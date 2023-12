Greta Gerwig er gift

«Barbie»-regissør Greta Gerwig (40) og Noah Baumbach (54) er gift, får People bekreftet fra hennes representant.

En kilde opplyser til magasinet at ekteskapet ble inngått på rådhuset i New York.

40-åringen har vært sammen med Baumbach siden 2011.

Han jobber også som regissør, og bidro sammen med kona som manusforfatter på «Barbie»-suksessen.

De har to sønner sammen.

EKTEFOLK: Greta Gerwig og Noah Baumbach sammen på filmpremiere i fjor. Foto: Scott Garfitt / AP

Både Gerwig og Baumbach har tre Oscar-nominasjoner hver, for ulike filmer.

Baumbach mottok to nominasjoner for å ha regissert og skrevet «Marriage Story (2020)», samt hans manus for «The Squid and the Whale (2006)».

Gerwigs «Ladybird (2018)» belønnet henne med nominasjon for beste originale manus og regi. Hun ble også nominert for filmmanuset til «Little Women» (2020), som er basert på romanen med samme navn fra 1868.