Halvor Bakke selger Oslo-leiligheten for å bygge hus i Sør-Afrika

TV-profil og interiørekspert Halvor Bakke (52), for mange kjent fra «Eventyrlig oppussing», selger Oslo-leiligheten sin.

Nyheten delte han denne helgen på Instagrams historiefunksjon.

Leiligheten er lagt ut med en prisantydning på 4,2 millioner kroner og har et bruksareal på 33 kvadratmeter. Boligen, som ble bygget i 2008, ligger rett ved Teaterplassen på Grønland i Oslo.

Til God kveld Norge forteller TV-profilen at han aldri har bodd i leiligheten selv, og at den hele tiden har vært ment som et investeringsprosjekt for utleie.



Oppfyller tropisk drøm

Bakke har nå besluttet å selge leiligheten grunnet husbygging med sin businesspartner og bestevenn, Julian Bjørnerem.



– Vi bygger hus i Sør-Afrika, røper TV-profilen.

DRØMMEN OPPFYLT: Halvor Bakke og Julian Bjørnerem har kjøpt seg feriehus i Sør-Afrika. Foto: Privat

De to eier fra før av en leilighet sammen på Frogner i Oslo.

– Julian bor fast i den og jeg bruker den som en pendlerleilighet når jeg er på jobb i Oslo.

Bakke er bosatt i Stavern i huset som har fått navnet «Trae småbruk».

Nå tar duoen altså et skritt videre og skal dele bolig i utlandet.

På spørsmål om hva deres relasjon er, og hvordan det vil bli å både jobbe og bo sammen, svarer Julian Bjørnerem:

– Halvor er en av mine bestevenner og nå en supergod sjef og kollega. Vi elsker å tilbringe tid sammen. Han stiller alltid opp for meg, er raus, morsom - rett og slett en herlig fyr!

Boligprosjektet i Sør-Afrika beskriver Bakke som «en mangeårig drøm som går i oppfyllelse».

Dette blir deres boltreplass for ferie, og tropisk hjemmekontor.

BOLIGDRØM: Duoen satser på at feriehuset blir ferdigstilt sommeren 2024. Foto: Forz Construction

– Det er motsatt årstid fra Norge, fantastisk kvalitet på mat og vin - og gir mulighet for hjemmekontor i varmere strøk, sier interiør-influenseren til God kveld Norge.

Hva de to måtte ut med for tomten, som befinner seg i vinområdet utenfor Cape Town, ønsker de ikke å kommentere.

Bakkes aksjeselskap, Trae AS, har siden oppstarten hatt en solid omsetningsvekst. I 2019 dro selskapet inn rett under åtte millioner kroner, mens i 2022 var beløpet mer enn doblet, med salgsinntekter på 16.217.370 millioner kroner.

Ikke bekymret for salg



Eiendomsmegler i Nordvik Bolig, Mads Lomdsal, sier til God kveld Norge at det har vært stor interesse etter at boligannonsen ble publisert forrige fredag.

Ifølge Lomsdal når Grønland-leiligheten ut til en bred målgruppe:

– Her er det førstegangskjøpere, enslige, unge par og de som ser for seg utleie.

Til tross for et utfordrende boligmarked, hvor ekspertene venter en kjølig bolighøst, er eiendomsmegleren ikke bekymret for salget.

– Legger man seg på riktig nivå, sammen med en flott presentasjon, skal dette gå veldig fint.