan Thomas, kan du avsløre noe av innholdet?

– Et brev kan si så mye, men det kan også si veldig lite. Noen av brevene er veldig korte, kanskje fordi at frieren aldri i sin villeste fantasi trodde at de skulle få seg til å skrive brev, mens noen er rene avhandlingen.

Programleder vil ikke gå konkret inn på innholdet, men forklarer at noen er flinke til å uttrykke seg gjennom ord, mens andre er mye flinkere verbalt.

– Derfor er det vanskelig å vite hvem dette mennesket er, kun basert på frierbrevet. Men det får vi fort greie på under speeddaten, sier Jan Thomas.

Økobonden Erlend, som er god for 423 millioner kroner, sier til TV 2 at det var en veldig krevende prosess å gå gjennom alle frierbrevene i forkant av utvelgelsen.

– Jeg fikk hjelp av de som bor sammen med meg på gården, i et slags gårdsråd. Jeg har også involvert familie, og har fått tips og råd underveis. Selv om det til syvende og sist var jeg som tok avgjørelsen, da, sier han med et lurt smil.

– Det håper jeg inderlig at du gjorde, supplerer Jan Thomas og ler.

Fem avgjørende minutter

Programlederen snakker av erfaring når han sier at man må kjenne på magefølelsen, og se om brevene har noe i seg som gjør en nysgjerrig.

– Og så skal dette inntrykket matches opp med frierne når man møter dem ansikt til ansikt, sier han og sikter til speeddaten.

For etter bare fem minutter med hver frier, skal bonden velge ut fire av de seks frierne som får bli med videre til Bekkloa gård.

Jan Thomas tipser Erlend om at han i møtet med frierne må starte med blanke ark, være til stede i øyeblikket og ha så mye øyekontakt som mulig.

– De rådene skal jeg ta med meg. Han er jo en mann med mye erfaring, og har vært i samme situasjon selv, sier Erlend.

– Er det gjennomførbart å få et ordentlig inntrykk, bare på fem minutter, Jan Thomas?

– Tydeligvis! Det fungerte for meg, og har fungert for mange andre. Man rekker faktisk å få et solid inntrykk av personen på bare fem minutter. Bare i det øyeblikket frierne runder hjørnet, oppstår en følelse man kan konkludere ut ifra, mener han.

Er blitt flinkere til å snakke om følelser

Erlend forteller til TV 2 at han frem til nå ikke har vært nervøs for det han skal gjennom, men at han likevel begynner å kjenne på sommerfugler i magen.

– Er du glad i å snakke om følelser?

– Jeg er i hvert fall bedre til det nå, enn det jeg har vært tidligere, sier Erlend ærlig.

– Det er noe vi fokuserer på her på gården, at det skal gå an å kunne snakke høyt om følelser. Det har vært god trening i dét, selv om det som står foran meg nå de neste ukene garantert blir følelsesmessig krevende.

– Hva hvis kjemien ikke er der med noen av frierne?



– Da har vi bommet veldig! Men det tror jeg ikke at kommer til å skje, sier Jan Thomas.

Heller ikke økobonden er redd for at han ikke kommer til å ha kjemi med damene.

– Det er jo en grunn til at jeg har valgt ut akkurat de damene! Det hadde overrasket meg om kjemien ikke var der med noen av dem, sier Erlend.

Solid «Jakten»-kjærlighetsstatistikk

Den ferske programlederen har satt seg inn i statistikken over de siste 19 sesongene av «Jakten på kjærligheten», som kan vise til en positiv statistikk hva gjelder såkalt «matchmaking».

– Vi har en ganske grei historikk med 28 «Jakten»-par og 14 «Jakten»-barn. Vi får håpe at vi fortsetter i det sporet, sier Jan Thomas.



Programleder Jan Thomas påpeker også at det kan gå begge veier, når det kommer til mangel på kjemi.

– Frierne har ikke møtt bøndene heller, og vi lager tross alt ikke en dramaserie. Det som skjer, det skjer, og det er det som er spennende, for da blir alt så ekte.



Sesong 20 av «Jakten på kjærligheten» har premiere til høsten på TV 2 Direkte og TV 2 Play.