Har du lagt merke til denne rørende detaljen i Hver gang vi møtes?

Seerfavoritten Hver gang vi møtes ruller i disse dager over skjermen igjen med veletablerte artister og unge stjerneskudd til bords på Kjerringøy utenfor Bodø.

Så langt har Bjørn Eidsvåg (68) og Freddy Kalas (32), hvis egentlige navn er Fredrik Auke, vært hedersgjester i den 13. sesongen.

Gir ros

Oppmerksomme seere har kanskje bitt seg merke i førstnevntes generøse takkerunde i de to første episodene av musikkprogrammet.

For i tillegg til å takke kollega Ingebjørg Bratland (32) for hennes rørende tolkning av «Evig hvile», reiser Eidsvåg seg fra bordet og tar bandmedlemmene i hånden og takker for hjelpen og innsatsen.

Det gjør han også etter at Kristian Kristensen (30) har tatt fatt på «Eg ser».

ROSER: Den folkekjære artisten Bjørn Eidsvåg har takket band og kor flere ganger hittil i Hver gang vi møtes. Foto: Vegard Breie / TV 2

Når 68-åringen så skal runde av kvelden, sender han nok en takk til bandet.

– Og takk til dere som var med på å gjøre det så fint, uttrykker han.

På Aukes dag sørger artistveteranen også for å rose koristene som ofte akkompagnerer deltakerne underveis.

– Jækla kul koring også, utbryter han når Auke skal avslutte musikkfesten.

TV 2 har vært i kontakt med Bjørn Eidsvågs management, som opplyser at Eidsvåg ikke er tilgjengelig for ytterligere kommentar til saken.

Ikke den første

Det er ikke bare Eidsvåg som har latt seg begeistre over bandet i Hver gang vi møtes.

I andre sesong av TV-suksessen ble ringreven Ole Paus (75) såpass imponert over husbandet, at han hyret dem til å spille på hans 2013-plate, Avslutningen.

