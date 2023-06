Guns N’ Roses overrasker på turnéåpning - snart kommer de til Norge

OVERRASKER: Axl Rose og Slash opptrer i Abu Dabi under åpningen av årets turné. Foto: Christopher Pike/Scanpix

30 år etter at det ikoniske rockebandet besøkte Norge på Valle Hovin i 1993, er de igjen klare for Oslo og sine norske fans. Onsdag 21. juni spiller de på Tons of Rock på Ekebergsletta.

Nylig startet de turnéen på Ethiad Arena i Abu Dabi foran 18.000 fans.

Overrasker fansen

På åpningskonserten overrasket de fansen med tre sanger de ikke har spilt live på 30 år. De spilte låta «Bad Obsession» fra platen Use your Illusion, som de ikke hadde fremført siden februar, 1993.

Så spilte de «Pretty tied up» fra platen Use Your Illusion II, som de heller ikke hadde spilte siden 1992 og til slutt «Anything goes» fra platen Appetite for Destruction. Den sangen hadde de ikke spilt siden 1988.

AXL ROSE: Frontfiguren i Guns'N Roses har blitt 61 år gammel og nyter artistlivet. Foto: Michael Bush/Scanpix

-Det er svært gøy å se tilbakemeldingene fra turné-åpningen til heltene i Guns N' Roses. Verdens største hits fra et band i storform og stas å se settlista inneholder godbiter som sjeldent har blitt spilt live, sier Lars Tefre Baade i Tons of Rock.

100.000 publikummere

Siden gjenforeningen i 2016 har Guns N 'Roses spilt utsolgte arenakonserter over hele verden, inkludert Valle Hovin i 2018. Sist gang de gjestet Norge, var i fjor - Sda de spilte i Stavanger og på Forus Travbane.

-Nærmere 100 000 publikummere fra hele 62 land og alle landets kommuner gleder seg til fire dager med Tons Of Rock. Åpningsdagen kunne ikke blitt tøffere, enn med Guns N Roses, 30 år etter de spilte i Oslo for første gang, avslutter Tefre Baade til TV 2.