Gwyneth Paltrow møter i retten etter årelang ski-konflikt

Gwyneth Paltrow (50) må tirsdag møte i retten i Utah. Det er den pensjonerte optikeren Terry Sanderson som saksøker henne etter etter en skiulykke i 2016.

Han anklager skuespilleren for ansvarsløs oppførsel i slalåmbakken i Dear Valley Resort i Park City.

Sanderson hevder at Paltrows hensynsløse kjøring var årsaken til at de kolliderte i skibakken, og at han endte opp med å bli skadet i hjernen og brakk fire ribbein.

I søksmålet anklages også Paltrow for å angivelig ha reist seg opp og forlatt stedet uten å sjekke tilstanden til Sanderson, som hans advokat beskrev som «alvorlig skadet».

Sanderson saksøker Paltrow for over tre millioner kroner.

Et sentralt spørsmål i rettssaken er hvem som var lengst ned i bakken under kollisjonen, skriver nyhetsbyrået AP. Begge partene i saken hevder at de var posisjonert lengst nede, og at den andre krasjet inn i dem bakfra.

Optikeren saksøkte Paltrow i 2019 for rundt 30 millioner kroner, men saken ble avvist. Sanderson erstatningskrav er i denne runden redusert med rundt 27 millioner kroner.

I Paltrows motssøksmål krever hun å få dekket advokatutgiftene i saken. Skuespilleren mener det var Sanderson som hadde skylden i kollisjonen, og at han overdriver skadene i et forsøk på å «utnytte hennes kjendisstatus og rikdom».

Hennes advokat svarer også på anklagene om at hun skal ha forlatt mannen i bakken. I rettsdokumentet hevder advokaten at folk knyttet til Paltrow tok kontakt med Sanderson, som angivelig skal ha forsikret dem om at han hadde det bra.

Rettssaken i Park City vil vare i rundt en uke.

Paltrow er kjent for en rekke filmer, deriblant «Iron Man» og «Shakespeare in Love» - som hun vant en Oscar for.

I 2008 grunnla hun livsstilsmerket Goop, som selger og opplyser om produkter. Siden har Paltrow utvidet universet med en Netflix-serie og podkast.