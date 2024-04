«Grey´s Anatomy» får nok en sesong

MER(!): Det er duket for sesong 21 av TV-serien «Grey`s Anatomy». Her er deler av skuespillerbesetningen avbildet i forbindelse med episode nummer 300 av serien. Foto: VALERIE MACON

Kvinnen bak seersuksessen får fansen til å juble. Serien som har gått i 20 sesonger og som har skapt seersuksess verden over gjennom en årrekke får nå nok en sesong.

– «Grey´s» var noe jeg fant på for mer enn 20 år siden, og jeg er så utrolig stolt over at serien nå har blitt plukket opp for sin 21. sesong, skriver Shonda Rhimes på Instagram natt til onsdag norsk tid

– Lojalitet og Kjærlighet



Sesong 20 ble levert av produsent Meg Marinis. Nå har hun fått tommel opp til å lage også den nye sesongen.

Marinis har jobbet tett på produksjonen siden seriens tredje sesong, skriver People.

– Lojaliteten og kjærligheten til «Grey´s Anatomy»-fansen har ført oss til en historisk 21. sesong. Jeg kunne ikke vært mer takknemlig, sier Rhimes til The Hollywood Reporter.

NY SESONG: Kvinnen bak universet, Shonda Rhimes, bekrefter ny sesong. Foto: MICHAEL TRAN

– Meg Marinis sin historiefortelling er en gave, og hun fortsetter å holde showet levende, overbevisende og ekte. Jeg gleder meg til å se hva hun har på lur for neste sesong, sier Rhimes videre.

Dukker opp?

Akkurat nå ruller sesong 20 av «Grey´s Anatomy» over TV-skjermene. En av seriens store stjerner, Ellen Pompeo, er å se i sesong 20 - men ikke like mye som før.



I sesong 20 er Pompeo, med rollen som Meredith Grey, fortsatt med, men ikke som hovedrolle. Det har nemlig kommet nye roller inn i «Grey´s»-universet.

Pompeo har fremdeles fortellerstemmen i serien. Det er forventet at hun også dukker opp i sesong 21.

I sesong 20 møter vi blant annet skuespillerne Chandra Wilson, James Pickens, Kevin McKidd, Kim Raver, Camilla Luddington, Caterina Scorsone, Anthony Hill og Alexis Floyd.

Gjennom årene har serien pleid å levere rundt 20 episoder per sesong. Sesong 20 ble dog noe kortere med kun ti episoder. Ifølge den britiske avisen Daily Mail, skyldes dette Hollywood-streiken som pågikk i 2023.