Guns N’ Roses til Norge og Tons of Rock

TONS OF ROCK: Guns N`Roses vender tilbake til Norge og spiller på Tons of Rock. Her er de på et utsolgt Valle Hovin i Oslo i juli, 2018. Foto: Fredrik Hagen/Scanpix

Etter debuten «Appetite for Destruction» fra 1987, har Guns N' Roses blitt et av de største rockebandene i musikkhistorien.

Festivalhistorie

30 år etter at det ikoniske rockebandet besøkte Norge på Valle Hovin i 1993, er de igjen klare for Oslo og sine norske fans.

GITARIST: Slash har vært en rekke ganger i Norge, både med sitt eget band Slash Foto: Fredrik Hagen

– Guns N’ Roses på festival i Norge er større enn vi klarer å beskrive. Med over 100.000 billetter i salg, som skal fylle sletta med fans til allsang og fest, oser dette slippet festivalhistorie, sier festivalsjef Jarle Kvåle.

Utvider festivalen

Siden gjenforeningen i 2016 har Guns N 'Roses spilt utsolgte arenakonserter over hele verden, inkludert et veldig utsolgt Valle Hovin i 2018. Siste gang de gjestet Norge var i fjor, da de spilte i Stavanger og på Forus Travbane.

BEGEISTRET: Festivalsjef Jarle Kvåle gleder seg til Tons of Rock og fylle Ekebergsletta med rockefans. Foto: Ole Berg-Rusten/Scanpix

– Vi er ufattelig stolte av å nå kunne utvide Tons Of Rock til fire festdager i juni. En åpningsdag med Guns N’ Roses vil garantert sette stemningen for resten av festivalen, som nå krydres med helter og legender som Volbeat, Iggy Pop, Puscifer og In Flames, sier daglig leder og bookingansvarlig Jarle Kvåle.

– Norges største festival

Første gang bandet var i Norge, var en junikveld i 1993 på Valle Hovin. Før det hadde de en konsert i Oslo Spektrum, som ble avlyst, angivelig på grunn av Axl Roses ukontrolerte stjernenykker. Nå begynner de å bli rene Norgesvennene, og denne gang på festival.

FANS: Guns N´ Roses har mange fans og Tons of Rock har lenge ønsket seg besøk av bandet. Her en stor fan fra festivalen i 2019. Foto: Pål Fredrik Pedersen/TV 2

– Å få Guns N’ Roses bekreftet til en festival i Norge er sensasjonelt. Deres forrige konsert i Norge resulterte i publikumsrekord på Vestlandet, som er ytterligere ett bevis på at Tons of Rock er Norges desidert største festival, sier Martin Nielsen, daglig leder Live Nation og styreformann i Tons Of Rock.

Punkens gudfedre

I år er det 45 år siden Sex Pistols gjestet Oslo og Pingvin Club. Bare 200 personer fikk plass i puben, men mange flere har i senere tid skrytt på seg at de var tilstede.

Nå får vi alle en ny mulighet når medlemmene fra Sex Pistols har teamet opp med medlemmer fra Generation X og dannet kraftpakken Generation Sex. Bandet frontes av Billy Idol.

ROCKE-IKON: Billy Idol gjester Ekebergsletta til sommeren for første gang. Her under en konsert Foto: MAURO PIMENTEL

Også selve sjefspunkeren Iggy Pop er bekreftet til festivalen, som vi vel trygt kan si kommer til å få sommerens mest spennende hagefest backstage.

Dette er også bare skumming av fløten på dagens slipp, som består av Guns N’ Roses, Volbeat, Iggy Pop, Generation Sex, In Flames, Skid Row, Puscifer, Airbourne, At the Gates, Black Debbath, Dead Poet Society, Death By Unga Bunga, Sator, Municipal Waste, Sleep Token, Smash Into Pieces, Spiritworld og VV.