Guri Solberg avslører jobbnyhet

– Det er et privilegium å være del av en så bra gjeng som TV 2 Nyhetene er. Kunnskapsrike folk som forteller folk hva som skjer og hvorfor. TV2 Nyhetene er viktig for folk, og viktig for oss som jobber med det, sier Guri Solberg i en pressemelding. Hun fortsetter:

– Dette er en oppgave jeg tar på høyeste alvor – og med stor glede! Å ha som jobb å formidle nyheter kjennes ekstra meningsfylt i tiden vi står i nå. I en tid hvor folk slenger om seg med «fake news» og mistro til mediene, er det ekstra viktig å formidle til seerne våre hva som skjer.

Kjent fjes

Solberg har vikariert på TV 2 Nyheter det siste halvåret.

I denne perioden har hun vært i stillingen til Siri Kleiven Strøm, som var i fødselspermisjon.

Solberg er journalistutdannet fra Høgskulen i Volda, og har siden 2004 ledet flere underholdningsprogrammer på TV 2, deriblant Absolutt underholding, Skal vi danse, Xfactor og Sommerhytta.

– Guri er en dyktig journalist og programleder med lang erfaring. Jeg er veldig fornøyd med at hun nå blir fast med på nyhetslaget i denne viktige jobben, sier nyhetsredaktør Karianne Solbrække i TV 2.

PRESENTERER NYHETER: Sturla Dyregrov, Siri Kleiven Strøm og Arill Riise var alle hovedankere i TV 2 Nyhetene. To skal fortsette med dette. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ny trekløver

Siri Kleiven Strøm har jobbet som nyhetsanker i TV 2 i syv år. Nå skal hun slutte, for å begi seg ut i et nytt yrke. Hun har nemlig takket ja til en stilling som kommunikasjonsrådgiver ved Universitetet i Bergen.

– Jeg skal fortsatt jobbe med kommunikasjon og formidling, men på en annen måte. Jeg er stolt av å bli ansatt av Universitetet i Bergen, som tar sin demokratiske rolle på alvor, og som ser verdien av god kommunikasjon både internt og ut i samfunnet. Det er også et unikt kommunikasjonsmiljø på Vestlandet som jeg ser fram til å lære av, sier Strøm i den nevnte pressemeldingen.

Det betyr at anker-trioen til TV 2 fremover vil bestå av Solberg, Arill Riise (63) og Sturla Dyregrov (49).

Disse tre leder hovedsendingene på TV 2 Direkte, som sendes klokken 18.30 og 21.00. De vil også figurere på TV 2 Nyheter.