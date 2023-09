Gunnar Greve blir fembarnspappa

Den norske talentmanageren, Gunnar Greve Pettersen (41), best kjent som Gunnar Greve, venter barn med forloveden Henny Stenshaug Pettersen.



Det bekrefter han overfor VG.

Greve har døtrene Ronja (12) og Guri (10) fra sitt forrige ekteskap, som endte i 2016 og datteren

– Det blir en jente som skal hete Liv Amelia, oppkalt etter sin fantastiske mormor. Vi er superstolte og smått stresset – tilsynelatende langt mer enn storesøster Alba, som tar det hele med stoisk ro og begeistret fatning, sier Greve til VG.

Videre forteller han til avisen at svangerskapet kom raskere enn paret var forberedt på:

– Helt fra jeg traff Henny gjorde hun det klart at hun ville ha «mange barn», så da la jeg egentlig til grunn at det ikke kom til å stoppe med to, ler Greve.