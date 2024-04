Haaland-isen i hardt vær: – Det er jo ikke is

«Haaland-is er en deilig fløteis med vaniljesmak sammen med vår egen karamellsaus dyppet i sjokolade og crispkuler. Utviklet i samarbeid med Erling Haaland som en hyllest til Norges beste fotballspiller igjennom tidene».



Slik fronter isprodusenten, Hennig-Olsen Is, Haaland-isen på deres nettside.

Til Nettavisen har administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, Paal Hennig-Olsen, tidligere uttalt at pinne-isen er laget av de «aller beste råvarene».

Men stemmer det?

De siste dagene er det flere influensere som har reagert på iskremen, og mener produktet er det stikk motsatte av det fotballproffen står for.

Blant andre matinfluenserne Ida Gran Jansen (36) og Kristoffer Gregersen (38).

Onsdag tok førstnevnte til Instagram for å ytre sin mening.

– Jeg skulle ønske det var én pinne-is-leverandør som kunne laget en vaniljeiskrem med det is faktisk skal inneholde, skrev hun blant annet.



– Misvisende

Til God kveld Norge forteller Gran-Jansen at hun blant annet reagerer på Hennig-Olsens uttalelse om at Haaland-isen inneholder «de beste råvarene».

– Da lurer jeg på hva han mener med «de beste råvarene»? Jeg synes det er misvisende å si det. Forbrukere i dag er ikke dumme, de kan lese hva den inneholder og da er det han sier veldig uheldig.

– For kom igjen, det er den ikke, legger hun til.



Ingredienser Haaland-is Skummetmelk, sukker, kremfløte (15%), kakaosmør*, helmelkpulver, glukose, vann, hvetemel, skummetmelkpulver, sukret kondensert melk, kakaomasse*, laktose, rapsolje, emulgator (E471, solsikkelecitin, E476), aromaer, smør, melkeproteiner, salt, stabilisator (E407, E466, E412), hvetemalt, fargestoff (E150d, E160b(ii)), hevemiddel (E500).

Kilde: Hennig-olsen.no

Ifølge 36-åringen består vanlig iskrem av kremfløte, helmelk, egg og sukker.

– Men pinne-is, slik det lages i dag, er tatt langt vekk fra hva det den skal inneholde. Det må produsentene også være ærlige om, mener hun.

Les svaret fra Henning-Olsen Is og Alf Inge Haaland lenger ned i saken.

KAN VINNE TUR: Dersom man kjøper Haaland-isen, kan man vinne fotballtur for to personer. Foto: Henning-Olsen

– Handler om å tjene mest

Matinfluenseren mener årsaken er at produsentene ønsker å tjene mest mulig penger og profitt.

– Selv om veldig mange ikke vil innrømme det.

– Det er synd, men man ser at det er mye av det i idrettsbransjen. Det er egentlig rart, for jeg vil tro at som toppidrettsutøver bryr man seg om hva man spiser.



BØR VÆRE BEVISST: Ida Gran-Jansen mener idrettsutøvere med stor følgerskare bør være bevisst på hvilket ansvar man har. Foto: Vidar Ruud / NTB

Hun mener at store idrettshelter, slik som Erling Braut Haaland, bør være bevisst på hvilket ansvar man har.

36-åringen påpeker at hun skjønner det sett fra et økonomisk perspektiv, men tror at forbrukere ønsker å se råvarer i matvarehyllene.

– At en is faktisk inneholder det en is skal inneholde, fordi per dags dato må man nesten lage isen selv for å få det.

– Det stikk motsatte

Matinfluenser Kristoffer Gregersen tok også til sosiale medier denne uken.

På hans Instagram-profil «Styr unna» tipser han andre om hvilke produkter man bør styre unna.

I tirsdagens innlegg var det Haaland-isen som fikk gjennomgå.

I likhet med Gran-Jansen, mener han at iskremen inneholder for mange ingredienser. Selv teller han over 20 ingredienser.

38-åringen sier at det stoppet opp for han da han så produktet. Spesielt etter at angrepsspilleren frontet ekte mat tidligere i år.

I podkasten «The Official Man City Podcast» uttalte Haaland:

– Jeg spiser mat som er ekte, med så lite ingredienser som mulig. Det er så mye ultraprosessert mat i denne verden akkurat nå, så jeg tror det er tingen - å spise ekte mat med god kvalitet.

– Han ble nesten et ikon for det. Og Haaland-isen er det stikk motsatte av det han står for. Jeg synes det er kjempe synd, mener matinfluenseren.

Han påpeker imidlertid at han ikke har problemer med at angrepsspilleren er ansiktet utad.

– Det skal han få kose seg med, problemet er at det er jo ikke is, mener han.



Også Gran-Jansen stusset over nettopp dette.

– Når han spiser råvarebasert og bra mat, er det synd at han ønsker å fronte et slikt produkt - nettopp fordi det er langt fra råvarer.

Reagerer på markedsføringen

Både Gran-Jansen og Gregersen mener at produktet retter markedsføringen mot barn.

– Det er ingen tvil om at det er barn som kommer til å kjøpe den, sier Gran-Jansen.



Gregersen forteller at han merker det selv på sine egne barn.

– Det er alltid det maset om Haaland-isen. De maser ikke om is egentlig, men når det er Haaland-is er det ekstra spesielt, sier han.

SKAPER FORHÅPNINGER: Kristoffer Gregersen mener Haaland-isen skaper forhåpninger til små barn. Foto: Privat

Alfie: – Han spiser til og med sjokolade



God kveld Norge har forsøkt å komme i kontakt med Erling Braut Haaland, uten hell.

Hans far, Alf Inge Haaland, skriver dette i en SMS:

– Det er ikke noen motsetning på det. Tror også de forstår at du av og til kan kose deg med en is. Den er også veldig god. Så er det viktig med et godt kosthold med rene råvarer dagligdags.

– IKKE EN AKSET: Alf Inge Haaland skriver at sønnen hans ikke er en asket, og lever ganske normalt. Foto: Jon Super / AP Photo

At noen ønsker å kritisere det får være deres greie, skriver han videre og påpeker:

– Erling er ikke en asket som de kanskje er, men lever ganske normalt. Spiser til og med en sjokolade av og til visst de lurte.

– Godt kosthold, mest mulig rene råvarer, kos deg av og til. Folk får bestemme selv, avslutter han.

Produsenten svarer



Administrerende direktør i Hennig-Olsen Is, Paal Hennig-Olsen, skriver følgende i en epost:



– Vi lager vår iskrem på vår iskremfabrikk. Her lager vi også sjokolade, karamell, krokan og syltetøy.

– Iskremen, sausen og sjokoladen i Haaland-isen inneholder ulike råvarer, i tillegg er crispi-kuler på isen. Da blir det mange ingredienser, skriver han.

Videre sier han at andelen fløte i selve iskremen er på 25 prosent, tross at det står 15 prosent på nettsiden deres.

– Det er omtrent dobbelt så mye fløte som det som er minstekravet etter europeisk bransjestandard.



EGNER SEG DÅRLIG: Paal Henning-Olsen mener eggeplomme egner seg dårlig sammen med pinne-is. Foto: Henning-Olsen

Han forklarer hvorfor de ikke har brukt eggeplomme i produktet, et av ingrediensene Gran-Jansen etterlyser.

– Eggeplomme egner seg dårlig med ispinner produsert med denne produksjonsteknikken. Vi prøver også å begrense bruk av egg av hensyn til at det er mange som er allergisk.



– Visste at han ville appellere til alle

Ifølge direktøren må pinne-isen i tillegg ha noen ingredienser, som sikrer at produktet kan kjøres ut og selges over hele Norge.

– De fleste av disse ingrediensene har også et E-nummer, som betyr at de er trygge å bruke. Dette gjelder også Haaland-isen.

– Isen er også produsert i henhold til Mattilsynets og EU sitt krav, sier han.

Direktøren blir forelagt kritikken rundt markedsføringen, hvor han svarer:

– Dette er en tematikk vi er opptatt av og et ansvar vi er bevisst. Haaland-isen er for alle, slik Haaland begeistrer fotballfans i alle aldre.

– Fotball er en folkesport som treffer mange ulike målgrupper. Vi visste at Haaland ville appellere til alle, inkludert barn, og var derfor ekstra påpasselige på at all reklame rundt isen var spesielt rettet mot voksne fotballfans.

– Ikke bevist at det har negativ effekt

Klinisk Ernæringsfysiolog Tine Sundfør forteller at det ikke er bevist at tilsetningsstoffene har negative effekter for helsen.



– Der er fortsatt for lite forskning på det til at man kan si det helt sikkert. Men vi vet at det som inneholder mye sukker og fett, og lite vitaminer og mineraler – det gir ikke kroppen næringsstoffer man trenger, forklarer hun.



Men spiser man en Haaland-is i ny og ne, er det ikke negativt for helsa, påpeker hun.

ET PROBLEM: Ernæringsfysiolog Tine Sundfør mener det er et stort problem at det er mye markedsføring rundt usunn mat. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

På spørsmål om alle ingrediensene i pinne-isen er nødvendige, svarer hun:

– Du kan lage is hjemme med fløte, sukker, sjokolade og egg. Men dersom du vil ha lengre holdbarhet, så blir saken litt annen, svarer hun.

Samtidig mener hun at det er et stort problem at det er mye markedsføring for usunn mat.



– For meg er ikke det største problemet at det inneholder et tilsetningsstoff, men at Haaland ikke er mer bevisst. Han kunne sagt nei til å reklamere for den type produkter.