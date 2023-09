– Hadde vi vært sammen, hadde det aldri skjedd

INFLUENSER: Caroline Nitter er ikke imponert over ekskjæresten sin. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Influenser Caroline Nitter (24) er én av ti norske kjendiser som skal forsøke å vinne årets utgave av «71 grader nord – Norges tøffeste kjendis» på Discovery+.

Allerede i første episode viser Nitter at hun er svært sporty, og tar motbakker og de tøffe øvelsene på strak arm. 24-åringen fra Tromsø ble først kjent for det norske folk da hun var med i reality-serien «Ex on the beach» i 2020.

SNAKKER FRA LEVRA: Influenser Caroline Nitter sier til TV 2 at hun la på seg av turmaten hun spiste under «71 grader nord»-innspillingen. Her fra premierefesten i september. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Ble feite som faen hele gjengen

TV 2 møtte Nitter i forbindelse med «71 grader nord»-premierefesten denne uken, og hun erkjente at øvelsene både var tøffe, krevende og ikke minst at hun la på seg mye av turmaten som ble inntatt underveis.

– Vi spiser så mye på «71 grader nord», og vi ble feite som faen hele gjengen. Er du klar over hvor mange kalorier det er i Real-turmat? sier Nitter retorisk.

– Og så hadde vi fri tilgang på sjokolade, supplerer medkonkurrent og komiker Maria Stavang (28).

– Huden min var så uren etter innspillingen, legger Nitter til.

TRIO: Influenser Caroline Nitter og komikerne Terje Sporsem og Maria Stavang er alle tre med i årets kjendisutgave av «71 grader nord». Her fra premierefesten i september. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Har lagt forbruket på hylla

I fjor var Nitter også å se i afterskisesongen av «Ex on the beach» sammen med Cristian Brennhovd (23). De gjorde det slutt tidligere i år, etter to år som kjærester.

Brennhovd har vært i vinden den siste tiden, etter at han har gått åpent ut og innrømmet at han kjøpte den omstridte slankemedisinen Ozempic i Thailand, for eget bruk – et forbruk han nå har lagt på hylla.

BRUDD: Caroline Nitter og Christian Brennhovd da de var gjester i TV 2-programmet «Ærlig Talt» høsten 2022. Tre måneder senere var bruddet et faktum. Foto: Marie Grensbraten Lorvik / TV 2

I podkasten «Helseopplysningen» med lege Kaveh Rashidi (35) og programleder Anne Rimmen (41) – som for øvrig er med i samme «71 grader nord»-sesong som Nitter – erkjenner Brennhovd at han ikke er i målgruppen for den omstridte slankemedisinen.

– Jeg var ikke i noe nød og en lege hadde aldri sagt «du trenger dette». Men så er det jo slik som det er i idretten for eksempel, man jukser seg litt fram, sier han i podkasten og legger til:



– Det er nok ikke jeg som burde hatt en sånn penn. Folk som trenger medisinen burde få det først, også kommer andre etterpå.



Synes det er synd at eksen har frontet preparatet

Til TV 2 forteller ekskjæresten Caroline Nitter at Brennhovd aldri hadde begynt på medisinen om de to fremdeles hadde vært et par.

– Hadde vi vært sammen, hadde det aldri skjedd. Men vi er ikke sammen, så lykke til.

AKTUELL: Influenser Caroline Nitter er deltaker i årets kjendisutgave av «71 grader nord» på discovery+. Her med programleder Tom Stiansen. Foto: Matti Bernitz

24-åringen sier til TV 2 at hun synes det er synd at han har frontet slankemiddelbruken på sosiale medier.

– Ingen snarvei er bra. Jeg tenker at hvis du har en sunn livsstil, der du spiser rent, drikker mye vann og lite alkohol, ser kroppen din ut deretter. Jeg vet at min eks har vært mye på fest, og har levd litt usunt. Da hjelper ikke slankesprøytene. Men man ser jo at Hollywood går på de slankesprøytene, så jeg kunne sikkert ha prøvd det selv.

– Du kunne ha prøvd det?

– Det er jo interessant, enten det er Barbiedop eller Ozempic. Kommer dette til å bli tilgjengelig for alle i fremtiden? Kommer vanlige folk til å gå på dette? For mange er overvekt et stort problem, legger Nitter til.

Men reality-kjendisen tar seg likevel raskt i det, og erkjenner at et «quick fix» aldri er løsningen på noe.

– Du har en dårlig dag, du drikker litt alkohol, og så blir det litt bedre der og da. Men så er det ikke bedre dagen etter. Jeg tror det er bedre å ta tak i egen livsstil. Se på hvordan man spiser og trener, og finne ut hvor man trives best med seg selv. En rask løsning er aldri det beste!

Cristian Brennhovd er forelagt uttalelsene fra ekskjæresten Caroline Nitter, og sier til TV 2 at han både er enig og uenig i det hun hevder:

– Jeg er enig i at å ha en god livsstil, er bedre enn å ta slankesprøyte for å nå målene sine. Hun sier at jeg fester mye, men jeg forstår ikke helt hva det har med saken å gjøre. Men jeg er mye ute med venner, trener hver dag spiser relativt riktig, mener jeg.

– Hun sier også «hadde vi vært sammen», som om hun vet best. Merker på måten hun snakker på, at hun bare kommer med stikk mot meg.

Flere bivirkninger

TV 2 har tidligere intervjuet Marte Kvittum Tangen, leder for Norsk forening for allmennmedisin, som bedyrer at selv om kliniske studier viser svært lovende resultater ved bruk av slankepreparater, er det ikke utelukkende kun optimisme knyttet til behandlingen.

– Vårt førstevalg vil alltid være å gi gode råd om livsstilsendringer. Det å bruke medikamenter har alltid en risiko for bivirkninger, og det løser på ingen måte det egentlige problemet til hvorfor overvekt oppstår.

EKSPERTEN: Marte Kvittum Tangen, leder Norsk forening for allmennmedisin Foto: Kristin Grønning / TV 2

Ifølge oversikten over bivirkninger i Felleskatalogen er blant de vanligste bivirkningene, når man går på slankepreparater av typen Ozempic, Saxenda og Wegovy, kvalme, diaré, oppkast, luft i magen, slapphet, hårtap og gallesteinsanfall.

– Det er viktig å få frem hva bivirkningene er, sånn at man kan dempe forventningene om at dette er en lettvint løsning. Det er langt ifra et «quick fix», har Tangen tidliger uttalt til TV 2.