Gruer seg til julen etter morens bortgang – slik skal han hedre henne

I nesten 20 år har programleder Harald Rønneberg (49) tatt imot gjester med åpne armer. Han har stått for underholdning, men også stilt spørsmålene om alt mellom himmel og jord.

Han beskriver Senkveld med Thomas og Harald som et eventyr. Etter 15 år tok programlederne farvel med «alle» nordmenns faste fredagsunderholdning. Da ventet drømmeprosjektet på ham.

I januar 2021 hadde Helt Harald premiere. Siden den gang har han fått 16 kjendiser til å åpne opp om sine historier.

Men hva hadde han selv fortalt?

En givende opplevelse

Rønneberg forteller at Helt Harald utfordret ham på en annen måte enn Senkveld.

– Der satt jeg på hjørnet av bordet og skapte god stemning – satt litt på spissen, sier programlederen.

I Helt Harald tilbringer han tid med kjendiser og har som mål å gjennomføre spesielle utfordringer. Hittil har dette vært alt fra å svinge på en kjempehuske, kalt kiiking, til vingevandring. Til dette har han hatt med seg sitt faste motto: «Det er begrensa hvor dritt det kan gå».

Det er derimot ikke utfordringene som har vært mest givende for Rønneberg. Det er samtalene de har på veien.

– Utfordringene har jeg gjort hele tiden, men jeg koste meg skikkelig med å få lov til å prate med så mange fine folk.

Det som har kommet frem i disse samtalene, tror han har hatt en helt spesiell betydning for seerne.

– Overveldende

Han forklarer at det er to ting som har vært ordentlig givende ved serien.

Én av disse var seriens betydning for folk i en vanskelig tid. Serien hadde nemlig premiere under pandemien.

– Jeg skjønte ganske tidlig at dette var en TV-serie som seerne satte veldig stor pris på akkurat nå. Den handlet om noe positivt rundt oss mennesker – at vi skal heie på hverandre, sier Rønneberg.

– Vi har alle oppturer og nedturer i livene våre. Men vi gjør det beste ut av det. Så jeg synes at jeg har vært heldig med å få med noen av de menneskene som er de beste eksemplene på det.

Inspirert av historiene

I tillegg har selve samtalene vært givende for ham og tilliten de har vist. Mange av gjestene har gjort sterke inntrykk på Rønneberg.

Han hadde for eksempel besøk av prinsesse Märtha Louise (51) i program to. Der åpnet hun opp om den vanskelige tiden etter Ari Behns bortgang.

Og i nest siste episode var det politiker Abid Raja (47) sin tur til å fortelle sin historie. Å høre de sterke historiene til alle gjestene har vært «utrolig inspirerende» for Rønneberg.

Hadde åpnet opp om dette

16 kjente fjes har delt åpent i hans vertskap, men han har selv aldri vært helt som en åpen bok.

– Jeg har satt ganske klare private grenser i hele min offentlige karriere, påpeker 49-åringen.

Likevel har han tidligere delt om hvordan han og kona Sølvi Haugland fikk sønnen Ludvik (7). Paret prøvde å få barn i ni år uten hell. Denne historien delte han flere steder.

– Jeg var åpen med én gang om at det var surrogati i USA og valgte å dele det. Ikke hele historien, men deler av den. Og det har jeg gjort et par ganger.

Han forteller deretter at han ikke hadde hatt noe problem med å snakke med seg selv som programleder om den opplevelsen. I tillegg har det skjedd en annen forandring i livet hans det siste halvåret.

– Min mor døde i høst. Jeg hadde ikke hatt noe problem med å si at jeg var veldig nær min mor og at det er et stort savn. Det er livet, liksom.

Gruer seg til julen

Sent i oktober delte Rønneberg den tunge beskjeden med offentligheten. Han forteller nå til TV 2 at julen i år blir annerledes - den første uten moren sin.

– Det gruer jeg meg litt til, skal jeg ærlig innrømme. Jeg tenker uansett alder, så er det å miste en forelder noe dritt, deler han ærlig og legger til:

– Selv om man blir eldre og har hatt dem i livet lenge, så er det like vondt for det.

Han beskriver moren som en morsom og herlig dame, som var «litt kjapp i kjeften». Han sier selv at han er heldig som hadde moren sin til han ble nesten 50 år. Det blir nå en annerledes jul for Rønneberg.

– Det blir rart, men mamma skal hedres i jula, og det har jeg tenkt å gjøre så lenge jeg lever. Livet går videre, og man skal fortsatt ta vare på de gode tingene og den kjærligheten som var der.

– Så det blir å fortelle noen morsomme historier og passe på at mamma er med oss. Det er viktig at vi får til, sier han.

Synes det er vanskelig

Noe som gjør det lettere for Rønneberg å dele, er en samtale uten en agenda. Det var nemlig viktig for ham at Helt Harald ikke skulle være for å promotere gjestene.

– Det var vi tydelig opptatt av. Det var ingen av gjestene som hadde en strategisk plassering. Men det er en flott anledning til å vise fram at du er et bra menneske, som kanskje er den sterkeste effekten du kan få.

– Dette er mennesker som på ulike stadier og i ulike aldre har oppnådd ekstraordinære ting. Jeg er jo veldig opptatt av at suksess betyr ikke en jævla dritt hvis du blir idiot av det. Hvis du blir en cocky, usympatisk og kjip versjon av deg selv fordi du vikles inn i denne offentligheten som plutselig gjør at du føler deg jævla viktig … Da har du et problem, sier han.

Rønneberg mener det er greit at folk takler berømmelse ulikt. Han trekker frem den gangen det smalt med han og Numme som følge av Senkveld.

– Det er uvant. Den ene uken går du inn på restaurant og ingen bryr seg. To uker senere blir rommet helt stille og alle ser på deg. Det må du få lov til å venne deg til, men så må du behandle det som en jobb. Og det synes jeg de menneskene i serien har vært gode ambassadører for. Det har jeg veldig respekt for.