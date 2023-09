Gråtkvalt etter inngrep: – Nå er det ferdig

I april i år delte Influenser Sebastian Solberg (33) og Nikoline Anundsen nyheten om at de hadde fått sitt fjerde barn.

Solberg har i ettertid vært åpen om at han ikke ønsker å få flere barn, og at han har vurdert å sterilisere seg.

Nå avslører 33-åringen at han har gjennomført inngrepet. Det avslører han i dagens episode av podkasten «Seb & Nikki».

God kveld Norge har vært i kontakt med Sebastian Solberg, som ikke ønsker å kommentere saken ytterligere.



– Nå er det ferdig. Snipp, snapp, snute. Jeg har sterilisert meg, og sitter nå med to hovne ballesteiner og har ganske vondt faktisk, røper Solberg innledningsvis.

Å sterilisere seg har imidlertid ikke vært som en dans på roser for influenseren, som forteller at han gråt mye både før, under og etter inngrepet.

Ifølge firebarnsfaren kom tårene fram fordi han gruet seg til smertene, men også det psykiske.

– Nå er jeg ferdig. Og de siste seks årene har det jo vært det største og mest oppslukende i livet mitt. Det er det som har tatt mest tid og det mest slitsomme, men det har også vært det som har gitt meg mest kjærlighet. Det har vært en ære og lykke å få lov til å oppleve det fire ganger, forteller en rørt 33-åring.

Influenseren innrømmer at jubelen ikke har stått i taket hver gang paret har fått en positiv graviditetstest, men at det fortsatt er det fineste man kan oppleve.

– Og at man aldri skal få oppleve det igjen var tøffere enn jeg trodde. Og det er helt riktig, jeg vil ikke ha flere barn, jeg er helt ferdig – men det er rart at jeg ikke skal få oppleve det igjen. Når det liksom skjedde, ble det veldig ekte, selv om man har bestemt seg for at det er det riktige, forteller en gråtkvalt Solberg.