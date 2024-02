Har et anstrengt forhold til ordet «kjæreste»

FORDEL: Alexandra Joner mener hennes turbulente fjorår har gitt henne en fordel i rollen som programleder for «Love Island Norge». Foto: TV 2

– Det er veldig, veldig, veldig stas, sier «Love Island»-programleder Alexandra Joner (33).

I januar ble det kjent at Joner tar over jobben til Morten Hegseth (37) i det populære datingprogrammet. Dette etter at sistnevnte trakk seg fra rollen.

– Jeg elsker jo «Love Island», så da jeg ble spurt skrek jeg av glede, forteller 33-åringen.



Har omrokkert hele livet

Dermed var det bare å pakke kofferten, ettersom hun måtte reise allerede uken etter beskjeden kom.

– Jeg er jo verdensmester i å hive meg rundt. Jeg føler jeg takler det bedre enn alle andre.

TRAVEL: Alexandra Joner lever et travelt liv med innspilling av både «Love Island», «Sofa» og «Frokostshowet» samtidig. Her sammen med mor Barbara. Foto: Espen Solli / TV 2

Joner forteller at hun blir «gira» over å ikke ha lang betenkningstid, fordi da rekker man ikke å grue seg eller å tenke på konsekvenser. Hun mener derfor det har vært utelukkende positivt med det korte varselet.

– Jeg har omrokkert på hele livet mitt, og har på overraskende vis klart å få det til å gå opp, sier Joner, som i tillegg til innspillingen av «Love Island» skal fortsette både med radio og annen TV.

– Jeg skal ha morgensendinger på P5 fra «Granca», også reiser jeg hjem for «Sofa»-innspilling. Så jeg blir pendler i to måneder nå, ler hun.

Mener kjærlighetslivet har gitt henne en fordel

Det siste året har vært som en berg-og-dal-bane for den blide programlederen. I mars 2023 kunne hun fortelle at hun og investor Runar Vatne (50) hadde gjort det slutt.

Det skulle imidlertid ikke ta veldig lang tid før lykken snudde for 33-åringen.

I august kom nyheten om at hun var en av deltakerne i «Skal vi danse», hvor hun senere gikk av med seieren. Joner briljerte på parketten fra start, og høstet ros for måten hun uttrykte seg i dansen, sammen med dansepartner Ole Thomas Hansen (24).

I tillegg avslørte hun i november at hun hadde funnet seg en ny flamme.

VANT: Alexandra Joner vant fjorårets sesong av «Skal vi danse». Her sammen med manager David Eriksen rett etter seieren. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Hun mener selv at dette har gitt henne en fordel:

– Jeg kan jo kjenne meg igjen i mange av følelsene deltakerne sikkert kommer til å ha i løpet av programmet. Både det å være nyforelsket og å være hjerteknust, forteller hun åpenhjertig.

– Det er jo ikke så lenge siden jeg har opplevd både nedturen og oppturen, så jeg tror jeg kommer til å kjenne meg godt igjen i hvordan de har det.

– Noe kvelende med ordet

Joner bekrefter at hun fremdeles dater den samme personen som i høst – og at de er eksklusive.

Å være borte fra ham mens hun er på innspilling på Gran Canaria beskriver hun som helt supert.

– Jeg synes det er ganske digg. Det er viktig å savne hverandre. Det å komme ned hit og få «fri», eller ikke fri, men du skjønner hva jeg mener, sier hun og ler.



– Man har godt av å være sånn: «Det eneste jeg vil, er å dra hjem til deg». Det er en veldig deilig fase som man stort sett føler på i starten, så jeg føler man bare må nyte øyeblikket.

Ordet «kjæreste» er hun imidlertid litt skeptisk til.

– Jeg føler at kjæreste... Det er en sånn forventning til hva en kjæreste skal gjøre. Da tenker jeg ikke på det å være eksklusiv med noen. Jeg er litt usikker på akkurat hva jeg føler rundt det, men det er noe kvelende akkurat med det ordet. Det gjør at jeg bruker litt tid på den fasen jeg er i nå, som kalles å date.

Denne endringen vil hun gjøre i et nytt forhold

Selv om forholdet mellom henne og ekskjæresten var kjent for folk flest, føler hun at selve forholdet ble holdt ganske privat. Vatne var blant annet ikke med i TV-programmet «Bloggerne», hvor Joner har figurert de siste årene.

Dette ønsker hun å gjøre annerledes med sin nye flamme.

– Nå drømmer jeg meg bort, så jeg vet ikke om det blir sånn her – men jeg ser folk på TikTok, eller influensere som er sammen, og jeg synes det ser så koselig ut. Når de gjør sånne TikTok-utfordringer, og jeg bare: «Jeg vil også ha det sånn», sier hun lattermildt.

På spørsmål om hun har luftet dette for sin utkårede, svarer hun at hun ikke har vært så streng.

– Men jeg har tenkt sånn: «Det skjer».

– Men du har hintet til det, eller?

– Ja, det vil jeg si.

Tar det helt med ro

«Love Island» er et britisk konsept som har blitt videresolgt til en rekke land, deriblant Norge. Den første sesongen ble sendt på TV3 i 2018, mens i 2020 kom TV 2 med en ny utgave av programmet.

I mars kommer sesong 2 av TV 2s utgave.

Til tross for at den britiske versjonen er en kjempesuksess både i inn- og utland, har ikke det samme engasjementet vist seg for den norske versjonen.

Joner mener det er en naturlig forklaring på det.

– Jeg har så troa. «Love Island» var ganske nytt første gang det kom til Norge, så jeg tror rett og slett programmet var for nytt og ukjent. Nå føler jeg flere har hørt om det og vet hva det er.

Man skulle kanskje tro at dette førte med seg en del press og stress, men den ferske programlederen tar det helt med ro.

– Alt er press uansett. Det er jeg veldig avslappet til. Jeg føler egentlig at jeg er best under press, avslutter hun.

«Love Island Norge» har premiere mandag 4. mars på TV 2 Play.