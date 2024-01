Hadde én spesiell frykt som gravid: – Var veldig bekymret

Influenser-paret Nikoline Anundsen og Sebastian Solberg er kjent for å dele åpent og ærlig om hverdagslivet som foreldre i en familie på seks.

I 2023 ønsket de minstemann Camilo velkommen til verden, etter at Nikoline dukket opp på rød løper og skjøt fart på graviditetsspekulasjonene.

Dermed talte søskenflokken fire; Noelle, Bailey, Penelope og Camilo.

I en ny episode av podkasten «Familiekoden» åpner Anundsen opp om hvordan hun er som mor, men også følelsene rundt det å bli mamma til fire.

– Var veldig bekymret

Der avslører hun at det var spesielt en ting hun ofret mye tankekraft som gravid:

Nemlig den store overgangen det er å ha fått sitt første barn som man kan vie all tid og oppmerksomhet til, til å nå være mamma til fire og å dele tiden sin med alle.

En spesiell frykt hun gikk med under graviditeten, var om hun ville klare å være like mye til stede for barn nummer fire i flokken, som hun hadde vært for eldstedatteren.

– Jeg var veldig bekymret for at vi skulle få en til: «Nå har jeg satt meg ordentlig fast i søla. Hvordan skal dette gå?» Jeg følte at jeg var så dratt … Jeg får ikke vært en like god mor for nummer fire som nummer én. Hun satt jo aldri alene, mens han nummer fire blir jo lagt ned med én gang han er rolig, så bare «Ah, nå må du ligge der litt.»

Fikk åpenbaring hos psykologen

I påvente av fødselen valgte Anundsen derfor å oppsøke en psykolog.

Da påpekte psykologen at det er forskjell på å være mamma til én, og å dele mammaoppmerksomheten på fire barn.

Psykologen minnet så Anundsen på én ting som stilnet tankekjøret, nemlig at det antageligvis er veldig fint for baby nummer fire å bli en del av en familie på fem som alle kan gi kjærlighet og omsorg på hver sin måte.

– Det hjalp meg veldig å tenke på det. Så sa hun at: «Du er bare 100 prosent, og du får ikke vært 100 prosent for alle. Det er likevel nok.»

– Det har gitt meg ro på at man er en god nok mor for alle, selv om man ikke gir 100 prosent tid, fordi familien også gir kjærlighet og omsorg.

I episoden, som ledes av psykolog Reidar Hjermann og programleder Katrine Moholt har Anundsen tatt «Familiekoden» kommer det frem at hun har en målrettet foreldrestil.

En tematikk som også dukker opp er hvordan kjeft påvirker barn, som også behandles i TV-serien «Familiekoden» denne uken – hvor psykolog Reidar Hjermann kommer med noen klare advarsler om hvordan kjeft påvirker barn.

Får mange kommentarer

Da samboeren Sebastian Solberg møtte TV 2 i forbindelse med den nye sesongen av «Alle elsker David» var også oppdragelse av de fire barn tema – og han gikk hardt ut mot «mammapolitiet».

Ettersom paret deler mye av småbarnslivet både i sosiale medier og i podkasten «Seb & Nikki» blir de ofte målskive for en hel del meninger om hvordan man bør være som foreldre.

Paret får både gode og andre ikke fullt så gode råd i kommentarfelt.

– Noen ganger tenker jeg at det er noe jeg kan lære av og at det er et smart synspunkt, men 90 prosent av gangene så tenker jeg nei, fortalte Solberg.

