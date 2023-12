Vinekspertens tips til julematen: – Godt bevart hemmelighet

Jula er rett rundt hjørnet, men lurer du på hva du skal drikke på den store dagen?

ANBEFALINGER: Vinekspert Liora Levi har noen klare tips til julesesongen. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

I den anledning deler nå vinekspert Liora Levi de beste tipsene til hva du kan ha ved siden av julemiddagen – enten det er fet ribbe, salt pinnekjøtt, tradisjonell lutefisk eller Grandiosaen som venter i fryseren.

Disse anbefaler eksperten

– Jeg syns alltid det er deilig med rosa champagne. Det gir litt mer fylde til champagnen, og det er fint for julematen er jo ganske kraftig og fet. Det er viktig å tenke på, sier sommelier Levi til TV 2 og utdyper:

Rosa champagne Champagne Montaubret Brut Rosé Champagne, Frankrike kr 319,90 (basis)

– Det er en del elementer som gjør at champagne passer godt. Kullsyren, eller CO₂-en, i champagnen renser munnhulen for fett. Det samme gjør øl, for øl har også kullsyre. Det er jo også alkohol i øl, vin og akevitt, men det er ikke så høy alkoholprosent her – så det er kullsyren som gjør at det renser.



– Denne passer til både juleribbe, pinnekjøtt og torsk.– Det er ikke til å komme unna at riesling kanskje er den druen som passer aller best til norsk julemat. Her er det ikke bobler – her er det syre. Rieslingdruen har mye syre og det renser også munnhulen for fett.

Riesling til julematen Hexamer Meddersheimer Rheingrafenberg Riesling Spätlese Trocken 2022 Nahe, Tyskland kr 204,90 (basis)

– Riesling oppleves fruktig, man kan tenke at det er litt søtt – selv om det ikke er det. Det er bare smaken av god, moden frukt. Det passer også veldig godt, spesielt til pinnekjøtt som er litt salt og kanskje litt røkt. Da er den fruktigheten veldig fin.



– Denne passer til de fleste julerettene.

Lett, saftig og frisk Wagner Spätburgunder vom Löss 2021 Baden, Tyskland kr 332 (bestillingsutvalg)

– I Tyskland bruker de mye Spätburgunder, og det er en drue som veldig mange har hørt om. Den er bedre kjent under navnet Pinot noir. Pinot noir heter Spätburgunder i Tyskland, forteller Levi.



– Denne er veldig lett, så hvis du er ute etter en kraftig og tung Rioja-bombe, så er ikke dette vinen for deg. Men hvis du liker lett, saftig og frisk rødvin som smaker mye frukt, så er dette en god vin.



– Den passer til de fleste rettene vi spiser til jul. Skal du ha rødvin til julemat, så må du ha noe som er basert på frukt og ikke masse alkohol og masse tanniner.

– Nydelig til julekosen Quinta do Vallado Tawney 10 YO Port Douro, Portugal kr 385 (bestillingsutvalg)

– Her er det en portvin. Det er litt sånn glemt, egentlig, men Quinta do Vallado lager nydelige portviner av typen Tawny.



– Dette er nydelig til julekosen med julekaker, gjerne basert på nøtter, karamell og sjokolade. Det som er perfekt med portvin er at den er så holdbar, så denne kan du åpne lille julaften til «Grevinnen og Hovmesteren» og kose deg med helt til kongen holder nyttårstale en uke senere.

Alkoholfritt gull Ambijus Real Fantasy England (Norge fra 2024) kr 148,60 (basis)

– Dette er et kult produkt som er basert på bringebær-, hyllebær- og druejuice med blåbær, svarte pepperkorn og tilsatt kombucha på sort te fra Assam – en kjent teregion i India. Det er en fyldig og smaksrik drikk.



– Den lages i England nå, men fra neste år lages den i Norge og den koster 150 kroner.

Spiselige gaver

I tillegg anbefaler Levi sine beste gavetips dersom du skal i selskap, og ønsker å ta med deg en gave.

Perfekt til to Churchill's Reserve Port Douro, Portugal kr. 99,90 (basisutvalg)

– En perfekt liten portvinssmak til to personer – eller som tidligere statsminister Winston Churchill sa om Magnum Champagne: «Perfekt når to skal dele, og én skal drikke».

– Nydelig til pepperkaker med blåmuggost. «Alle» sier at man skal ha Stilton til, men jeg syns det er bedre med Roquefort – det er litt saltere mot det søte i både vinen og pepperkakene. Og det matcher krydderet i kaken bedre.

«Guilty pleasure» Dramm Black Raspberry Nederland kr. 279,90 (bestillingsutvalg)

– Dette har vært min «guilty pleasure» i mer enn ett år, men først nylig har jeg oppdaget at den også egner seg helt suverent til mange ulike desserter. Hell den over vaniljeis, eller inntil bringebærparfait.

ANBEFALES: Både TV-kokken Wenche Andersen og vinekspert Liora Levi nyter lakrislikøren over bringebærparfait. Foto: Camilla Blok / God morgen Norge

– Du kan også tilsette isbiter og en «dæsj» med tonic water. Da blir den enda friskere og som en liten dessert i seg selv.

Bevart hemmelighet Alambre Moscatel de Setúbal Peninsula de Setubal, Portugal kr. 234,90 (bestillingsutvalg)

– Dette er en godt bevart hemmelighet som jeg deler med dere nå. Dette er sterkvin som smaker nydelig konsentrert og søtt av toffee, karamell, marsipan og appelsinskall. Ikke minst har den en suveren pris. Passer utrolig godt til marsipan.