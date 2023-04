STAS: Psykolog og parterapeut Catrin Sagen forteller til TV 2 at hun syntes det var veldig stas å bli spurt om å jobbe på settet under innspillingen av Succession i Norge. Både hun og ektemannen Steinar Sagen er storfans av serien. Her med Catrins datter Iben Victoria og ektemannen i 2018. Foto: Frode Hansen / VG

Endelig er norgesepisoden av «Succession» tilgjengelig for det norske publikum! Både de naturskjønne, spektakulære vestlandsfjellene og flere av de norske skuespillerne som har vært ventet å se i serien, prydet TV-skjermen.

Dette er femte episode av den fjerde og siste sesongen av «Succession», og søskentrioen Roman, Shiv og Kendall er i Norge for å forsøke å overtale tech-gründer Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) til å inngå en lukrativ avtale.

NATURSKJØNNE OMGIVELSER: Nytt bilde fra episoden som tar for seg Norge. Dette bildet av Kendall, Lukas og Roman er tatt på toppen av Nesaksla ved Åndalsnes. Foto: HBO

Allerede noen minutter inn i episoden stiller fetter Greg spørsmålet alle lurer på; hvorfor Norge og ikke Sverige? Ettersom Gojo-gründer Matsson er svensk.

Og ikke ulik seg selv, svarer Gregs sidekick Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) med tørr, kofferthumor: «Hva spiller det for noen rolle? De stammer alle fra de samme voldtektsmennene». Og sikter til vikingene.

Tidligere er det blitt avslørt at både norske Eili Harboe (28) og Christian Rubeck (43) har fått roller i episoden, som er spilt inn på Nesaksla, Trollstigen, på Atlanterhavsveien og på Molde flyplass.

Trodde det var en tulletelefon

Men den observante seer får også med seg i rulleteksten at parterapeut og psykolog Catrin Sagen har hatt en helt spesiell rolle i episoden.

Hun står nemlig oppført som intimitetskoordinator.

Til TV 2 forteller hun at hun var i Åndalsnes i to dager, hvor én dag var full innspillingsdag.

– Nå driver de amerikanerne med rundt 14-timers dager, så jeg fikk jobbet litt i alle fall!

PÅ SETTET: Catrin Sagen under innspillingen av Succession-episoden i Norge. Foto: Privat

Da hun fikk en forespørsel om å jobbe på serien trodde Catrin at det var en tulletelefon.

– Men så var det ekte, gitt!



Catrin har blant annet bidratt i badstuescenene halvveis i episoden.

– Kan du gi noen konkrete eksempler på hvordan du jobbet på settet?

– Jeg snakket med alle skuespillerne i forkant om scenen vi skulle gjøre – om de var klare, om de hadde noe de lurte på, ville endre eller liknende. Gikk igjennom «intimitetsutstyret» som skuespillerne skulle bruke i scenen.

Hun gikk også gjennom scenene på settet sammen med regissør og A-fotograf.

– Jeg sto sammen med regissøren ved monitor under selve opptakene og fulgte med. Jobber med skuespillerne under justeringer mellom tagninger, fikser på tape og klær, og fulgte opp skuespillere og statister, forklarer hun.

– Hva konkret gjør en intimitetskoordinator?

– Jobber sammen med skuespillere, regissør, fotograf med flere, og er ansvarlig for at det tegnes opp grenser i forkant av opptak for hvilken grad av nakenhet skuespillerne skal eksponere under innspilling.

TRIO: Søskentrioen Shiv (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) og Kendall (Jeremy Strong) forsøker å legge en fremtidsplan for den avdøde farens mediebedrift. To sell, or not to sell, er det store spørsmålet. Foto: HBO

Ifølge Catrin Sagen kan en intimitetskoordinator også være med på å legge koreografi i forkant av opptak.

– Dette for simulerte sexscener eller andre intimitetssituasjoner, og er da ansvarlig for at grenser er tydelige og blir overholdt i disse situasjonene også.

Flere av scenene er klippet bort

På morgenkvisten mandag morgen har Catrin scrollet seg gjennom episoden, samme dag episoden ble sluppet:

– Det kan virke som om nesten alt er klippet bort! Badstuescenen, for eksempel, var lang og i tre deler, forklarer hun.

Catrin, som selv er veldig fan av serien, forteller til TV 2 at hun syntes at det var stas å bli spurt om å være intimitetskoordinator å serien.

– Jeg er stor fan! Og det er så stas å ha vært med at jeg ikke orker å prøve å late som noe annet. Det var et ekstremt profesjonelt team, både det norske og det amerikanske. Spesielt verdifullt å jobbe med in-house intimitetskoordinator i HBO, Alicia Rodis. Er skikkelig takknemlig for hele opplevelsen.



Hun minnes de intense og spennende dagene på settet med stor glede, og erkjenner at hun ble litt starstruck av skuespillerne.

– Jeg ble starstruck av alle! Men ikke da jeg jobbet, da er det ikke plass til noen sånne følelser. Men da jeg drakk kaffe sammen med Kieran Culkin og småsnakket om hvilket godteri som var best, da slo hjertet litt hardere, sier hun og ler.

– Eller da de plutselig satte på vignettmusikken for «Succsession» og jeg sto ved siden av Matthew Macfadyen, det var surrealistisk!

TV 2 har også hørt med Catrins ektemann, Steinar Sagen, om hva han synes om at kona har jobbet på den amerikanske snakkis-serien. Han legger ikke skjul på at det er stas.

– Kjempegøy at Catrin har jobbet på «Succession», siden det er en serie vi liker veldig godt!