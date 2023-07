Hadde skrekkopplevelse på fly: – Vingen brakk

Når TV 2 tar kontakt med den tidligere «Lotto»-programlederen Ingeborg Myhre (48) er hun allerede på ferie på Sørlandet. Der skal hun tilbringe dagene med familien.

Myhre har reist mye opp gjennom årene, og har opplevd alt fra mareritt på fly til å møte store Hollywood-stjerner på ferie.

TV 2 har tatt en sommerprat med TV-profilen.

– Hva skal du gjøre i sommer?

– Hytta på Tromøya i Arendal med kjæresten og barna.

– Hva må til for at du skal ha en bra sommer?

– Sol og Sørlandet, kjæresten min og familien, og gode venner.

FAMILIE: Ingeborg Myhre og kjæresten Brian Skotnes. Foto: Astrid Hexeberg/TV 2

– Hvilket sted vil du aller helst reise til?

– Det er så mange steder jeg vil reise til, og dra tilbake til. Har lyst til å oppleve alle steder igjen med kjæresten min! Italia, Spania, USA, og har lyst til å vise han mitt England og alle stedene jeg var, da jeg bodde der borte i åtte år. Drømmereisen er hele familien på safari i Afrika. Også Hawaii og Sri Lanka!

– Hvilket sted vil du aldri reise tilbake til?

– Russland!

– Har du noen gang hatt en skummel opplevelse om bord i et fly?

– Flere! Da jeg gikk på videregående skole, hadde jeg russisk og vi skulle på studietur til Moskva og St. Petersburg. Vi fløy Aeroflot og da vi tok av, gikk brannalarmen og det brøt ut full panikk. En annen gang, da jeg skulle fly fra Filippinene til Hong Kong, brakk den ene vingen da vi takset ut, og en passasjer skrek ut at vingen var brukket. Det var så skummelt. For ikke å snakke om sånne bittesmå fly som jeg har fløyet mens det er storm.

– Har du blitt – eller forsøkt blitt – svindlet på reise før?

– Heldigvis aldri!

– Hva er din verste hotellopplevelse?

– Har aldri hatt noen jeg kan kalle verste, men minnerike av ulike grunner. Nå sist, da kjæresten min og jeg bodde på et sånn skikkelig motell i USA som man kun ser på film, med bilen rett utenfor, verdens minste og korteste seng med udefinerbare insekter på badet og null aircondition i 40 varmegrader – men det er en opplevelse det også! Vi har ledd mye av det, og heldigvis var det bare for en natt!

– Har du hatt en spesiell opplevelse med en kjendis på reise før, og hva skjedde i så fall?

– Da jeg var 18 år var jeg på familieferie i Athen, sammen med en annen familie. En kveld var vi unge ute på disko, og der møtte jeg Charlie Sheen. Jeg ble totalt «starstruck» og det endte med at han ga meg noen kyss.

– Et annet møte jeg nesten fikk dånedimpen av, var da jeg som 16-åring besøkte venner i New York og de tok oss med på Broadway show. Der fikk vi gå backstage å hilse på Rob Lowe! Han var jo min barndomskjekkas fra «St. Elmo’s Fire» og «Youngblood»! Da jeg bodde i England var jeg mye i Parliament på grunn av jobb, og hadde mange spennende møter med blant annet Tony Blair og Theresa May. Snakk om «name-dropping».

TV-PROFIL: I tillegg til å være kjent som Lotto-programleder, har Myhre vært med på blant annet Torpet kjendis denne våren. Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Hvor hardt jobber du for å få farge? Hvis hardt; hva er dine best solingstips?

– Jeg liker å få farge og synes det er fint med en solkysset glød. Da jeg var yngre grillet jeg meg i minst en hel arbeidsdag med kun olje uten faktor og helst toppløs. Livsfarlig! Tenk om vi visste da, det vi vet i dag. Nå soler jeg meg med hatt og kun i et par timer, og bruker alltid faktor 50 – sommer som vinter.

– Har du hatt en spesiell/skummel opplevelse med dyr på reise?

– Haha, vi har reist veldig mye og jeg har hatt alle mulige slags sammentreff med ymse dyr, men det jeg tenker aller først på som en traumatisk opplevelse er da jeg var syv år og hele familien dro til Lanzarote. Der ble jeg tvunget opp på den obligatoriske kamelen. Jeg husker jeg hylgråt hele veien. Alt var skummelt og vi red oppå en vulkan, så jeg husker jeg dinglet med bena i løse luften, høyt oppå vulkanen mens kamelen humpet og dumpet overalt. Verste var at jeg ikke fikk lov å ri med moren min, men måtte sitte med broren min for likevekt.

– Hvor mange flåttbitt har du fått i livet?

– Aldri fått noen, og det er nesten helt utrolig siden jeg har tilbragt hver eneste sommer siden jeg ble født på Tromøya. Det er visst det stedet med mest flått!

– Hva synes du er det verste med sommeren?

– Å være på hytta når det regner i dagevis, og alle blir litt ko-ko og får hyttefeber og småkrangler.

– Hva er ditt beste sommerminne?

– Har så mange gode sommerminner fra Sørlandet. Somrene i ungdommen var bare magiske. Foreldrene mine hadde alltid åpent hus og vi hadde hytta fulle av venner, solen skinte og livet smilte. Mer nylig hadde vi en superfin tur til Sopot i fjor – den første ferien med kjæresten min Brian og våre felles barn. Alle kom så godt overens og det var skikkelig god stemning. Det er et herlig minne og ren lykke.