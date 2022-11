KJENT KVINNE: Justisminister Emilie Enger Mehl. Her hos justisdepartementet i Oslo. Foto: Christian Roth Christensen / TV 2

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» forteller Mehl at hun har vært singel i «et par år». Hun sier at hun trives godt i sitt eget selskap, og bor alene.

– Jeg har nok alltid vært veldig selvstendig, så det å være på egenhånd går veldig fint, sier justisministeren i den populære podkasten.

Hun forteller også at hun har mange gode venner, og at disse er gode samtalepartnere de gangene hun trenger det.

Ensomhet

Selv om det å finne en kjæreste ikke er en prioritet for 29-åringen, innrømmer hun at hun tidvis ønsker seg en partner.

– Så er det noen ganger jeg tenker at det hadde vært hyggelig å ha noen å komme hjem til.

Disse følelsene kjenner hun særlig i perioder hvor hun er ekstra travel.

Hun begrunner dette med at det kunne vært fint å ha «en person å kunne dele alt med». Likevel kontrer hun:

– Egentlig syns jeg det er litt gøy å være singel.

Programleder Ida Fladen (36) spør om Mehl kan kjenne på ensomhet.

– Det er lenge siden jeg har følt på ensomhet, men jeg har absolutt følt på det. Særlig hvis man er litt ekstra sliten og litt ekstra sårbar. Da kan må føle på en litt tom følelse. Særlig siden familien min bor langt unna. Siden hverdagen har et høyt tempo, er det ikke alltid man kan være så sosial. Tiden tillater ikke det.

Det kan gå lang tid mellom hver gang hun får dele tid med noen hun er glad i, sier Mehl.

Mehls datingsstrategi

Mehl forteller at det føles feil for henne å være på Tinder og andre datingapper. Hun poengterer dog at det er hyggelig å møte nye mennesker.

– Jeg foretrekker å møte folk gjennom venner. Sånn har det alltid vært. Det har vært min strategi.

Selv om den travle kvinnen har tatt seg tid til å gjeste podkasten, hvor kjærlighetsliv står i fokus, er ikke dette et tema hun vier mye tid til.

– Det er ikke noe jeg tenker så mye på. I løpet av hverdagen tenker jeg ikke: «Jeg har lyst til å gå på en date».

Programlederen spør også om Mehl er romantisk, hvor hun raskt bekrefter det.

– Jeg kan få romantiske følelser av mye annet enn en mann, på en måte, sier hun lattermildt, og fortsetter:

– Hvis jeg hører et musikkstykke jeg liker, eller ser et flott fjell. Så kan jeg kjenne på det. Eller hvis jeg tenner et stearinlys.

Hun syns også det er koselig å stelle til romantiske settinger i et forhold.

Mehl er ikke bare kjent fra politikken, i fjor ble hun også kåret til vinneren av Kompani Lauritzen. Se videoen under: