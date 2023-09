Hackere utpresser norske kjendiser for penger: – Det er helt jævlig!

Hackere tar over kontoer, og utnytter identiteten til norske kjendiser. For å stoppe ugjerningen, ber hackerne om penger. Dette er et økende og omfattende problem, ifølge medieekspert.

Kunstner, forfatter og «Forræder»-deltaker Björg Thorhallsdottir (48) står i telefonen og snakker med en bekymret venninne når TV 2 kommer hjem til henne på Ormøya i Oslo.

De siste ti dagene har ikke telefonen stått stille. Innboksen til Thorhallsdottir er full av meldinger fra venner og følgere som lurer på hva som skjer.

– Det er helt jævlig! Jeg er skikkelig fortvilet, sier hun.

SVINDEL: På Thorhallsdottirs Insta-story har det den siste tiden kommet flere svindelinnlegg. Foto: Privat

– Én eller flere tyver har hacket seg inn på telefonen min. Vedkommende sender ut meldinger til alle jeg kjenner.

– Har kopiert språket mitt

Thorhallsdottir er nå utestengt fra sin Instagram-konto, og hackere har tatt kontroll over brukeren med 27.800 følgere.

– Først skriver personen, som utgir seg for å være meg, at «jeg» trenger hjelp. Jeg ber aldri om hjelp til noe, så folk skjønner ingenting, sier hun.

– Etter hvert ber de om at mottakeren skal åpne en lenke. Folk som har åpnet denne, har selv endt opp med å bli hacket.

Ifølge 48-åringen kan en typisk melding som sendes ut ha ordlyden: «Halla, søta. Du må hjelpe meg».

– Vedkommende ser ut til å ha lest alle mine meldinger for å skjønne hvordan jeg formulerer meg. «Han» har kopiert språket mitt og snakker sånn som jeg snakker, inkludert masse hjerte-emojis. Det er skikkelig skummelt.

FORTVILER: Bjørg Thorhallsdottir synes hackingen er både skummel og fortvilende. Foto: Fride Sørensen / TV2

Kunstneren, gründeren og foredragsholderen sier at hun har brukt cirka ti år på å bygge opp sin følgerskare, og at kommunikasjonen med følgerne er viktig for å promotere sine ulike businessprosjekter.

– Jeg synes det er helt forferdelig. Det er jo akkurat som en tyv som gjør innbrudd i folks hus, bare at dette innbruddet skjer på telefonen.

– Gir totalt faen

Thorhallsdottir forteller at hun gjentatte ganger har forsøkt å komme i kontakt med Instagram for å få dem til å stenge ned kontoen, til ingen nytte.

– Jeg har brukt så mye tid på det, men jeg får ikke noe svar. Jeg har forsøkt å ringe dem, men finner ikke noe hjelpesenter eller e-post-adresse å kontakte dem på. Det er veldig merkelig av Instagram ikke å ta noe ansvar.

Etter oppfordring fra Thorhallsdottir har venner og følgere rapportert problemet til Instagram. Ifølge 48-åringen er det snakk om flere tusen rapporteringer, men fortsatt skjer det ingenting.

– Det er akkurat som at Instagram bare gir totalt faen, sier hun oppgitt.

– Omfattende problem

Arne-Inge Christophersen, medieekspert og daglig leder ved Marketing Toolbox, sier at kunstneren er langt fra alene om å kjempe denne kampen.

– Dette har blitt et stadig mer omfattende problem. Personer opplever å bli fratatt sine personlige kontoer, for så å bli utnyttet og ikke minst krevd penger. Utfordringen er spesiell for de nettsteder og apper som er i daglig, og for mange omfattende, bruk.

MEDIEEKSPERT: Arne-Inge Christophersen er en av Norges mest kjente medieeksperter. Han har vært styreleder i Mediebyråenes Interesseorganisasjon i en årrekke og mottok Mediaforums hederspris i 2014. Foto: Kristoffer Sandven

Christophersen forklarer at mange opplever at de i beste fall får kontakt med roboter når de rapporterer et problem, og at de faktiske forhold derfor er vanskelig å forklare.

– De store, internasjonale selskapene har ingen gode løsninger for hjelp når dette først rammer en. Meta, med Facebook, Instagram, Messenger og WhatsApp, er for mange en stor utfordring når dette først skjer – her er det som å snakke til en skog full av trær.

Meta, selskapet bak Instagram, har foreløpig ikke besvart TV 2s gjentatte henvendelser over flere dager. Meta har blitt forelagt kritikken om ikke å ta ansvar for å stoppe hackerangrepet Thorhallsdottir er blitt utsatt for.

Forsøk på utpressing



Björg Thorhallsdottir har kontaktet hackeren direkte, ved å sende meldinger til sin nå frarøvede Instagram-bruker.

– Jeg har kommunisert med hackeren. Lange samtaler. Vedkommende svarer på alle meldingene mine. Han er så grusom! Jeg spør om jeg kan få kontoen min tilbake, men han svarer at det aldri vil skje, eller, kanskje hvis jeg sender ham penger.

SAMTALER MED HACKEREN: Thorhallsdottir kommuniserer med hackeren, som nå kontrollerer hennes Instagram-konto. Hackerens meldinger i hvitt. Foto: Privat

Ifølge «Forræder»-deltakeren ber hackeren om 500 dollar, tilsvarende cirka 5000 norske kroner, for å gi henne tilbake tilgangen på sin Instagram-konto.

– Hvis jeg gir ham penger, starter jeg en ny trend ved at de begynner å «kidnappe» kontoer som så gis tilbake mot penger. Jeg vil ikke støtte det, så jeg betaler ikke. For da sender jeg jo et signal om at dette er en kjempegod business.

Korte tidsfrister på å betale

Thorhallsdottir er langt ifra den eneste norske kjendisen som har blitt utsatt for hackere.

Modell og TV-personlighet Kathrine Sørland (43) opplevde for en tid tilbake at det samme skjedde med hennes Facebook og Instagram.

– Man føler seg helt fattig, og litt sånn: «Hva skjer?», forteller Sørland til TV 2.

BLE HACKET: Kathrine Sørland ble for en tid tilbake hacket og forsøkt presset for penger. Foto: Gabriel Aas Skålevik / NTB

I tillegg til å få selve kontoene kontrollert av hackere, fikk Sørland også utpressende e-poster. I disse fikk hun beskjed om at hun hadde spesifikke og relativt korte tidsfrister på å betale inn pengesummer.

Dersom hun ikke gjorde dette, ville bildene og kontoene hennes bli stjålet.

Sørland beskriver det hele som et psykologisk spill, og opplevde det som ekkelt. 43-åringen fikk til slutt hjelp av Facebook til å få tilbake kontoene.

Klar oppfordring

Sørland har særlig ett råd til andre som frykter å oppleve det samme.

– Folk må kjøre totrinnsverifisering. Få ekstra sikkerhet på kontoene dine, og alle steder der du oppbevarer verdier på nett. Det gjorde jeg med en gang og det har ikke vært et problem etter det, sier hun og legger til: – Så det er håp.



Medieekspert Arne-Inge Christophersen deler Sørlands syn – totrinnsverifisering er det beste tipset.

Selv om det ikke har hjulpet i Thorhallsdottirs tilfelle, anbefaler han også å mobilisere vennene sine til å rapportere ugjerningen.



DELER RÅD: Anne Katrin Storsveen Oppegaard, avsnittsleder for Nettpatruljen, sier det er noen tiltak du kan gjøre om du blir hacket. Se faktaboken litt lenger ned i artikkelen. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Alle bør innføre totrinnsverifisering – med en gang. Skulle man allikevel komme i en situasjon hvor man har blitt hacket og utestengt, er et av rådene at flere venner melder inn til nettstedet om at det er andre som utgir seg for å være en annen. Min erfaring er hvis man allierer seg med flere som gir samme beskjed, så hender det at det skjer noe hos nettstedet.

Politiets råd dersom du blir utsatt for hacking Dersom kontoen din har blitt hacket - endre passordet på kontoen.

Undersøk og finn ut om hackeren fortsatt kan ha tilgang, blant annet e-postadressen som er knyttet til Instagram-kontoen. Sørg for at det er KUN din e-postadresse som er knyttet til kontoen. Undersøk også under sammenkoblede kontoer, hvilke andre apper som kan ha tilgang til Instagram-kontoen din. Hvis hackeren har endret e-postadressen som er knyttet til kontoen slik at du ikke får tilbakestilt passordet kan du gjøre dette: Åpne Instagram-appen i mobilenheten. Trykk på Få hjelp til å logge inn under Logg inn på innloggings skjermen. Det er ulik fremgangsmåte om du har Android telefon eller iPhone. For å hindre ny hacking: Endre til et sterkt passord. Undersøk epost adressen som er koblet til Undersøk app-tilganger Aktiver 2-trinns bekreftelse. Bruk ulike passord på ulike kontoer. Bytt passord på alle sammen. Slettmeg.no har mer om dette på sine sider og hvordan du kan gå frem. Kilde: Avsnittsleder i nettpatruljen i Oslo politidistrikt, Anne Katrin Storsveen Oppegaard.

Avsnittsleder i nettpatruljen i Oslo politidistrikt, Anne Katrin Storsveen Oppegaard, sier hackere kan risikere fengselsstraff.

– Å uberettiget skaffe seg adgang til data eller informasjon som er lagret eller som overføres via elektroniske eller andre tekniske hjelpemidler er straffbart. Ifølge straffeloven § 201, kan slike handlinger straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Hacking faller inn under denne bestemmelsen.

VENTER FORTSATT: Bjørg Thorhallsdottir er oppgitt over at Instagram ikke tar ansvar for kaoset hackeren har forårsaket. Foto: Fride Sørensen / TV2

– Utrygghet og dritt

I villaen på Ormøya sitter Thorhallsdottir uten en løsning på hackerangrepet.

Hun, som står bak prosjekter som «Hjertefred» og «Destinasjon glede», har vanskelig for å forstå hvordan noen med enkle tastetrykk går inn for å plage andre.

– Mine verdier handler om kjærlighet, og det eneste jeg ønsker er et hjertevarmt samfunn der vi tar vare på hverandre. Derfor er det så jævlig med disse hackerne, som bare pumper ut utrygghet og dritt. Nå håper jeg Instagram kommer på banen og tar grep, for å unngå at enda flere vil oppleve denne faenskapen.