Han erstatter Finn Schjøll i «Sommerhytta»

Etter å ha gransket bed og drivhus med sitt skarpe blikk og artige kommentarer siden 2017, takker hele Norges hage- og blomsterekspert Finn Schjøll (75) snart for seg i «Sommerhytta».

I neste sesong vil 75-åringen dukke opp et par ganger på skjermen, før en ny arvtaker stepper inn i konkurransen.

– Det er et TV-program, og det er naturlig at de fornyer seg, sier Schjøll til TV 2 om avskjeden, og fortsetter:

– Hvor lenge skulle man ha vært med? Til 90 år? Man må jo stoppe en gang. Jeg er 75. Det er et helt naturlig stopp. TV 2 har behandlet meg virkelig førsteklasses på alle mulige måter.

Schjøll vil fremover blant annet bedrive tiden blant planter i hagen.

– Jeg skal gjøre det samme som jeg alltid har gjort. Jeg har hagevandringer om sommeren i hagen min. Jeg har et helt fint liv. Det er perfekt. Livet går videre, fastslår han.

Dommerkollega og snekkerekspert Lars Fossum (52) takker TV-profilen for samarbeidet i «Sommerhytta».

– Finns personlighet er helt unik og uerstattelig. Heldigvis har vi fått inn en helt enestående hagedommer i hans sted, sier Fossum til TV 2.

Ny hageekspert

Den åttende sesongen av «Sommerhytta» får altså med seg et nytt ansikt. Hageekspert Espen Skarphagen (52) overtar stafettpinnen etter blomsterveteranen neste år. Han vil også erstatte planterådgiver Tonje Bergh (58), som har hatt ansvar for hagesenteret i TV 2-programmet.

– Jeg var så heldig at jeg ble spurt om jeg ville komme og overta etter Finn i «Sommerhytta». Det synes jeg bare var så utrolig morsomt. Jeg er ydmyk og takknemlig for den muligheten og den rollen, sier Skarphagen til TV 2.

NYTT FJES: Espen Skarphagen (i midten) blir ny hageekspert i «Sommerhytta» i neste års sesong. Her avbildet med programleder Cathrine Fossum (t.v.), interiørdesigner Aina Sollie Steen og Lars Fossum. Foto: Espen Solli / TV 2

Drømmen er å kunne formidle plante- og dyrkekunnskapen han sitter på, slik at enda flere kan lykkes med det grønne.

– Det er noe jeg håper, og føler at jeg kanskje kan bruke denne rollen til. Det å få enda flere til å lykkes med enda grønnere fingre og dyrking. Jeg vil at alle skal oppleve den gleden ved å ha mer grønt rundt seg.

Hagekarriere og allergi

Den nye arvtakeren, som opprinnelig kommer fra Kragerø, men som nå holder til i Oslo, har bestandig vært levende opptatt av hage siden barnsbein av, og ble tidlig introdusert for plantenes verden.

– Jeg har hatt planter i blodet hele livet. Jeg fikk mitt første blomsterbed som seksåring av mamma og pappa. Mormor var også en veldig viktig bidragsyter. Hver gang jeg var på besøk hos henne, så rotet hun også i hagen, så dette har gått i generasjoner, deler han.

Det naturlige valget for Skarphagen ble dermed å utdanne seg til blomsterdekoratør. Men paradoksalt nok utviklet 52-åringen etter hvert allergi mot blomster.

– Jeg drev blomsterbutikk i noen år, og så ble jeg allergisk mot blomster, og det passet jo veldig dårlig. Jeg kunne ikke stå i butikk med blomster og pollenallergi, så kraftig som det var.

Fra rennende øyne og nese, ble kragerømannen en del av mediebransjen, der han arbeidet med interiørblader, og bygde opp magasinet D2 som kommersiell produktsjef over en tiårsperiode.

I 2016 valgte han å ta lidenskapen for alt som spirer og gror over i sosiale medier og eget nettsted. Det har resultert i formidling av plante- og hagekunnskap til lærehungrige nordmenn gjennom blant annet foredrag, podkast og bokutgivelsen «Skarp i hagen – hage gjennom livet med gjenbruk, bærekraft og deling».

I tillegg til dette, har han fast spalte i Bonytt, og skriver også artikler for Norsk Hagetidend.

Det treffende etternavnet – Skarphagen – har han dratt godt nytte av i karrieren.

– Navnet mitt er ekstra gøy å spille på med tanke på det jeg gjør til daglig. Da jeg skulle finne navnet til nettside og sosiale medier-kontoer var det enkelt og greit å bruke «Skarp i hagen». Det samme syntes redaktøren min i Gyldendal, da vi skulle finne tittel på bok, sier han.

Blomsterallergien hageeksperten har pådratt seg, klarer han heldigvis å holde i sjakk.

– Med litt allergitabletter og akupunktur er det godt under kontroll. Det hender at jeg tar litt oppdrag for venner og familie med blomster til arrangementer, og det går helt fint. Det er litt ekstra gøy å bruke binderifaget som sitter i ryggmargen.

Ingen ny Blomster-Finn

Når Skarphagen trer inn som ny hageekspert i «Sommerhytta» i kommende sesong, er han bevisst på å bane sin egen vei snarere enn å bli en blåkopi av blomsterkongen Schjøll.

– Jeg tenkte aller først at det er store sko å fylle. Jeg skal ikke bli noen ny Blomster-Finn. Jeg ønsker å ha min egen identitet og heller være en arvtaker, og ikke en erstatter, for det er ingen som kan bli en ny Blomster-Finn. Han er jo så unik i seg selv. Jeg må finne min egen rolle i dette, sier han.

BLOMSTERMANN: Espen Skarphagen har alltid hatt en fascinasjon for blomster og planter. Dette har også blitt hans levebrød. Neste år blir 52-åringen å se i «Sommerhytta» som TV-programmets hageekspert. Foto: Skarpihagen

Planteentusiasten understreker videre at alle rundt ham har vært opptatte av at han skal innta dommerrollen med sin kompetanse, erfaringer, tanker og ideer rundt planter og dyrking.

52-åringen tror at han vil legge seg på en dommerstil som reflekteres i ærlighet når gullhammerne skal deles ut.

– Jeg tror nok at jeg er ganske tydelig, men jeg opplever meg selv som veldig vennlig og rettferdig. Jeg er ikke av den strengeste, men jeg sier jo ifra om hva jeg synes, og jeg er veldig ærlig. Jeg synes at man kommer lengst med litt ærlige tilbakemeldinger, sier han, og fortsetter:

– Jeg prøver å legge fokus på de positive tingene som eventuelt kan bli bedre. Alle, inkludert meg selv, lærer noe nytt hver eneste dag.

Blomstervennen legger videre til at han tar rollen på største alvor.

– Deltakerne konkurrerer om en stor premie. Jeg kjenner at det er et stort ansvar å legge til grunn for gode vurderinger når man skal dømme, fordi man skal være grundig og rettferdig. Det er ikke noe man skal ta lett på. Jeg kjenner at det er litt alvorstungt.

– Kjempestor anerkjennelse

Dette er hageekspertens første TV-opptreden noensinne, og han har ivrig fulgt med på realityprogrammet i de tidligere sesongene.

– Jeg har sett flere sesonger, så jeg synes det har vært veldig gøy. Det er et «feelgood»-program med deltakere som vil hverandre vel, selv om de konkurrerer om en veldig stor premie. Jeg hadde aldri trodd at jeg skulle stå på denne siden i programmet. Det hadde jeg virkelig ikke, men jeg tar det som en kjempestor ære og anerkjennelse.

Innspillingen av den kommende sesongen er allerede i gang, og Skarphagen kan dele at han har blitt godt tatt imot av produksjonen, og trives med sitt nye arbeid.

– Hittil synes jeg at det har vært veldig gøy. Det har vært lærerikt fordi jeg også må grave i min egen kunnskap. Men aller mest, synes jeg at det er veldig spennende å se hvordan deltakerne løser de ulike oppgavene.

