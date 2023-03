Gråt i skjul bak kamera: – Klart det går innpå meg

Som det nyeste tilskuddet i «Kompani Lauritzens» befalskorps, har Cecila Frølandshagen (33) gjort seg bemerket som en streng og fryktet sersjant.

NYTT TILSKUDD: Frølandshagen er det nyeste tilskuddet i TV 2-programmets befalskorps. Foto: Matti Bernitz

Til tross for hennes alvorlige mine og tydelige kommandoer overfor deltakerne, lar hun seg likevel prege når kjendisene knekker sammen i tårer over de knalltøffe utfordringene.

– Det er klart det går innpå meg. Jeg er jo et medmenneske jeg også, og jeg er vant med sånne situasjoner i den jobben jeg har i Forsvaret til daglig. Samtidig er jeg vant til å kunne støtte personene mer i de følelsene de har i Forsvaret enn det jeg kunne gjøre i «Kompani Lauritzen». I TV-innspillingen er deltakerne i et opptak for å bli kompanijegere, og da må man klare å håndtere utfordringene i større grad selv.

– Hvor vanskelig er det å holde seg i rollen som sersjant når følelsene til deltakerne tar overhånd?

– I situasjonen synes jeg egentlig at det går veldig greit, men det er også fordi jeg er vant til dette, poengterer hun.

Viste omsorg

Frølandshagen forteller at hun etter hvert fikk muligheten til å hjelpe deltakerne med følelsene de kjente på. Spesielt inntrykk gjorde det da skuespiller Iben Akerlie (35) var fullstendig satt ut av spill før hun skulle ut i en hinderløype i vannet under det krevende «helvetesdøgnet».

– Jeg hadde en god prat med Iben i forkant av øvelsen, hvor hun var veldig redd og usikker. Det boblet over av følelser, sier hun.

GOD STØTTE: Iben Akerlie fikk god hjelp av Cecilia Frølandshagen. Foto: Pontus Stigberg

Akerlie var på dette tidspunktet utslitt etter å ha båret på en tømmerstokk i lang tid, og hadde vært uten mat hele dagen. Skuespilleren var innstilt på å stå over øvelsen i vannet, men sersjanten fikk henne på bedre tanker.

– Det spilte inn hva Cecilia sa. Selvfølgelig hjelper det med en «peptalk». Det hjalp veldig å få den omsorgen, og å bli heiet på. Jeg var supersvak, absolutt en av de svakeste i gruppen på det tidspunktet. Jeg er veldig takknemlig for at det ble sett og at jeg fikk hjelp, sier Akerlie.

Gråt bak kamera

Frølandshagen fulgte spent med på øvelsen fra avstand.

– Jeg stod bak kamera for å se på, sånn at jeg ikke var synlig. Jeg håpet så veldig at det skulle gå bra, og så gikk det virkelig bra. Da kjente jeg på det, sånn på ordentlig. Da kom det noen tårer. Jeg vet hvor mye som kreves for å få det til, særlig i dette tilfellet. Da blir det gledestårer.

– Måtte du skjule følelsene dine for kameraet og produksjonen?

– Ja, kanskje. Men det er også tilfeldig hva som er i fokus. Jeg har snakket med Iben i ettertid og fortalt henne om reaksjonen min bak kameraet. At jeg ble så utrolig glad for at det gikk bra.

Akerlie sier til TV 2 at hun var komfortabel med sersjantens strenge tone, og at det ble rart å møte Frølandshagen i sivil etter at innspillingen var over.

– Det var en kjempeomstilling. Hvis jeg hadde fått vite at hun hadde grått der inne så hadde det kanskje vært rart å forholde seg til det, men nå som jeg har opplevd det skiftet – og opplevd henne i sivil – er jeg ikke så overrasket over at hun har følelser. Men hun er jo profesjonell, og da må hun jo skjule følelsene, sier skuespilleren.

Se «Kompani Lauritzen» på TV 2 Direkte onsdager og lørdager, og når du vil på TV 2 Play.