Har fått tillatelse av sin avdøde kone til å finne kjærligheten på ny

Etter 43 år i lykkelig ekteskap med ungdomskjæresten Toni, ble amerikanske Gerry Turner (71) enkemann i 2017, ifølge ABC. Kona, som han har døtrene Jenny og Angie med, døde etter kort tids sykdom – bare seks uker inn i pensjonisttilværelsen.

Nå, seks år senere, skal den sporty enkemannen finne kjærligheten på ny i det nye TV-konseptet «The Golden Bachelor». I programmet er det nettopp pensjonister som skal forsøke å finne en livsledsager.

Og skal vi tro Turner, har han full støtte av sin avdøde kone. Han har et bilde av Toni i garderoben, som han snakker til hver eneste dag om ting som opptar ham.

– Lenge var jeg i tvil om dette var noe hun ville ha vært fortrolig med. Men vi sa alltid til hverandre at hvis en av oss dør, ville vi at den andre skulle ha vært lykkelig. Jeg hører henne si: «Ja, Gerry, gjør dette», har Turner uttalt til «Good Morning America».



– Drømmedama må være glad i sport

Da tobarnsfaren Turner var yrkesaktiv gjorde han karriere i restaurantbransjen, mens han nå nyter pensjonisttilværelsen med ATV-aktiviteter, golfspilling og tilbringer mye tid med døtrene og de to barnebarna Payton og Charlee.

Han drømmer om å finne en kvinne som har samme interesser og livsglede som seg selv.

– Jeg hadde elsket å finne en partner som har mye energi, besitter litt konkurranseinstinkt og som er glad i sport. Kanskje noen som spiller pickleball eller golf, sier 71-åringen til «Good Morning America».

– En å dele solskinnsdagene av livet med

I likhet med TV 2-programmet «Jakten på kjærligheten», har også «The Bachelor»-konseptet pågått i 20 år.

I en pressemelding uttaler kanalen ABC at det nye konseptet, som har premiere til høsten, skal gi godt voksne mennesker muligheten til å finne kjærligheten på ny.

«En håpløs romantiker blir gitt en ny mulighet til å finne kjærligheten og en partner, som han kan dele solskinnsdagene av livet med. Kvinnene som ankommer villaen, har selv livserfaring, levd gjennom latter, kjærlighet og tap, og håper å finne gnisten som kan sørge for at de går en lysere fremtid, med uendelige muligheter, i møte».

HEIER PÅ PAPPA OG BESTEFAR: Ungkaren Gerry Turner omringet av døtre og barnebarn – som alle heier på ham fra sidelinjen. Foto: Brian Bowen Smith / ABC

Denne høsten har jubileumssesongen av «Jakten på kjærligheten» premiere på TV 2 – bli bedre kjent med årets bønder i videoen under!