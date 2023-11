Halvor Bakke har fått kreft

Lørdag morgen skriver interiørekspert og TV-profil, Halvor Bakke (53), at han har fått kreft.

Nyheten deler han på sin egen Instagram-konto.

– Jeg har fått kreft. Uvirkelig og krevende! Beskjeden om prostatakreft kom i mars og jeg har fått tid, sammen med mine nærmeste, til å akseptere og prøve å finne en hverdag i dette, skriver Halvor Bakke (53) innledningsvis i innlegget.

God kveld Norge har vært i kontakt med Halvor Bakke, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.

– Blir godt ivaretatt

Videre skriver 53-åringen at han ønsker å dele dette nå, fordi han mener at menn «er for dårlige til å sjekke seg».

Hva er prostatakreft? Prostatakreft er ondartede svulster som utgår fra kjertler og ganger i prostatakjertelen. Prostatakreft gir ofte ikke symptomer i begynnelsen av sykdomsfasen. Prostatakreft, eller cancer prostatae, er den kreftformen som rammer flest menn Kilde: Helsenorge.no

– November er også «Movember» måned med ekstra fokus på denne type kreft. Oppi alt er jeg heldig, fordi min kreft er oppdaget tidlig, takket være gjevnlige blodprøver i mange år! Jeg har gode prognoser og blir svært godt ivaretatt av min nydelige fastlege og kreftlege, skriver han videre.

I et større intervju med VG forteller Bakke at det er viktig for han og understreke at han ikke deler om sykdommen for å få sympati.

– Jeg er heldig. Selv om dette for meg er min katastrofe, mitt drama, så er det mange som får verre beskjeder enn hva jeg har fått, sier han til avisen.

Flere i familien har vært rammet av kreft

Videre forteller 53-åringen til VG at det er flere i familien som har vært rammet av kreft tidligere, og han selv har derfor gått jevnlig til kontroll i sju år.

Som følge av behandling av prostatakreft, finnes det også noen senskader. Blant annet ereksjonssvikt. Bakke synes det er vanskelig å tenke på å «skulle miste mye av det å være en mann».

– Det er sikkert litt av det samme som når damer mister brystene, noe av det feminine ved deg forsvinner. De kan fortsatt ha sex, men det kan ikke vi menn. Ikke på samme måte.