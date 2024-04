– Håper det ikke blir sånn til neste år

KLAR FOR ANNERLEDES KVELD: Artist Hilde Skaar. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Saken oppdateres

I forkant av prisutdelingen hadde Universal varslet boikott og en rekke artister har gått ut med et opprop.

I år er det Nettavisen som er arrangør i samarbeid med Tiktok, med Pepsi som sponsor.

Plateselskapet begrunnet i en pressemelding at de droppet utdelingen grunnet samarbeidsaktøren Tiktok, som Universal brøt med tidligere i år.

– Vanskelig



Artistene som har signert oppropet reagerer på at Pepsi er hovedsponsor. Ifølge oppropet kjøpte brusselskapet opp israelske Sodastream i 2018.

Hilde Skaar (25) er blant dem som har signert og har kledd seg opp med en Palestina-pin.

– Jeg har lyst til å være her og vise fram hva jeg mener, sier Skaar, og utdyper:



– Nå er det sånn i år at Pepsi er sponsor og vi må godta det. Det gir en veldig tydelig beskjed om at vi håper at det ikke blir sånn til neste år.



Carina Dahl sier fokuset ligger på å feire sitt rekordår. – Jeg har faktisk ikke lagt meg så mye borti det andre, kommenterer hun til boikott og opprop, og legger til: – Jeg skal feire i dag, uansett hvordan det går. Foto: Truls Aagedal / TV 2

At Universal har valgt å boikotte utdelingen støtter hun, men er usikker på om det er den beste metoden for å fremme en endring.

– Men tiden vil vise. Man gjør i hvert fall noe, og det «backer» jeg, sier Skaar.



NTB har omtalt Pepsi-protesten tidligere. En talsperson for PepsiCo uttalte da at selskapet opererer i mer enn 200 land, inkludert Midtøsten.

Amanda Delara. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Vi støtter eller tolererer ikke vold mot noen, og slutter oss til alle de som ber om en rask og fredelig løsning, sto det i eposten til NTB.

Styret i Spellemann har skrevet til NTB at de forholdt seg til retningslinjer fra norske myndigheter.

– Det vil alltid eksistere ulike oppfatninger om slike kommersielle samarbeid, og det har vi respekt for, het det fra Spellemann, gjengir VG.

Ikke noe TV-tid

Spellemannprisen sendes altså ikke på TV lengre. Flere tror at dette kan ha en negativ innvirkning på utdelingen, men velger å være åpne for utviklingen.

Victoria Nadine. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Det er veldig trist at Spellemann ikke sendes på NRK. Det er en tradisjon som jeg synes hadde vært veldig fin å beholde, sier Carina Dahl (38).

Artisten forteller at hun før utdelingen har fått masse spørsmål om hvor Spellemann skal sendes.

– Jeg tror helt klart det kommer til å påvirke utdelingen. I hvert fall bestemødre og de som ikke henger med på utviklingen.

Ingebjørg Bratland og Odd Nordstoga. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Dahl poengterer at selve statuetten er viktig for å markere jobben artistene har gjort.

– Om man bryr seg om at andre får med seg bragden så blir det mindre viktig sånn sett. Men dette handler om oss artister, og det er viktig for oss.



Gruppa Undergrunn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Litt kjipt at det ikke går på statskanalen. Men seermessig tror jeg det kan være vel så bra, sier Christ Holsten, og peker på at VG-lista, som også har brutt med NRK til fordel for TikTok, hadde gode seertall.

Likevel håper han på at prisen skal finne veien tilbake til TV-ruta.