– Hadde en åndelig drøm om at det skulle bli meg og Anders

Høsten 2023 forelsket mange seere seg i bærumsgutten Anders Rydning (37), som til slutt endte med å vinne «Farmen»-sesongen, etter et nesten tre måneders langt opphold.

Han overrasket imidlertid mange da han dukket opp på finalefesten i desember sammen med tidligere vinner Daniel Godø (32), der det nåværende paret bekreftet at de datet.

Nå innrømmer «Farmen»-paret selv at det har gått litt for fort i svingene.

– Kan ikke bare falle uhemmet

Tidligere i januar kunne de bekrefte overfor Se og Hør at de nå hadde tatt et steg videre i forholdet – og blitt kjærester.

Til TV 2 forteller Daniel først at han prøvde å holde seg litt tilbake i starten – men at det var ett spesifikt bilde som utløste det hele.

Nemlig et bilde av Anders i et spesielt antrekk:

BILDET: Bildet av Anders Rydning i smoking skal visst ha vært det som fikk Daniel Godø til å falle. Foto: Privat

– Jeg tenkte sånn: «Jeg kan ikke bare falle uhemmet med én gang». Man må jo holde litt igjen, men så la han ut et bilde der han hadde på smoking, og da kjente jeg bare: «Vet du hva, han her er for kjekk, for bra, og jeg lar meg selv falle».

– Hvis man har sett på «Farmen», så er han en enda bedre versjon på ekte enn det han er på skjermen. Han gjorde en ufattelig bra figur på «Farmen», så han er alt det du tror han er og enda mer.

Det var Anders som først oppsøkte 32-åringen – hvor han sendte han en melding da han kom hjem fra gården:

PAR: Anders Rydning og Daniel Godø har vært med på hver sin sesong av «Farmen». Foto: Agnes Mogstad / God morgen Norge

– Jeg var litt forvirret da jeg kom ut, og man har jo vært lenge borte fra familie, venner og alt mulig. Så det å få snakke med Daniel i den perioden, ga meg veldig ro. Han ga meg forståelse av alt det jeg gikk gjennom.

– Fant ikke roen

Etter at det ble kunngjort at det var Anders som stakk av med seieren i «Farmen» gikk tiden, og juletidene kom.

FINALEFEST: Her ble paret først fotografert sammen under «Farmen»-finalefesten i desember 2023. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Daniel forteller at det var noe som ikke føltes rett da han dro hjem til Ålesund.

– Jeg elsker vanligvis å være hjemme i Ålesund i jula. Det er det hyggeligste jeg vet om. Men denne gangen her, så klarte jeg ikke å kose meg. Jeg fant ikke roen, fordi jeg skulle jo ikke være i Ålesund. Jeg skulle være med Anders.

Da tok det ikke lang tid før han fyrte av en melding, og kort tid senere stod han på trappa på Beitostølen, hvor Anders og foreldrene var.

– Han la det litt opp som at «han skulle kjøre en kompis, og at det var liksom litt på veien». Jeg har jo ekstremt dårlig retningssans, så jeg tenkte sånn: «Ja, ja, det er sikkert smart det – bare kom innom», forteller Anders lattermildt og fortsetter:

– I ettertid har jeg skjønt at det ikke er verdens beste snarvei.

AVSTAND: Ruta mellom Beitostølen og Ålesund er mildt sagt ikke bare en «snarvei». Foto: Faksimile: Google Maps

Skal man kjøre, er det en mellom syv og åtte timer kjøring mellom Oslo og Ålesund. Men skal man innom Beitostølen – som ikke er på veien – er man nesten opp i elleve timer.

– Ja, jeg legger meg flat. Det er ikke en omvei, skyter Daniel inn.

Følte seg «panisk»

Men selv om de først begynte å snakke sammen i oktober, har de fortsatt hatt i bakhodet at det har gått litt fort.

Det er ingen fasit på hvordan man dater i 2024, men skal man tro Daniel, går det slik:

– Det man egentlig gjør, er at man tar seg god tid til å date en stund, bli kjent med hverandre på alle mulige måter, og det var jeg egentlig ganske tydelig på og sa: «Anders, dette skal ikke gå for fort».

FIKK «JA»: Selv om Anders Rydning trodde det skulle ta lenger tid før de tok det neste steget i forholdet, sa han ja til å bli offisielle kjærester med Daniel Godø. Foto: Privat

– Men jeg klarte ikke å holde meg i det hele tatt. 2. januar kom han tilbake fra Beitostølen, og jeg drømte om han hele den natten – og hadde en åndelig drøm om at det skulle bli meg og Anders. Så jeg dro bort til han og spurte.

Selv om kanskje Anders så den komme, ventet han ikke at han skulle starte nyåret på den måten.

– Han sa jo: «Ja, men jeg tenkte at det her kommer ikke til å skje før i april». Og da begynte jeg å spinne rundt og bare: «Hva jeg har gjort, har jeg spurt altfor tidlig? Gud, jeg er jo en 14 år gammel gutt her».

De la seg, og da 32-åringen dro på jobb etterpå, forteller han at han følte seg «panisk»:

– Jeg følte sånn: «Det har gått altfor fort. Hva har jeg gjort?», så jeg sendte en melding til Anders og bare forklarte følelsene mine – og fikk verdens fineste melding tilbake.