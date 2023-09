Hadia Tajik: – Ingenting kommer til å virke skummelt igjen etter dette

Lørdag var det ni gjenværende par på parketten i «Skal vi danse» og til slutt var det Hadia Tajik (40) som trakk det korteste strået.

Når TV 2 snakker med Ap-politikeren er hun tilbake i jobb i politikken og på tur i Rogaland med andre politikere.

VISER VEI: Hadia Tajik og Jone Snilstveit under «Skal vi danse», livesending i det tredje programmet. Foto: Thomas Andersen / TV 2

– Jeg opplevde det å være med som et tog i fart med masse glitter på. Samtidig er det svært krevende og trene tre til fem timer hver dag. Så selv om det har vært fantastisk å være med, så er det helt greit at det har gått som det har gått, sier Tajik til TV 2.

Mer politikere i «Skal vi danse»

Under TV 2s partilederdebatt før valget viste finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) at han er en aktiv danser, da han bød opp Høyre-leder Erna Solberg til dans før sending.

Nå håper Tajik at hun har vist vei slik at andre politikere kan delta i programmet.

POLITIKER-DANS: Trygve Slagsvold Vedum og Erna Solberg tar en svingom før Partilederdebatt på TV 2, sept, 2023. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Jeg har fått utrolig mange positive tilbakemeldinger, og de synes det har vært kjekt å se på, og at de har sett på meg at jeg har hatt det gøy. En del politikere har også sagt at de har lyst å være med og håper at «Skal vi danse» alltid kan holde av en politiker-plass, sier hun.

Hjelp fra motstander

Hadia Tajik tar med seg det fine samholdet blant deltakerne, og selv om det er en konkurranse, så opplevde hun at folk var snille og konstruktive og var med på å bygge hverandre opp.

Hun og dansepartneren fikk hjelp av en konkurrerende danser med koreografien. Jørgen Nilsen som danser med Myra Tucker, har fått en stor stjerne i boka til Ap-politikeren.

– Han tok seg tid til å komme og se da vi hadde gjennomkjøringer av dansen, og ga oss tilbakemeldinger på hva vi burde jobbe med. Og han tok seg tid til å være kreativ sammen med oss, om hvordan koreografien burde se ut. Det viste en raushet og det satte jeg utrolig pris på, sier Tajik.

SISTE DANS; Hadia Tajik og Jone Snilstveit under deres siste opptreden i «Skal vi danse», før de røk ut. Foto: Thomas Andersen / TV 2

Danse med mannen

Tajik har lang erfaring som politiker og vært mye i rampelyset både i debatter og på talerstolen i Stortinget i en årrekke. Mange livesendinger med publikum og roping.

Men «Skal vi danse» var noe ganske annet for 40-åringen. Ingenting kommer til å bli skummelt etter dette, mener hun.

– Det er en helt egen nerve når det er dans involvert, også i rommet med en sårbarhet hos oss som skal ut på parketten. Etter å ha danset flere lørdager på direkten, er det ikke så mye annet som kommer til å virke skremmende på meg igjen, avslutter Tajik.