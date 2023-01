Gruet seg til sprø Mot i brøstet-ide: – Kommer aldri til å gjøre det igjen

Søndag 22. januar fyller en av Norges mest ikoniske TV-serier 30 år. Mot i brøstet tok det norske folk med storm, og på kun tre dager hadde omtrent 1.4 millioner nordmenn fått med seg første episode av humorserien.

I TV 2s jubileumssending sitter latteren løst. Skuespillerne Hilde Lyrån (60), Sven Nordin (65) og Nils Vogt (74) mimrer tilbake til den ikoniske tiden.

JUBILEUM: Trine, spilt av Hilde Lyrån, og Nils, spilt av Sven Nordin, ble vittige karakterer i Mot i brøstet. Foto: TV 2

– Det var åpenbart et behov der. Det var jo helt sykt. På premieredagen hadde vi 800.000 seere, også gikk den samme episoden to dager i reprise. Da så nye 600.000 episoden. Det vil si at 1.4 millioner nordmenn satt og glodde på disse tullebukkene, forteller Nordin og ler.

I løpet av 30 år har skuespillerne vært med på mye moro. Tross latter og lek har det også vært situasjoner av den mer ubehagelig sorten.

MINNER: I løpet av 30 år har Hilde Lyrån, Sven Nordin og Nils Vogt haugevis av minner å se tilbake på. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Gruet seg

Det står ikke på elleville ideer i Mot i brøstet-universet. Da Nordin, som spilte karakteren Nils, ble spurt om å gjennomføre en scene av den mer luftige varianten, var han skeptisk.

– Det eneste jeg husker, som jeg gruet meg innmari for, var da Tore (jour.anm. serieskaper Tore Ryen) kom en dag å sa: «Åssen har du det med å hoppe i fallskjerm?» Det har jeg aldri prøvd, svarte jeg, forteller Nordin.

NERVER: Lek og latter kan lett assosieres med Mot i brøstet. Sven Nordin opplevde også en situasjon som ga han ekstra hjertebank. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Serieskaper Tore Ryen (76) hadde nemlig en ide om at karakteren Nils skulle hoppe tandemhopp i fallskjerm – og at han skulle komme gjennom taket i den velkjente Mot i brøstet-stua.

– Hvordan gjør vi det?, sa jeg. Da var det en fallskjermklubb i Askim hvor vi kunne få lov til å gjøre dette – hvis jeg ville, forteller han.

– Da må vi gjøre det nå, sa jeg. Ikke i morgen. Da må vi dra ut der med en gang, før jeg ombestemmer meg og angrer.

Kort tid etter var time bestilt og Nordin var på vei til fallskjermklubben. Med seg hadde han en fotograf som skulle filme hoppet.

– Det ble jo veldig gøy, men jeg husker jeg satt og hadde hjerteklapp under hele turen ut til fallskjermklubben. Det gikk så fort, og jeg fikk egentlig ikke tid til å tenke meg ordentlig om.

RADARPAR: Nils Vogt og Sven Nordin gjestet TV 2s jubileumssending av Mot i brøstet. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Helt jævlig

Før Nordin kom seg opp i høyden, hadde han et 15 minutter langt kurs på plenen. Hans tandemhopp-partner hadde i tillegg 3.000 hopp å skilte med og var beinsolid, ifølge skuespilleren.

For å få det optimale hopp på film, ble 65-åringen nødt til å hoppe fra en høyere høyde enn vanlig for å få en skyfri himmel.

FORTRENGT: Nils Vogt sitter igjen med bare gode minner. – Hvis det har vært noe trøbbel, har jeg fortrengt det. Foto: TV 2

– Jeg husker den verste delen, som jeg syntes var helt jævlig, var da vi satt i det lille flyet fordi det ristet, og vi ventet og ventet på at det skulle være hull i skydekket så vi kunne hoppe.

– Har du hoppet siden?

– Aldri hoppet siden, og kommer aldri til å gjøre det igjen.

Se hele jubileumssendingen her: