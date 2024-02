Tidligere artist og artistmanager Gunnar Greve Pettersen (41), best kjent som Gunnar Greve, har blitt pappa igjen. Han har fire barn fra før av.

Nyheten deler han selv i et innlegg på Instagram.



«Liv Amelia Stenshaug Greve, 090224,» skriver Greve til to bilder av han som holder datteren sin.

Mor til hans nye datter er Henny Stenshaug Pettersen (30), som han har to barn med fra før av, Alba (3) og Gunnar (1) .

Greve har også døtrene Ronja (12) og Guri (10) fra sitt forrige ekteskap, som tok slutt i 2016.

Gratulasjonene strømmer inn



I kommentarfeltet strømmer gratulasjonene inn fra både venner og kjente.

– Gratulerer!!, skriver produsent og musiker Aden Foyer (27).

– Gratulerer, skriver også kjendismanager David Eriksen (56).

Også rapduoen «Madcon», bestående av Tshawe Baqwa (44) og Yosef Wolde-Mariam (46), har lagt igjen et hjerte i kommentarfeltet.

–Oppkalt etter mormor



Det var i september i fjor at 41-åringen røpte at han skulle bli fembarnspappa. Det gjorde han overfor VG.



Den gang hadde de allerede navnet klart:

– Det blir en jente som skal hete Liv Amelia, oppkalt etter sin fantastiske mormor. Vi er superstolte og smått stresset – tilsynelatende langt mer enn storesøster Alba, som tar det hele med stoisk ro og begeistret fatning, sa talentmanageren til VG.

Han fortalte også til avisen at svangerskapet kom raskere enn de var forberedt på.

– Helt fra jeg traff Henny gjorde hun det klart at hun ville ha «mange barn», så da la jeg egentlig til grunn at det ikke kom til å stoppe med to, lo Greve.

Artistmanager Greve representerer blant annet den kjente atrtisten Alan Walker. Han har også vært dommer i sangkonkurransen «Idol».