Vinekspertens tips til bobler på 17. mai: – Denne er suveren

Vinekspert, Liora Levi, har flere anbefalinger til hva du kan ha i glasset på 17. mai – uansett om det er prosecco, cava, champagne eller alkoholfrie bobler.

Champagne-anbefaling: Champagne Philizot et Fils No 3, Champagne, fra Frankrike, kr 359,90.

– Dette er en veldig god champagne, til en hyggelig pris. Champagne passer til alt og alle anledninger. Det må ikke være 17.mai, den passer fint til rekekvelden og skalldyrfatet, sier hun og fortsetter:

– Den anbefales absolutt, hvis det er champagne man er ute etter.

Hun trekker også frem en cava. Cavaen kommer fra Spania, på samme måte som champagnen kommer fra Frankrike.

Selve betegnelsen «cava» er et appellasjonsnavn. Det betyr at vinen må komme fra Spania for å kunne kalles en cava. Hovedsetet for cavaproduksjonen er i Catalonia, men det produseres også cava enkelte andre steder i landet.

Cava-anbefaling: Cava Segura Viudas Brut Reserva, Spania, kr 149,90 (testutvalg).

– Dette er halv pris av champagnen.

– Cava og champagne lages på akkurat samme måte, men kommer da fra forskjellige land og lages på forskjellige druer. Derfor smaker den også forskjellig, fra en champagne.

– Hvorfor er den så mye rimeligere?

– Fordi champagne har et ganske kraftig merkenavn, og spansk vin er generelt sett ganske rimelig. Så det er mange gode kjøp å få tak i fra Spania.

– Denne er topp til tapas og paella, eller til å skåle med i festlige lag.

Levi anbefaler også en tysk musserende vin.

– Det kalles for sekt. Og denne er suveren, synes jeg.



Musserende vin-anbefaling: Weingut Knewitz Riesing Sekt Brut 2019, Rheinhessen, Tyskland, kr 249,90 (bestillingsutvalg).

– Den er laget på Riesling-druen, som er kongen eller dronningen av druer i Tyskland. Så igjen, en helt annen druesort, et helt annet land, et annet klima og jordsmonn og alt – men igjen laget på samme måte som champagne og cava.

– Den passer kjempegodt til sjømat. Denne må bestilles, da, sier hun.

Prosecco-anbefaling:

Montelvini Asolo Prosecco Extra Brut DOCG, Veneto, Italia, kr 189,90 (bestillingsutvalg)

– Det er en flott, knusktørr prosecco. Denne proseccoen er suveren som aperitiff eller til lettere retter av skalldyr, gjerne naturell. Eller til friske sommersalater.

– Da er vi i Italia. Og igjen, prosecco er en merkevare – akkurat som champagne og cava er en merkevare. Når det gjelder prosecco, da må vinen komme fra et sted i Veneto- eller Friuli-regionen. Det er prosecco-området, forklarer hun.

Prosecco lages på en annen måte enn champagne, cava og sekt.

– Det lages litt annerledes enn de andre tre, forskjellen er den at når man skal utvikle boblene, så utvikles boblene i en stor ståltank. Mens når man lager champagne og cava og sekt, så utvikles boblene inni flasken, sier hun og utdyper:

– Det betyr at man tapper vanlig hvitvin på flasken, tilsetter mer gjær og sukker, og setter på en kork. Da utvikles boblene inni flasken. Det kalles annengangs gjæring på flaske.

– Mens i prosecco, så er det hvitvin i en stor tank, tilsetter mer sukker og mer gjær og setter på lokket. Og inni tanken så utvikles boblene. Det tilsettes ikke kullsyre, selv om det er lett å tenke.

Hun legger til at boblene skal serveres kaldt, rett ut av kjøleskapet.

Alkoholfrie alternativer

Levi forteller også om svensk musserende te, såkalt «sparkling tea».

– Dette er et nytt produkt, veldig kult, sier hun og forteller:

– Den smaker friskt av te, men også sånn blomsteraktig og deilig fruktsmak i etterkant.

Til slutt trekker hun frem én av sine alkoholfrie favoritter.

Alkoholfri, Balholm Sprudlande Bringebær Limonade Sogn, Norge, kr 74,90 (basisutvalget)

– Det er bringebærlimonade fra Sogn. Den kan man kjøpe på polet og koster 75 kroner, men den finnes også i forskjellige dagligvarebutikker, sier hun.