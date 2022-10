Zelenskyj fredspris-favoritt – derfor har ikke ekspertene troen

Samtidig som det raser en krig midt i Europa, kunngjøres det hvem som er årets mottaker av Nobels fredspris. Kan Nobelkomiteen se en helt annen vei under årets tildeling?

Zelensky er betting-favoritt

Fredag formiddag klokken 11 er verdens øyne rettet mot de gamle tredørene på Nobelinstituttet. En av de som overraskes hvis prisen ikke er relatert til krigen i Ukraina, er direktøren ved Institutt for fredsforskning, Henrik Urdal.

Prio-direktøren peker på krigen i Ukraina som et godt utgangspunkt for årets pris. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det er en viktig konflikt å reagere på. Det vil være påfallende hvis Nobelkomiteen velger noe helt annet, sier Urdal til TV 2.

Betting-selskapene har Ukrainas president Volodomyr Zelensky som stor-favoritt, men det tror ikke Urdal noe på. Og han får støtte fra lederen for Rafto-stiftelsen Jostein Hole Kobbeltvedt, som sier at det vil være krevende å gi fredsprisen til en krigende part.

FREDSPRIS?: Å gi fredsprisen til en krigførende part vil ha sine utfordringer. Foto: AP / NTB

Øverst blant Urdals favoritter står de to demokratiforkjemperne Svetlana Tikhanovskaya fra Belarus og Alexei Navalny fra Russland.

– For det første fordi de er veldig tydelig demokratiforkjempere og menneskerettighetsforkjempere i autoritære regimer, men også fordi begge har vært tydelige motstandere av Russlands invasjon av Ukraina, sier Urdal.

Menneskerettighetsforkjemperen Svetlana Tikhanovskaya fra Belarus har besøkt Norge flere ganger. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

At de to er gode kandidater, sier Kobbeltvedt fra Rafto-stiftelsen seg enig i. Men han understreker at det vil være en pris som ligner veldig på fjorårets tildeling til ytringsfrihetsforkjemperne Maria Ressa fra Filippinene og Dmitri Muratov fra Russland.

KANDIDAT: Den russiske opposisjonslederen Alexei Navalny under en av flere rettssaker mot ham. Foto: AP / NTB

Thunberg og Attenborough?

Både Urdal og Kobbeltvedt peker på Den internasjonale domstolen i Haag som en verdig kandidat. Domstolen har da også vært helt tydelig på at Russlands invasjon av Ukraina var rettsstridig, og kom frem til en dom med krav om russisk tilbaketrekking.

Er det den unge klimaaktivisten Greta Thunbergs tur i år? Foto: Guglielmo Mangiapane

Selv om vi kjenner til noen av de nominerte, så blir ikke hele listen offentliggjort av Nobelkomiteen.



Kobbeltvedt minner om at nominasjonsfristen til årets fredspris var over da Russland invaderte Ukraina. Han tror også en klimapris kan være aktuell, ikke minst fordi kampen om fossil energi har blitt en del av krigen i Ukraina som rammer en rekke andre land.



Kobbeltvedt peker på aktuelle kandidater som den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg og naturprogramskaperen David Attenborough.

På Urdals favorittliste er også kandidater som jobber for dialog mellom religiøse grupper, konfliktforskning og de som kjemper for bedre menneskerettigheter i Kina.



Det siste kan i så fall bli krevende for norske myndigheter.



Da den kinesiske regimekritikeren Liu Xiabo ble tildelt Nobels fredspris i 2010, førte det til sterke kinesiske økonomiske sanksjoner mot Norge – til tross for at Nobelkomiteen er en uavhengig stiftelse.