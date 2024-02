Han eier luksusboligen i «Spillet»

I det nye programmet «Spillet» fraktes tolv kjendiser til en hemmelig destinasjon, uten å vite hva de skal, eller hvilke regler som gjelder.

Der skal de bo sammen i tolv dager og filmes døgnet rundt.

Etter at den aller første episoden ble vist på TV i helgen, har flere bitt seg merke i huset deltakerne bor i.

Deltaker Henrik Fladseth (35) uttalte tidlig i episoden at han trodde de skulle bo i et «kråkeslott».

– Jeg tror jeg skal til et «kråkeslott». Et ganske sånt ærverdig, gammelt bygg, sier Fladseth når han blir kjørt mot villaen.

Man kan nok si at komikeren tok fullstendig feil i sin spådom, for det var alt annet enn et «kråkeslott» som møtte ham idet han fikk ta av seg bindet for øynene.

Bråstopp i markedet gjorde innspillingen mulig

Deltakerne befinner seg nemlig i en luksusvilla på Nesøya i Oslofjorden. Huset har seks soverom, og et bruksareal på hele 572 kvadratmeter.

Ifølge kartverket, ble boligen solgt for 29,2 millioner kroner i august 2023 - rett før innspillingen av «Spillet».

Eieren av huset er daglig leder i Finnmark Rein AS, Are Smuk Figved.

Han kan fortelle at han knapt rakk å kjøpe huset før TV 2 var på hugget.

– To dager etter kjøpet, fikk jeg forespørsel om å leie det ut. Da hadde TV 2 vært der på visning, samme som meg, og funnet ut at den var ideell for innspillingen av det her «Spillet», sier Smuk Figved.

STORT: Med et bruksareal på nesten 600 kvadratmeter, har deltakerne nok av plass å boltre seg på. Foto: TV 2

Til TV 2s store fortvilelse, var han ikke interessert i å leie ut på det tidspunktet.

– Jeg hadde jo nettopp kjøpt det. Jeg hadde jo ikke kjøpt for at jeg skulle leie ut, ler han.

Men så skjedde det en endring i boligmarkedet.

Smuk Figved sitter nemlig på nok en villa, på Blommenholm i Bærum. Denne hadde han planlagt å selge.

– Så bråstoppet markedet rett etterpå, og jeg ble sittende med to villaer. Og jeg bor ikke hele tiden i sør. Jeg bor jo store deler av vinteren i Nord-Norge.

Etter å ha blitt tilbudt det han beskriver som en «grei sum», endte han med å leie ut villaen til TV 2.

FLERE ETASJER: I de øverste etasjene lever «Spillet»-deltakerne i luksus. Foto: TV 2

Pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, forteller at tanken bak programmet var å lage et spill som skulle føles nytt og moderne.

– Huset er moderne for å gjøre kontrasten til kjelleren større, sier han.

I tillegg understreker han at ingen av deltakerne visste hvor de skulle på forhånd.

KONTRAST: I kjelleren er det derimot alt annet enn luksus å finne. Foto: TV 2

Fryktet å bli boende i en «Exit»-villa

Smuk Fingved fikk, i likhet med deltakerne, vite særdeles lite i forkant av innspillingen.

Den eneste informasjonen han fikk, var at det ikke var en «Exit»-innspilling, men voksne mennesker som skulle bo i huset under et sosialt spill. Smuk Fingved fryktet nemlig at huset hans skulle bli kjent som en «Exit»-villa.



– Det første jeg spurte om, var: «Det er vel ikke Exit som skal spilles inn her?» ler han, og legger til:

– Noen synes sikkert det er stas, men det synes ikke jeg.

Finnmarkingen forteller at han ikke ser så mye på TV, men innrømmer at han var nødt å ta en kikk på programmet som ble spilt inn i hans eget hus.

– Det må jeg si, jeg synes jo det var bra. Har masse venner som har sett på det, og alle synes det er veldig morsomt. Det er et kult konsept.

På spørsmål om han tror huset vil få økt oppmerksomhet i etterkant av programmet, svarer han at han tviler på at det vil bli noe problem.

– Det ligger ytterst på Nesøya. Det er jo ikke et sted hvor folk kjører forbi, så jeg har ikke inntrykk av at det vil ha noe å si, sier han bekymringsløst.



Villa-eieren avslører avslutningsvis at boligen nå er under oppussing.



– Det var kanskje flott, men nå blir det griselekkert!