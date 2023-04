GOD MORGEN NORGE (TV 2): Nå er det klart for et Dorthe-comeback – og det er ikke snakk om en hvilken som helst TV-jobb.

Programlederen Dorthe Skappel (60) ble kjent for mange gjennom programmet «God kveld Norge», hvor hun startet helt tilbake til premieren i 1997.

I 2022 ble programmet tatt av lineær-TV og etter 25 år som programleder, tok 60-åringen et tårevått farvel.

TATT AV LUFTA: Dorthe Skappel ble kjent for mange som programleder for programmet «God kveld Norge», men takket for seg i fjor, etter 27 år i jobben. Foto: God kveld Norge

– Det var forventet. Jeg skjønte at mine dager var talte da de gjorde om programmet så radikalt. Men jeg nøt de siste to årene i God kveld Norge og fikk utfolde meg mer enn noen gang med intervjuer og med det å komme i dybden på mennesker, sier Dorthe Skappel til God morgen Norge.

Mange lurte på hva som skulle bli det neste stoppet for programlederen, men helt siden da har det vært stille – frem til nå.

For nå skal hun ta over stafettpinnen for Tiril Sjåstad Christensen, som gav seg som «Farmen kjendis»-programleder etter tre år.

TAR OVER STAFETTPINNEN: Dorthe Skappel tar over stafettpinnen for Tiril Sjåstad Christensen, som gav seg som «Farmen kjendis»-programleder etter tre år. Foto: TV 2

Blir ny programleder for «Farmen kjendis»

Nå bekrefter TV 2s programredaktør, Kathrine Haldorsen, i pressemeldingen at Skappel er klar for å starte opptakene senere i vår:

– Vi er utrolig glade for at Dorthe har takket ja til denne jobben. Hun er en voksen dame med en enorm erfaring – ikke bare som dybdeintervjuer og programleder, men også som tidligere deltaker i «Farmen kjendis». Og enten det er i dype samtaler eller om det er tabloid kjendisjournalistikk så møter Dorthe folk slik som de er.

– Deltakerne vil få en særs skolert programleder, som kommer til å være både streng og omsorgsfull. Det blir en usminket versjon av en programleder som går inn i dette med et enormt engasjement. Vi gleder oss veldig, sier programredaktøren.

Skappel forteller selv at hun ble overrasket da hun fikk nyhetene:

– Det er veldig stas. Jeg ble veldig overrasket da de nevnte det, for i dag er alle på TV 30 år. Så det tok litt tid før jeg oppfattet at de ønsket seg meg. Jeg er veldig glad og synes at «Farmen kjendis» er et fantastisk program.

Fra deltaker til programleder

Vinteren 2022 var hun selv å se som deltaker i den sjette sesongen av programmet, hvor hun måtte takke for seg under finaleuken. Men det er ikke å legge skjul på at dette er en erfaring hun tar med seg inn i rollen:

– Jeg liker konseptet og måten de hjelper folk med å komme i en situasjon der de må være seg selv. Og jeg vil ta med det som vil være en usminket versjon av meg selv i mine klær – fordi jeg mener det er godt nok som det er, forteller hun og fortsetter:

– Jeg hadde en utrolig fin opplevelse selv, og lærte mye. Det var deilig uten mobil og at man måtte jobbe fysisk.

DELTAKER: Dorthe Skappel deltok selv i Farmen Kjendis i 2022. Foto: TV 2

Likevel legger ikke TV 2-kjenningen skjul på at hun har store forventninger til rollen.

– Jeg har en «laid back» forventning og siden dette er min første gang, må jeg i utgangspunktet stole på de som har gjort dette i alle år og vet hva de driver med.

I tillegg avslører Skappel at ønsket hennes er å ha en større rolle for deltakerne under oppholdet:

– Tiril har gjort en strålende jobb, men jeg håper at jeg kan være mer involvert i produksjonen. Jeg vil at deltakerne skal føle at jeg er der til hjelp eller støtte. Dette er først og fremst en produksjon der deltakerne er viktigst. Min rolle er egentlig ganske liten, men hvis jeg kan få deltakerne til å skinne litt ekstra, så håper jeg at jeg kan bidra til det.

Den åttende sesongen av «Farmen kjendis» starter innspilling i vår, og har premiere senere i 2023 på TV 2 Direkte og TV 2 Play.