Gunilla Persson får ny sjanse

Jacqline og Cazzi Opeia fikk flest stemmer og er direkte videre til finalen i Melodifestivalen.

De som tok tredje og fjerdeplass, og dermed får nok en sjanse til å kvalifisere seg, er Gunilla Persson og Klaudy.

Over 567.234 svensker hadde stemt, ble det opplyst om under sendingen.

Står støtt tross sykdom



– Jeg ville fortsatt feiret hvis jeg hadde havnet sist i konkurransen. Dette er en fantastisk opplevelse – å stå på denne scenen og vite at så mange har stemt på og liker meg, kommenterte Persson til Aftonbladet.

Gunilla Persson (65) debuterte lørdag i Melodifestivalen med låten «I won’t shake (La la Gunilla)».

Hun ble omtalt som ukens «odds-rakett».

Før Persson gikk på scenen lettet hun litt på sløret om hvordan det står til med kjærlighetslivet, og fortalte å ha vært på date for et par uker siden.

Persson har også uttalt til Sveriges Radio at hun nå er på jakt etter en ektemake.

Selve låten beskriver hun som «skreddersydd» for henne. Der synger hun blant annet om baksnakking.

– I will not shake! Selv om jeg har krystallsyken, og hele rommet snurrer, så kommer dere til å få se meg, sa hun selvsikkert under delfinalen.



På scenen sto hun støtt – i godt selskap med fire mannlige dansere, iført cowboy-antrekk.

Nordmennene deltar igjen

Dette var den tredje av totalt fem delfinaler.

Clara Klingenström og Kim Cesarion fikk færrest stemmer og røk ut.

I hver sending går de to mest populære låtene videre, mens to bidrag får en ny mulighet til å kvalifisere seg 2. mars – samme dag som den siste delfinalen.

Marcus og Martinus Gunnarsen deltar i år igjen med låten «Unforgettable». De er i skrivende stund overlegne odds-favoritter i sin gruppe.

Melodifestival-finalen arrangeres 9. mars.

Disse seks artistene deltok lørdag:

1. «Effortless» – Jacqline

2. «Aldrig mer» – Clara Klingenström

3. «Take my breath away» – Kim Cesarion

4. «För dig» – Klaudy

5. «I won’t shake (La la Gunilla)» – Gunilla Persson

6. «Give my heart a break» – Cazzi Opeia