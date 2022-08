Hanna (24) er én av to i Norge med diagnosen

«Er det kronisk?» «Er du født sånn?». Dette er kun noen av de tusen spørsmålene Hanna Eline Jørgensen får til vanlig.

Det var allerede i niende klasse at hun skulle få den sjokkerende beskjed fra sosialtjenesten – nemlig at hun ikke trengte å tenke på veien videre. Hun kom mest sannsynlig til å bli ufør, og det var bare å sette utdanningen på hylla.

I TV 2-dokumentarserien «Kort og lovende» følger vi fire kortvokste profiler som prøver å navigere seg gjennom livet, og som vil vise at de lever akkurat samme liv som alle andre.

Til tross for den tunge beskjeden, avslører nå Lørenskog-kvinnen at hun har fått til mer enn folk på hennes alder kan tenke seg.

Ultrasjelden diagnose

I likhet med de andre profilene som vi følger i serien, er hun også kortvokst.

Likevel har hun en annen type diagnose, og har nemlig Spondyloepimetafysial dysplasi – Strudwick type – en kortvoksthet kun hun og én annen i Norge har.

– Jeg er født med en kortvokst-diagnose som er mye mer sjelden enn den «vanlige», som er akondroplasi. Den gir litt annerledes utfordringer enn de med akondroplasi, fordi jeg er mye lavere og har både svai rygg og hofteutfordringer. De trenger ofte en krakk, mens jeg trenger en rullestol med tanke på forflytning. Diagnosen min er så sjelden at det ikke er så mye forskning på det her, forteller hun til TV 2.

– Da Hanna ble født, ble det oppdaget at hun var kort, og at hun var født med ganespalte. Straks etter fødsel fikk hun pusteproblemer, og de løp med henne inn til intensiven. Det var en ganske brå start for en førstegangsfødende, forteller hennes mor, Lina, i dokumentarserien og fortsetter:

PUSTEPROBLEMER: Da Jørgensen først ble født, ble hun hastet inn til intensivavdelingen. Foto: «Kort og lovende»:

– Jeg husker at det var mye usikkerhet rundt hvordan livet kom til å bli for Hanna.

Til tross for bekymringene, var det bare en god og varm oppvekst som stod i vente for den lille jenta. Hun vokste opp i Lørenskog sammen med sine to foreldre og en yngre søster, som allerede begynte å bli høyere enn henne i en alder av fire år.

– Både barndommen og oppveksten min har vært veldig veldig bra. Jeg har alltid hatt gode venner og en støttende familie, så jeg har vært veldig fornøyd. Jeg fikk jo kommentarer på hvorfor jeg var så liten, men barn spør jo ofte av ren nysgjerrighet. Da jeg svarte at jeg var født kortvokst, så var de bare sånn: «Åja, kult! Vil du være med å leke?».

VAR SOM ALLE ANDRE: De andre barna husket Jørgensen som kortvokst, men samtidig at hun var som alle de andre i skolegården. Foto: «Kort og lovende»:

Da Jørgensen startet i barnehagen og på skolen, sørget moren hennes for at alle var informert om at det kom til å begynne en kortvokst jente på skolen – men at hun var som alle andre i klasserommene.

– Opplevde du at det gjorde ting lettere?

– Det syntes jeg absolutt. Det gjorde jo at folk husket meg som kortvokst, men samtidig at jeg også var som alle andre.

– Hadde du noen forbilder eller idoler mens du vokste opp?

– Jeg så sjeldent opp til noen, fordi jeg var opptatt av meg og mitt. Hvorfor skulle jeg se opp til noen andre, når jeg bare får vært meg selv, uansett? Jeg var aldri opptatt av sånne ting. Jeg hadde jo meg, dyrene og vennene mine, så jeg brukte ikke tid på å se på andre.

Tung beskjed

Og da alderen hadde bikket et år, meldte foreldrene hennes familien inn i Norsk Interesseforening for Kortvokste (NiK).

– De hadde fått råd om at det var her man fikk et nettverk med andre kortvokste mennesker, slik at man kunne se hvordan de mestret hverdagen. For meg har NiK betydd mye gjennom oppveksten, forteller hun og legger til:

– Bare det å kunne være med andre personer som er kortvokste, har vært supert. Du trenger liksom ikke fortelle dem det, siden de vet allerede hvordan det er. Vi er ikke like, men vi har tilsvarende problematikk. Det er et ordtak som sier at «like barn leker best» – ikke at det nødvendigvis stemmer, hundre prosent – men det ligger noe i fellesskapet.

«KORT OG LOVENDE»: Denne høsten er Jørgensen en av fire kortvokste profiler som vi følger i serien. Foto: Eivind Senneset

Hun er mye på farten, men må bruke elektrisk rullestol i hverdagen – ettersom diagnosen gjør det vondt å både stå og gå i lengre perioder.

– På grunn av hoftene og ryggen orker jeg ikke gå like langt som en «vanlig» person, og da er jeg avhengig av hjelpemiddel for forflytning. Jeg kan gå litt, men går jeg for langt så får jeg vondt.

Men da hun satt på det møtet med sosialtjenesten og fikk den beskjeden, vokste det frem en indre driv i henne. Hun ville bevise, ikke bare for dem, men også seg selv – at hun klarte å bygge et liv på egenhånd.

– Jeg reflekterte ikke så mye over det der og da, men mamma ble veldig sur. Hun fortalte at det ikke var slik det fungerte, og at jeg skulle være på lik linje som alle andre. Jeg skulle ta utdanning og gå ut i jobb, så langt jeg mestret det.

AKKURAT SOM DEG OG MEG: Her med hunden, Nova. Foto: «Kort og lovende»:

Og så langt har hun absolutt mestret det.

Med sine 97 centimeter over bakken, sjonglerer Jørgensen mange baller i luften samtidig. Hun er HMS-koordinator, regnskapsfører, sitter i styret til NiK, driver med hest – og har kjøpt enebolig, selvfølgelig.

– Se her, her står jeg i dag med 100 prosent jobb og litt til, er sekretær i NiK, egen hest, egen hund, bor i eget hus og har egen bil. Det er litt deilig i dag og kjenne på at de hadde feil, og at man ikke skal dømme folk før de har blitt gitt en sjanse. Man må bare se løsninger istedenfor utfordringer.

– Hva hadde du sagt til unge Hanna i dag?

– Fortsett å vær deg selv, og gjør det du alltid har gjort. Stol på deg selv. Jeg føler egentlig at jeg har gjort alt unge Hanna ville at jeg skulle gjøre i voksen alder.

Se Kort og lovende på TV 2 og TV 2 Play.