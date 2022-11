– Han trengte desperat hjelp

BRØDRE: Her er brødrene sammen i forbindelse med serien 'House of Carters' i 2006. Foto: Fred Prouser / Reuters / NTB

– Hjertet mitt er knust i dag, skriver Nick Carter i en melding på Instagram.

Carter er særlig kjent fra Backstreet Boys.

Han har lagt ut flere bilder av seg selv og broren sammen fra oppveksten.

Hans lillebror, musiker Aaron Carter, ble funnet død i huset sitt i Lancaster i California lørdag morgen.

– Selv om broren min og jeg har hatt et komplisert forhold, har kjærligheten jeg føler for ham alltid vært der. Jeg har alltid hatt håp om at han ville finne en sunnere vei å gå, og at han til slutt ville få hjelpen han så desperat trengte, skriver han.

AKTIV: Nick Carter og Backstreet Boys er fremdeles aktive. Her på scenen i Quebec i Canada i 2017. Foto: Amy Harris / AP / NTB

Slet psykisk

Avdøde Aaron har selv vært ærlig på at han har hatt en rekke psykiske utfordringer, blant annet at han slet med angst, depresjon og schizofreni.

– Noen ganger er det naturlig å ville skylde på noen eller noe for et tap. Men sannheten er at det er avhengighet og psykisk sykdom som har skylden her, skriver broren.

Han er tydelig på at selv om de to ikke har hatt så mye med hverandre å gjøre de siste årene, så vil han savne broren.

– Jeg vil savne han mer enn noen kan forestille seg. Jeg elsker deg Chizz, nå får du endelig sjansen til å finne den freden du aldri klarte finne på jorden, skriver han.

Ga ut musikk

Aaron Carter var en amerikansk sanger. Han ble først kjent som pop- og hiphop-sanger på slutten av 1990-tallet.

Han ga ut fire studioalbum og var kjent for sanger som «I Want Candy» og «Sooner Or Later». Etter hvert som musikkarieren utviklet seg, gikk Carter over til rap.

Senere dukket han opp på «Dancing with the stars», den amerikanske varianten av «Skal vi danse», og spilte i Broadway-produksjonen «Seussical».

Som lillebror av Nick Carter, fra Backstreet Boys, pleide han også å være med boybandet på turne i deres storhetstid.

Artisten etterlater seg en sønn, som han fikk sammen med ekskjæresten, Melanie Martin. De to gikk fra hverandre kort tid etter at sønnen ble født.