Har blitt foreldre: – Skikkelig forelsket

I april kunne Aksel Lund Svindal (40) og Amalie Iuel (29) bekrefte at de ventet deres første barn sammen.

Nå har idrettsparet blitt foreldre, bekrefter Iuel til TV 2. Svindal og Iuel har fått en sønn, som heter Storm.

Nybakte foreldre

Når TV 2 tar kontakt med Iuel få dager etter fødsel, kan hun fortelle at tiden som nybakte foreldre har vært helt fantastisk.

– Vi er skikkelig forelsket i det lille nurket vårt, sier Iuel.

– Mor hviler ut etter noen tøffe dager på sykehuset. Pappa er veldig, veldig stolt. Storm er selvfølgelig den vakreste tingen vi noen gang har sett, skriver hun under innlegget sitt på Instagram.

– Vårt helsevesen og folkene der er fantastiske! Takk. Og Molly er allerede på plikten som storesøster-vakt, legger hun til og referer til hunden deres.

Svindal er tidligere alpinist og nå programleder for «Mesternes mester». Han har blant annet to OL-gull og fem VM-gull. Det var i 2019 at han la opp.

Iuel er hekkeløper og har vunnet både gull og sølv i lag-EM og gull i Nordisk mesterskap i friidrett.

Det var i mai 2020 at idrettsprofilene bekreftet at de er kjærester.



Pause fra konkurranser

Det var på Instagram at paret annonserte baby-nyheten. Begge la ut ultralydbilder på deres kontoer. Iuel fortalte samtidig at hun skulle ta en pause fra konkurranser.

– Denne sommeren kommer til å se litt annerledes ut enn normalt. Jeg tar en pause fra konkurranser, men er tilbake på det ovale kontoret til høsten, skrev hun på Instagram

– Men først gleder jeg meg masse til å endelig møte denne lille karen.