Gråt i skogen etter langvarig konflikt: – Håpløs situasjon

Etter flere uker på Li gård rant det over for to av Farmen-deltakerne.

Det er ikke lenge før Farmen nærmer seg slutten, og denne sesongen har allerede utmerket seg når det kommer til medieoverskrifter, grupperinger og amper dramatikk.

I tirsdagens episode var seerne vitne til at Andrea Rosli (24) og Hashar Aziz (34) skværet opp – etter mistanke om at det var en felles fiendtlighet mellom de.

– Jeg bare merket at han ikke liker meg, og det syns jeg er slitsomt, forteller Andrea til storbonden Bente Rabba (54), rett før trioen møtes for en forsoningsprat.

Flere seere kan ha klødd seg i hodet etter denne praten, ettersom selve krangelen ikke ble vist på TV.

Nå avslører begge hva som skjedde da kameraet ikke var til stede.

Dårlig stemning

I episoden ser vi Bente kalle inn hennes to hjelpere til et møte, i forsøk på å lette begges humør. Det har lenge vært dårlig stemning mellom dem, og Andrea har lenge følt at hun ikke klarer å bli kjent med Hashar – og i stedet for møter en «stengt dør».

Andrea skriver i en tekstmelding til TV 2 at hun merket at det var dårlig stemning mellom hun og Hashar allerede tidlig i spillet:

– Jeg og Hashar kom litt skeivt ut i begynnelsen, så henta vi oss inn i uke tre. Jeg valgte å ta avstand fra han fordi jeg opplevde at han var vanskelig å forholde seg til. Jeg følte på et tidspunkt at situasjonen var håpløs. Uansett hva jeg gjorde eller ikke gjorde, var det dessverre feil, skriver hun og fortsetter:

– Jeg tenkte at det beste for oss begge, var at vi ikke var så mye oppi hverandre.

Se øyeblikket da de to Farmen-deltakerne konfronterte hverandre i videoen øverst i saken.

Seerne har vært vitne til at det ble dårlig stemning inne på Li gård da Hashar slo ut Lasse Fredheim (26), som Andrea allerede hadde dannet et nært vennskap til. I dag spekuleres det om det er noe romantisk på gang mellom de to Farmen-deltakerne.

SLÅTT UT: Det var følelser i sving da Lasse røk ut etter at han tapte kampen mot Hashar. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Da jeg slo ut Lasse i tvekamp, er det klart at hun syntes det var tøft. Det tok ikke lang tid før vi hadde gode samtaler igjen, og hun presterte å si at hun hadde fått et bedre inntrykk av meg. Jeg hadde jo jobbet hardt for det de siste ukene, fastslår Hashar.

Uenighet om vennskap

En ting politimannen ikke kjenner seg igjen i, er hvordan det har blitt oppfattet at han ikke ønsket venner inne på gården.

Dette stammer fra en tidligere samtale mellom Andrea og Hashar.

- Hashar var jo ærlig på at han ikke var på Farmen for å få venner, så i retrospekt ser jeg at jeg burde akseptert det tidligere og ikke tatt det så personlig at han ikke var så keen på å være venn med meg, skriver hun til TV 2.

Da TV 2 spør 34-åringen om dette, reagerer han på utsagnet til studenten. Han mener dette har blitt tatt ut av kontekst.

TATT UT AV KONTEKST: Hashar benekter at han ikke var der for å få venner. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– I uke tre satt vi på soverommet, og da spurte Andrea meg: «Hashar, hvem skal du være venn med på utsiden?», hvor jeg svarte at jeg ikke visste det. Jeg kunne ikke si da hvem jeg skal være venn med eller ikke. Hvordan våre liv i 2022 harmoner eller ikke harmonerer, det kan ikke jeg si noe på nå.

Det begge to ser ut til å være enige om, er at de ikke var veldig nær hverandre på Farmen. Hashar forteller at han synes det var vanskelig å opprettholde et forhold til Andrea da han ikke tilbragte nok tid sammen med henne, spesielt etter at Lasse kom tilbake på gården.

MISTET KONTAKTEN: Etter et Lasse kom inn på gården igjen, følte Hashar at det var vanskeligere å bli kjent med Andrea. Foto: Anton Soggiu/TV 2

- Da mistet jeg litt kontakten med Andrea. Da jeg, Ivana og Hanne var på storbondehuset, spurte jeg om jeg kunne jobbe med Andrea til ukesoppdraget med epleskjæringen. Jeg ville bruke muligheten til å komme nærmere henne, siden jeg følte de hadde gått i tospann. Men jeg følte at jeg ble sittende igjen alene og gjorde mye av oppdraget, selv om hun hadde gjort hennes del.

Dette sier derimot Andrea seg ikke enig i.

– Jeg vil også legge til at jeg synes argumentet hans om at det var vanskelig å bli kjent med meg på grunn av Lasse er litt tynt. Både Lasse og jeg ble godt kjent med alle de andre på gården, så jeg kjenner meg ikke igjen i det argumentet.

Gråt i skogen

Situasjonen eskalerte til en situasjon som Andrea beskriver som «litt håpløs»:

GRÅT: Da kameraene ble skrudd av, gråt Andrea i skogen på grunn av stemningen mellom hun og Hashar. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Det var nok derfor jeg gikk i skogen og gråt. For jeg nådde ikke frem og jeg prøvde å strekke ut en hånd gjentatte ganger – men møtte en stengt dør og krasse kommentarer.

I tillegg går hun hardt ut mot Hashar:

– Man kan ikke bli likt av alle, greit nok. Men man har et sosialt ansvar når man er med på Farmen, og jeg mener man inngår en sosial kontrakt som går ut på at man skal behandle hverandre med respekt og tålmodighet.

Hashar fastslår at det går begge veier:

– Jeg har aldri sagt at jeg misliker henne. Tvert imot, jeg fikk høre at Andrea hadde en oppfatning om at jeg hadde ment noe om hennes yrke, noe som aldri hadde skjedd. Jeg visste ikke hva hun drev med engang i uke én. Vi hadde aldri pratet sammen, så det å behandle hverandre med respekt går begge veier.

– Dritkjipt

– Det lå nok mer i det fra min side, enn fra Hashar sin, og det bunner nok i at jeg er veldig sensitiv når det kommer til stemninger. Jeg følte på at jeg ville «fikse ting» med Hashar, selv om det ikke gikk helt slik jeg ville. Jeg gjorde det jeg kunne, skriver 24-åringen videre.

Hashar forteller at han satte seg ned med Andrea straks han fikk vite at hun gråt i skogen, noe han selv opplevde som vondt.

– Jeg pratet med Andrea og jeg syntes det var dritkjipt å høre, og det gjorde vondt. Men alt gikk i misforståelser, og jeg så ikke en mulighet til å snakke med henne siden hun og Lasse var et tospann. Vi hadde flere gode stunder, men det er dessverre ikke dokumentert på TV. Men det var heller ikke de det var flest av, heller.

34-åringen legger heller ikke skjul på at han føler at han ble dømt tidlig i spillet:

KONFLIKT: Begge deltakerne er enige i at de ikke ble godt kjent på gården. Foto: Anton Soggiu/TV 2

– Jeg føler at jeg ble dømt sønder og sammen for mitt energinivå og hvem jeg var – fremfor at folk tok seg tid til å bli kjent med meg. Det var ofte en enighet i gruppa om hvorfor jeg ikke passet inn.

